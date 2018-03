Hardheim. Die Freude ist groß in den Reihen des FC Schweinberg: Aktuell befindet sich der Verein auf dem ersten Platz von bundesweit 162 Vereinen und führt damit die Wertungstabelle des von Aral und Payback ausgerufenen Gewinnspiels "Punktet euch den BVB" an. Auf den Plätzen folgen der Offenburger FV und der SV Haslach. Dabei werden die "ertankten" Punkte in Verhältnis zur Mitgliederzahl des Vereins gesetzt. "Dass wir ein relativ kleiner Verein sind, bringt für uns einen gewissen Vorteil mit sich", freuen sich die Aktiven rund um Initiator Steffen Greß, die in regelmäßigen Abständen an der Hardheimer Aral-Station auf die Aktion aufmerksam machen. Natürlich haben die Schweinberger weiterhin ein klares Ziel im Auge: Als Hauptpreis ist ein Heimspiel gegen den Bundesligisten Borussia Dortmund ausgesetzt. Zudem warten weitere reizvolle Gewinne wie ein Wochenende mit dem Mannschaftsbus der Borussia. Jetzt gilt es, weiter fleißig Punkte zu sammeln: Die Aktion läuft noch bis 6. Juni. adb/Foto: privat