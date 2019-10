Die Wacholderheide am Wurmberg bei Hardheim ist Teil des FFH-Gebiets "Odenwald und Bauland Hardheim". Für ihren Erhalt werden Schutzmaßnahmen im Natura-2000-Managementplan vorgeschlagen. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (pm) Das Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiet "Odenwald und Bauland Hardheim" ist Bestandteil des europaweiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe wird für dieses Gebiet ein Managementplan erstellt. Der Entwurf liegt vom 6. November bis zum 4. Dezember zur Einsicht und Stellungnahme öffentlich aus.

Das aus zehn Teilgebieten bestehende waldreiche Natura-2000-Gebiet erstreckt sich über drei Gemarkungen im Neckar-Odenwald-Kreis (Regierungsbezirk Karlsruhe) sowie die Gemarkung Külsheim im Main-Tauber-Kreis (Regierungsbezirk Stuttgart). Kernbereiche sind die artenreichen Wacholderheiden in den Naturschutzgebieten "Laubertal" (bei Schweinberg) und "Wacholderheide Wurmberg und Brücklein" (bei Hardheim). Charakteristisch für das rund 2730 Hektar große Schutzgebiet sind die Hainsimsen- und Waldmeister-Buchenwälder als Lebensräume der Fledermäuse (Mops- und Bechsteinfledermaus, Großes Mausohr) sowie besondere an Bäumen lebende Moose (Grünes Besenmoos und Grünes Koboldmoos) in den Wäldern.

Auenwälder mit Erle, Esche und Weide kommen ebenso vor wie Fließgewässer mit flutender Wasservegetation und Lebensstätten der Groppe, einer in sauberem Wasser lebenden Fischart. An den Übergangszonen von Wald und Offenland sind außerdem die Lebensstätten von Schmetterlingen (Spanische Flagge) und im Offenland blumenbunte magere Flachland-Mähwiesen von Bedeutung.

Im Natura-2000-Managementplan werden Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten von europäischer Bedeutung erfasst. Für jeden dieser Lebensräume und jede FFH-Art im Gebiet werden Ziele formuliert und Maßnahmen zur Erhaltung der besonderen Lebensräume und ausgewählten Tierarten vorgeschlagen. Die Darstellung erfolgt in einem Textteil sowie auf sechs flächengenauen Karten.

Im Mai wurde der Entwurf des Managementplans in einem Gremium aus Interessenvertretern der Gemeinden, Verbände und Behörden vorgestellt und diskutiert. Nun werden interessierte Bürger, Vereine, Kommunen und Interessenvertreter gebeten, Vorschläge oder Anregungen in Form einer Stellungnahme abzugeben. Dafür kann der Entwurf vom 6. November bis 4. Dezember an den nachfolgenden Orten während der ortsüblichen Öffnungszeiten eingesehen werden:

> Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach: Renzstraße 7, Zimmer 2.210.

> Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis Buchen: Präsident-Wittemann-Straße 9, Verwaltungsgebäude B2, Zimmer 205.

Während der Auslegung steht der Entwurf des Managementplans zur Einsicht auch auf der Internetseite der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) bereit unter: https://www.lubw. baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/map-aktuelle-auslegung.

Die Stellungnahmen sind unter Angabe von Namen und Anschrift des Absenders sowie unter dem Betreff "6322-341 Managementplan" bis 18. Dezember an das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 56 Naturschutz und Landschaftspflege, 76247 Karlsruhe oder per Mail an natura2000@rpk.bwl.de zu senden. Später eingesandte Stellungnahmen können nicht berücksichtigt werden.

Aus der Stellungnahme sollte hervorgehen, auf welche Flächen im FFH-Gebiet sie sich bezieht. Dazu reicht die Angabe der Flurstücknummer und des Gemeinde- und Gemarkungsnamens oder die Markierung der angesprochenen Fläche auf einem Kartenausschnitt aus.

Weitere Infos zu Natura 2000 und dem FFH-Gebiet "Odenwald und Bauland Hardheim" sowie eine Übersichtskarte auf der Internetseite des Regierungspräsidiums www.rp-karlsruhe.de zu finden unter: Themen/Umwelt/Natur- und Artenschutz/Natura 2000 sowie unter Beteiligungsportal/Umwelt/Natura 2000-Gebiete/Neckar-Odenwald-Kreis.