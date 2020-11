Hainstadt. (jasch) Schon von Weitem hörte man das Hupen des Autokorsos der FG "Heeschter Berkediebe". Kurz darauf bog der Tross unter lautem "Heescht Helau" auf den Parkplatz neben der Mehrzweckhalle ein. An vorderster Front auf einem Traktor gut sichtbar und hell angestrahlt: die Birke, das Symbol der "Heeschter Berkediebe".

Die Szenerie gab ein etwas ungewohntes Bild ab, findet die Vereidigung der Aktiven und Elferräte doch normalerweise mit Musik und Bewirtung statt. Doch an diesem "Elften im Elften" ist eben alles ein wenig anders. Jörg Rathmann, Präsident und Vorsitzender der "Heeschter Berkediebe", betonte deshalb zu Beginn: "Wir wollen auch unter Einschränkungen aktiv bleiben und gemeinsam Fastnacht erleben."

Dies gelang der FG, indem sie mit der Vereidigung in Form eines Autokorsos einen außergewöhnlichen Akzent in einem ansonsten entbehrungsreichen Jahr setzte. "Diese Vereidigung ist für uns gleichsam ein Statement, mit dem wir zeigen wollen, dass das Vereinsleben in Deutschland weitergeht. Man will kreativ sein, auch in Zeiten der Corona-Pandemie", erklärte Rathmann.

Mit diesen Worten leitete der Präsident über zur Vereidigung. Wie es die Tradition der FG besagt, müssen die Elferräte und Aktiven einen Birkenzweig mit der Axt abschlagen und mitnehmen. Schließlich hätten sich die "Berkediebe" gemäß ihrer Geschichte schon früher im Stadtwald von Buchen bedient. An diesem 11.11. wurde jedoch nur im eigenen Bestand geplündert, versicherte Rathmann. 23 "Berkediebe" konnten zum Schluss erfolgreich ihren Ast an das Auto klemmen. Dank der Möglichkeit, die Vereidigung aus dem eigenen Auto heraus beobachten zu können, wurden auch alle Abstands- und Hygieneregeln eingehalten. Anschließend verkündete Rathmann das Motto der Fastnachtskampagne 2020/21: "75 Johr un die Heeschter Faschenaacht fällt aus...em Rohme!".

Erst vor einer Woche hatte die FG die Idee zum Autokorso. "Das offizielle ,Go’ der Stadt Buchen bekamen wir erst gestern", berichtet Rathmann. Letztendlich zeigten sich die "Heeschter Berkediebe" von der spontanen Aktion begeistert. Gut gelaunt und unter lautem Hupen fuhren sie schließlich davon. Manch einer drehte dabei vielleicht noch eine extra Runde durch den Ort...