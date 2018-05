Die Menschen strömten insbesondere am Sonntagnachmittag in die Buchener Innenstadt und stöberten in den Geschäften und an den Marktständen. Fotos: Dominik Rechner

Buchen. (dore) Der Wettergott meinte es dieses Jahr besonders gut mit dem "Goldenen Mai". Kaiserwetter, wie Bundestagsabgeordneter Alois Gerig (CDU) in seiner Ansprache sagte, begleitete das beliebte Buchener Einkaufsfest das ganze Wochenende über und bildete den passenden äußeren Rahmen. Mit einem gewohnt treffsicheren Hammerschlag stach Bürgermeister Roland Burger am Samstagvormittag das Bierfass an und füllte die erste Bierkrüge. Der 47. "Goldene Mai" war damit offiziell eröffnet.

"Die allermeisten, die ich hier im Publikum sehe, kennen und lieben unseren ,Goldenen Mai’. Nehmen Sie die Angebote, die Ihnen die Aktivgemeinschaft und die Marktkaufleute machen, an", appellierte Burger bei der Eröffnung, die vom Bläser-Ensemble der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule feierlich umrahmt wurde. Die Besucher sollten sich anstecken lassen von der guten Laune, die man einfach bekommen müsse, wenn man die Farben- und Blütenpracht der Natur sehe und die Sonne dazu scheine, so Burger.

Nachmittags füllte sich dann auch die Buchener Innenstadt. Fachgeschäfte, Service-Betriebe und Dienstleister sowie über 50 Marktkaufleute luden die Besucher zum Bummeln und Einkaufen bei strahlendem Sonnenschein ein. Insbesondere vor der Showbühne am Alten Rathaus blieben viele Leute stehen, wo der Samstagnachmittag zunächst ganz im Zeichen des Tanzens stand.

Die Frauen und Mädchen der Orientalischen Tanzschule Emel Akgül begeisterten das Publikum anmutig mit Schleiertänzen aus dem Morgenland. Im Anschluss stürmte der Tanznachwuchs auf die Bühne und zeigte den vielen zuschauenden und stolzen Eltern mit selbstbewussten Auftritten, was man im Tanzunterricht der Tanzschule Michaela Metz gelernt hatte.

Den magischen Schlusspunkt des Bühnenprogramms am Samstag setzte Zauberer "Bennini". Schon vorher war "Bennini" in der Innenstadt mit seinem Stand vertreten, unterhielt sich mit Kindern und schenkte ihnen Luftballonfiguren, was die Kinderaugen funkeln ließ.

Da die Organisatoren dieses Jahr wie schon beim Weihnachtsmarkt das neue Rettungswegekonzept einhalten mussten und daher in der Marktstraße nur auf einer Straßenseite Verkaufsstände aufstellen durften, wurde das Marktgebiet überarbeitet. So waren am Samstag und Sonntag auch in der Vorstadtstraße Marktstände aufgebaut. Am Wimpinaplatz und am Platz am Bild konnten sich Autofreunde bei der Autoschau über die neuesten Modelle informieren.

Und auch die Kleinen kamen nicht zu kurz: So richtete die Aktivgemeinschaft dieses Jahr zum ersten Mal ein "Kinderparadies" im Hof der Metzgerei Herkert ein. Dort sorgten ein Kinder-Karussell, ein Süßwaren-Stand, Kinderschminken sowie Glitzer-Tattoos an beiden Tagen für viel Spaß bei den Kindern. Neben Zauberer "Bennini" unterhielten die aus der Gaststätte "Hasenwald" bekannte Märchenstunde mit Caroliné Semma am Samstag und das "Mobile Kindertheater Odenwald" mit dem Stück "der Froschkönig" am Sonntag das junge Publikum.

Marko Eichhorn, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft, freute sich bei der Eröffnung, in einem Zeitalter, in dem es Mittelzentren wie Buchen schwer hätten, im Zentrum von Buchen ein Einkaufsfest veranstalten zu können.

Er stellte die Qualitäten der Fachgeschäfte in der Buchener Innenstadt heraus: "Menschlichkeit, Geselligkeit, Freundlichkeit. Das sind Dinge, die es nur offline gibt und die es nur in Mittelzentren wie Buchen und nicht in Einkaufszentren mit mehreren Tausend Quadratmetern gibt." Im "Kaufhaus Buchen" nähmen sich die Einzelhändler noch Zeit für ihre Kunden. Die Aktivgemeinschaft biete dank vieler Aktionen - von einer Wochenendreise nach Oberhof bis hin zu einem Shoppingabend bis Mitternacht mit Delikatessen - einen Mehrwert, der seinesgleichen suche.

Neben den Offline-Angeboten werde die Aktivgemeinschaft aber auch online immer aktiver. So gab Eichhorn bekannt, dass die Aktivgemeinschaft nun auch über Facebook ihre Freunde informiere. Außerdem gebe es eine neue Form der beliebten Einkaufsgutscheine, speziell für alle Arbeitgeber, um die Mitarbeiter steuer- und sozialabgabenfrei zu motivieren, und die die Firmen über die Webseite der Aktivgemeinschaft bestellen können.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig lobte den Zusammenhalt zwischen der Aktivgemeinschaft Buchen und den Vereinen mit vielen Ehrenamtlichen, die bei der Organisation des Goldenen Mais eingebunden sind. Das sei das Besondere an dieser Region. Er wünschte sich, dass die Menschen die Angebote in Buchen auch dauerhaft nutzen, damit die Betreiber der Fachgeschäfte und Dienstleister auch einen wirtschaftlich nachhaltigen Nutzen daraus ziehen können.

Am Festsonntag lockten die Angebote wieder besonders viele Besucher in die Buchener Innenstadt. Für gute Unterhaltung sorgten ab 13 Uhr neben dem traumhaften Frühlingswetter am Nachmittag die Odenwälder Trachtengruppe Buchen zusammen mit dem Heimatverein Berolzheim mit ihren fröhlichen Volkstänzen.

In hohem Tempo und großer Intensität ging es mit den Fitnesstrainern und -trainerinnen von "WellVita" Buchen/Hardheim und der "NussKnacker" Mudau weiter, die ein schweißtreibendes Programm mit Zumba, Jumping und Fitnesstraining auf die Bühne zauberten. Traditionell musikalisch klang der Goldene Mai im Anschluss mit den Liedern der Big Band der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule und der Stadtkapelle Buchen aus.