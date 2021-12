Götzingen. (jm) Die gigantischen Schäden der Flutkatastrophe im Ahrtal, die dort auch Pferdehöfe und Viehhalter aufgrund der verloren gegangenen Futtervorräte besonders hart traf, haben Initiatoren beim Verein "Help!-Sommermärchen-Team" bereits im August animiert, eine "Futterbrücke Bauland – Ahrtal" zu initiieren. 18 Landwirte aus dem hiesigen Raum waren damals spontan zu Futterspenden bereit, sodass mit vier Sattelzügen schließlich 160 Heuballen in die Katastrophenregion gebracht werden konnten – eine Spende, die dort gerne angenommen wurde.

Soweit das Futter damals nicht direkt zu einem extrem betroffenen Pferdehof in Schlund (Rheinland-Pfalz) geliefert wurde, kam es in ein Zwischenlager auf einem Hofgut in Zülpich (Nordrhein-Westfalen), von wo es dann betroffene Viehhalter bei Bedarf abholen konnten bzw. können. Von dieser Möglichkeit wurde rege Gebrauch gemacht, sodass inzwischen gut zwei Drittel des Vorrates abgeholt wurden.

Da sich somit für die betroffenen Landwirte inzwischen die Frage nach der Futterversorgung bis zur ersten Heu-Ernte im Frühjahr stellt, wurde erneut die "Futterbrücke" zum aktuellen Thema.

Erfreulicherweise fanden sich nochmals einige Landwirte zu Futterspenden bereit, sodass es wohl gelingen kann, die Lücke zu überbrücken, denn die "Help!"-Initiative kann dank der erneut bekundeten Bereitschaft noch drei weitere Transporte organisieren.

Futterspender für die Ergänzungslieferungen sind zwei Hobby-Landwirte aus Bödigheim, nämlich Tobias Müllers "Grünlandpflege" und Landwirt Albert Kniel, die 40 Rundballen aus dem besonders für Pferde geeigneten ersten Schnitt zur Verfügung stellen. Auch vom Buchener Landwirt Peter Beuchert, der demnächst seine Viehhaltung auslaufen lassen wird, gab es eine Spendenzusage. Weiter auch vom Landwirt Andreas Heffner (Götzingen), dem Mitinitiator der "Futterbrücke".

Von seinem Hof startete vor einigen Tagen auch bereits der erste "Futter-Express" der Nachversorgung zum Abruf-Lager auf dem Hof Krämer in Zülpich. Der Transport wurde wieder kostenlos durch die Spedition Richter (Auerbach) übernommen.

Der Sattelzug hatte zusammen mit 40 Rundballen auch noch zwei Überraschungen mit an Bord: einmal für zwei in Bad Münstereifel durch die Flutwelle extrem geschädigte Kindergärten ein durch das Einrichtungshaus Möbel-Grammlich (Eberstadt) gesponsertes Sofa sowie eine Geldspende der Zimmerei Müller und Grimm (Buchen). Zum zweiten ein von der Brennerei Ebert (Götzingen) gespendetes Schnaps- und Likör-Sortiment, sodass sich die Landwirte, die in in Zülpich Heu abholen, bei den winterlichen Temperaturen ein wenig "innerlich erwärmen" und auch auf die inzwischen entstandene gute Beziehung zu Bauland und Odenwald anstoßen können. Diese erste Nachschublieferung war im Ahrtal hochwillkommen, und die Bauländer und Odenwälder Futterspender sowie alle beteiligten Sponsoren und Helfer bei der Aktion dürfen zurecht stolz sein auf das Ergebnis dieser Futterhilfe-Initiative.

Mit zwei weiteren Ergänzungslieferungen, die für Februar und April geplant sind, soll den betroffenen Viehhaltern durch die "Futterbrücke" nachhaltig geholfen werden, die Zeitspanne bis zur neuen Futterernte zu überbrücken.