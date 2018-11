Hardheim. (ahn) Nicht nur Katzen und Hunde, sondern auch Frösche regnete es sprichwörtlich in der vergangenen Woche in Hardheim. In der Breitenau begaben sich die erst etwa zwei Zentimeter kleinen Exemplare wieder einmal zu Tausenden auf Wanderschaft. Ihr Problem dabei: Sie müssen die L521 überqueren - ein meist tödliches Unterfangen. Doch zum Glück gibt es Menschen, die den kleinen Tierchen helfen. Einer davon ist Bernhard Heß vom örtlichen Nabu. Wir haben ihn bei der Inspektion des "Froschregens" begleitet.

"Eigentlich ist der Begriff ,Froschregen‘ falsch", klärt Bernhard Heß gleich zu Beginn auf. "Erstens handelt es sich hier um Erdkröten, zweitens regnen sie natürlich nicht wie Tropfen vom Himmel." Mit dem Phänomen des "Froschregens" wird die Wanderschaft von jungen Fröschen bzw. Kröten bezeichnet, die vorher die Metamorphose vom Laich über die Kaulquappe zum vierbeinigen Landtier durchlaufen haben. Nun strömen sie zu Tausenden aus den Gewässern und suchen sich neuen Lebensraum.

Auf ihrer Wanderschaft stoßen sie oft auf ein von Menschenhand erschaffenes Problem: Sie müssen nämlich Straßen überqueren - so auch in der Breitenau, durch die die relativ stark frequentierte L521 verläuft. Doch neben den Kraftfahrzeugen lauert noch eine andere tödliche Gefahr. "Manche Kröten versuchen, über die Straße zu kommen. Doch gerade wenn es trocken und heiß ist, bleiben sie schon nach einem Meter auf dem Straßenbelag kleben. Die Feuchtigkeit ist dann ganz schnell weg", erklärt Bernhard Heß, während wir zu einer Stelle gehen, die den Kröten einen Durchgang unter der Straße ermöglicht.

13 solcher Durchlässe gibt es insgesamt auf den 1,8 Kilometern entlang der L521, an denen Schutzvorrichtungen für Frösche und Kröten angebracht sind. Seit dem Jahr 2000 gibt es diesen Schutz, der die Tiere von der Straße abhalten soll. Er besteht zum Teil aus Vorrichtungen, die aus Beton gefertigt sind und die sich über drei Abschnitte mit einer Gesamtlänge von 600 Metern erstrecken. Auf den restlichen 1200 Metern haben Bernhard Heß und seine Helfer Bleche angebracht, die die Amphibien zu den Durchlässen leiten.

Doch nicht nur die Installation der Bleche, sondern auch deren Instandhaltung und Pflege bedarf einiges an Arbeit, wie Bernhard Heß berichtet: "Die Bleche sind schon pflegeanfällig. Außerdem müssen sie jedes Jahr aufs Neue freigemäht werden." Darum kümmern sich Bernhard Hess und seine Helfer vom Nabu Hardheim. Diesen hat der Hardheimer vor 30 Jahren gegründet, 26 Jahre lang war er dessen Vorsitzender. Seit neuestem bekleidet er wieder dieses Amt.

Inzwischen sind wir am Durchlass angelangt. Der Türschützer hat vorsorglich eine orangefarbene Warnweste mitgenommen, mittels der er die kleinen Kröten an den Blechen entlang zu dem Durchlass treibt. Dieser besteht aus einem Bachbett, das an den Rändern mit Beton befestigt wurde. Darauf können die Amphibien trockenen Fußes unter der Straße hindurchkriechen. "Schwimmen mögen die Tierchen nämlich nicht. Das kostet zu viel Energie. Sie sind lieber an Land", sagt Bernhard Heß.

Er kann sich noch an die Zeiten erinnern, als die Schutzvorrichtungen noch nicht angebracht waren. "Früher waren wir in Spitzenzeiten über 120 Leute. Manchmal waren sogar auch ganze Schulklassen dabei. Da mussten wir noch alle Tiere einzeln per Hand über die Straße bringen."

Das ist heute dank der Schutzbleche nicht mehr nötig. Die Zahl der kleinen Kröten ist dessen ungeachtet immer noch immens. "In den letzten zwei Tagen sind auf der Länge der gesamten Schutzanlage über 100.000 Kröten unterwegs." Das ist nicht verwunderlich, schließlich lege ein Weibchen rund 3000 Eier, informiert der Naturschützer. Davon erreichten allerdings nur zwei bis drei Prozent das Erwachsenenalter, zu viele natürliche Feinde lauern auf die Kaulquappen und die kleinen Kröten. Da ist es dann schön, dass es Menschen wie Bernhard Heß gibt, die die Tiere vor unnatürlichen Gefahren schützen. Ansonsten wäre die Zahl der kleinen Kröten, die es ins Erwachsenenalter schaffen, noch kleiner.