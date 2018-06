Walldürn. (jam) Felicitas Zürn, seit sieben Jahren Leiterin der Frankenlandschule, geht am 31. Juli offiziell in Ruhestand. Ihre Nachfolge tritt Torsten Mestmacher an. Er ist bereits seit 1995 an der Walldürner Schule und bekleidet dort seit neun Jahren das Amt des stellvertretenden Schulleiters.

Trotz des Wechsels an der Spitze werde sich nicht viel ändern, kündigt Mestmacher an: "Die Dinge hier gehen in die richtige Richtung." Die bisherige Schulleiterin Felicitas Zürn und ihre rechte Hand haben den Fokus ihrer Arbeit auf die Unterrichtsentwicklung mit einem Schwerpunkt auf Lernmethoden gelegt. "Weitere wichtige Schwerpunkte sind die individuelle Förderung und die Digitalisierung", so Torsten Mestmacher, der am 1. August seinen neuen Posten antritt. Die offizielle Verabschiedung von Felicitas Zürn und die Einführung von Torsten Mestmacher finden am 1. Juli statt.

Felicitas Zürn hat ihr Abitur an der Frankenlandschule abgelegt. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie unter anderem 32 Jahre lang an einer Schule in Ravensburg. Sie unterrichtet Betriebswirtschaftslehre sowie Wirtschafts- und Sozialgeschichte.

Torsten Mestmacher hat sein Abitur in Stuttgart gemacht. Er studierte die Fächerkombination Biologie und Sport, hat aber auch lange im Fach Informatik unterrichtet. Berufsbegleitend hat er Schulmanagement studiert.