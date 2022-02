Osterburken. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie ist es für Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, zum Teil schwierig, Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region einzuholen. Die RNZ will diese Informationen liefern – und präsentiert daher eine kleine Serie, in deren Rahmen sie die weiterführenden Schulen vorstellt. Heute stellen wir das Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) mit Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel vor.

Was macht Ihre Schule so besonders?

Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel Foto: RNZ

Das GTO ist eine gebundene Ganztagsschule mit einem umfangreichen Ganztagsangebot. Das bedeutet, dass der Stundenplan nicht nur den normalen Fachunterricht bietet, sondern auch die Erledigung der Hausaufgaben sowie zahlreiche AG-Angebote. So können sich die Schüler an einem Musikensemble beteiligen, ein neues Instrument lernen, während der Pausen die offenen Sportstätten nutzen, später mit "Erasmus plus" andere europäische Länder kennenlernen, naturwissenschaftliche Fächer entdecken und vieles andere mehr.

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Hintergrund Ganztagsgymnasium Osterburken > Kontakt: Ganztagsgymnasium Osterburken: Hemsbacherstraße 24, 74706 Osterburken, Tel. 06291/64080, E-Mail: schule@gto-osterburken.de, [+] Lesen Sie mehr Ganztagsgymnasium Osterburken > Kontakt: Ganztagsgymnasium Osterburken: Hemsbacherstraße 24, 74706 Osterburken, Tel. 06291/64080, E-Mail: schule@gto-osterburken.de, www.gto.mos.schule-bw.de > Schulleiter: Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel, stellvertretender Schulleiter Uwe Rossa. > Schüler- und Lehrerzahl: 550 Schüler, 60 Lehrer. > Schulabschluss: allgemeine Hochschulreife (Abitur in G8). > Anmeldung: Mittwoch, 9. März, und Donnerstag, 10. März.

Unser pädagogischer Schwerpunkt liegt auf dem Miteinander von Lernen und Arbeiten sowie der Ermöglichung vieler kreativen Aktivitäten. Dazu gehören unter anderem zahlreiche AGs, ein breites Bewegungsangebot in Pausen, soziale Angebote und Klassenaktionen. Eine intensive Zusammenarbeit mit unseren regionalen Bildungspartnern ist uns ein weiteres wesentliches Anliegen.

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Das GTO ist ausgezeichnet als Mint-freundliche Schule sowie als Pilotschule für das landeseigene Präventionskonzept "stark.stärker.WIR". Außerdem pflegen wir seit vielen Jahren durch das Programm "Erasmus plus" den Austausch mit europäischen Partnerschulen. Eine weitere Besonderheit in Zusammenarbeit mit dem Verein "Aktion Hungernde Kinder" in Buchen sind die über das Schuljahr verteilten Spendenaktionen für die Region Awasa in Äthiopien.

Welche Schüler sind bei Ihnen genau richtig?

Wir freuen uns über alle neuen Schüler.