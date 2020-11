Inhaberin Sonja Rüdinger-Matt führt den Gasthof „Schwanen“ in der Osterburkener Innenstadt in dritter Generation. Foto: zg

Osterburken. (ahn) Über ein Jahrhundert ist der Gasthof "Schwanen" in Osterburken bereits alt. Seit 1916 hält sich das Gasthaus in der Turmstraße, während in der Nachbarschaft nach und nach sämtliche Läden schließen mussten. In dieser langen Zeit hat der Familienbetrieb – heute in dritter Generation – einiges erlebt, aktuell hat Inhaberin Sonja Rüdinger-Matt mit den Folgen der Coronakrise, also mit der Schließung ihrer Gaststätte, zu kämpfen. Doch aufgegeben hat man noch lange nicht: Um auch in dieser Zeit Einnahmen zu generieren, hat man sich entschlossen, einen Abholservice einzurichten.

Noch bis 2013 gehörte eine Metzgerei zum Gasthaus. Alle Produktionsräume und Maschinen sind noch vorhanden. Auch heute bietet man gutbürgerliche Küche aus eigener Fleisch- und Wurstproduktion an. Dabei setzt man auch im kleinen Rahmen auf einen Partyservice.

Den Abholservice will man beim "Schwanen" erst einmal auf den kommenden Sonntag und Montag beschränken. Der Familienbetrieb hat während des ersten Lockdowns schon sehr gute Erfahrungen mit dem Abholservice gemacht. Den hatte man zu Ostern und zum Muttertag angeboten. Nun hofft die Familie, dass der Abholservice ebenso gut wieder angenommen wird. Dann will man ihn vielleicht auch wieder am nächsten Wochenende anbieten.

> Kontakt: Gasthof "Schwanen", Turmstraße 15, 74706 Osterburken, Tel. 06291-416556.

> Bestellungen (bis zum heutigen Samstag, 17 Uhr): per E-Mail an kontakt@gasthof-schwanen-metzgerei.de oder unter Tel. 0173/2767541 oder 0174/1958656 (auch per Whatsapp).

> Abholung: am morgigen Sonntag und am Montag, 9. November, jeweils von 11 bis 14 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Geeignete Behältnisse sind mitzubringen, Außerdem soll man den zu zahlenden Geldbetrag passend in einem Kuvert dabei haben. Und natürlich soll man auch an den Mundschutz denken.

> Speisekarte: Schnitzel mit Soße (wahlweise mit Pommes), Schnitzel mit Spätzle und Soße, Cordon bleu mit Spätzle oder mit Rösti, Sauerbraten mit Spätzle und Kaisergemüse oder Sauerbraten mit Semmelknödel und Kaisergemüse. Für den kleinen Hunger wird eine Portion Kaisergemüse mit Sauce Hollandaise angeboten. Am Montag gibt es zusätzlich Kesselfleisch (wahlweise mit Kraut) und/oder eine Portion Schwarzer Brei.