Osterburken. (ahn) "Das Produkt ist ein richtiger ,Runner’, es verkauft sich sehr gut", meint Jochen Fischer, Gründer und Inhaber der Firma "Fischer Amps" aus Osterburken. Es geht um den "In Ear Stick", einen kleinen, tragbaren Kopfhörerverstärker für das In-Ear-Monitoring, bei dem sich Musiker auf der Bühne über Ohrhörer selbst hören können. Das Besondere an dem Miniverstärker: In Berlin gewann er jüngst in der Kategorie "Excellence in Business to Business, Electronic Industry" den "German Innovation Award", der vom "Rat für Formgebung", einer ursprünglich vom Bundestag ins Leben gerufenen Institution, verliehen wird. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen des kleinen, aber erfolgreichen Unternehmens aus dem Bauland geworfen:

Die Fantastischen Vier, die Ärzte, die Toten Hosen, Deichkind, Samy Deluxe - diese waren alle schon in Osterburken vor Ort. "Bei der Echoverleihung zum Beispiel sind 70 Prozent der Musiker, die auf der Bühne stehen, unsere Kunden," erzählt Jochen Fischer, während er in den Händen ein Paar "In-Ear-Kopfhörer" hält. "Die sind für Schlagerstar Helene Fischer, die müssen morgen raus." Die maßgefertigten und mit eigenem Logo versehenen Kopfhörer für den Schlagerstar stammen von der US-amerikanischen Firma "Ultimate Ears", einem der in dieser Produktsparte weltweiten Marktführer.

Neben dem Verkauf der eigenen Kopfhörer-Serie vertreibt "Fischer Amps" für die Firma aus den USA die kleinen Ohrhörer, die auch mal schnell 2500 Euro kosten können, wie Fischer berichtet. Neben deutschen Stars gehören dabei auch Musiker aus Amerika zu den Kunden, die die Firma aus Osterburken europaweit betreut.

"Da kann es dann schon mal sein, dass ein Manager anruft und sagt, dass sein Künstler die Hörer doch in Gold und nicht in Silber will - und das am besten innerhalb von zwei Tagen", plaudert Fischer aus dem Nähkästchen. Dann heißt es schnell handeln. Ansprechpartner für die Kunden ist dabei Mitarbeiterin Amelie Wiederrich, die berichtet: "Es ist ein sehr spannender Job, aber auch beratungs- und zeitintensiv".

Begonnen hat alles im Jahr 1996, als Fischer die Firma gründete. Zuvor habe er Gitarren-Verstärker getuned und repariert, erzählt der gebürtige Osterburkener. Dadurch sei er auf den Firmennamen gekommen.

"Fischer Amps" steht nicht zuletzt wegen seines preisgekrönten "In-Ear-Sticks" für hochwertige Qualität. Die ist auch notwendig, denn besonders im Tour-Alltag sind die Gerätschaften einigen Widrigkeiten ausgesetzt: Hitze, Kälte, Schweiß und nicht immer pfleglicher Umgang beim Transport. "Die Künstler sind zum Teil 120 Tage im Jahre unterwegs. Da müssen wir nach ,military standards’, wie es in den USA heißt, produzieren", legt Fischer dar. "Wir spielen hier in der Premium-Liga, da ist die Fehlertoleranz bei den Künstlern sehr niedrig."

Trotz der internationalen Kundschaft wird bei "Fischer Amps" das Gütesiegel "made in Germany" großgeschrieben. Doch auch der regionale Bezug ist den Verantwortlichen wichtig. "Wir legen großen Wert darauf, die Industrie in der Nähe zu unterstützen. Wir suchen die Nähe zum Lieferanten, um auch kurze Wege zu haben", sagt Michael Eicher, Produktionsleiter und Mann der ersten Stunde. So wird auch der ausgezeichnete "In-Ear-Stick" in Osterburken in Handarbeit zusammengebaut, sämtliche Bauteile kommen aus der Umgebung.

Das Qualitätssiegel "made in Germany", das Design, kurze Montagezeiten sowie die Produktion eines markttauglichen Geräts mit wenig Arbeitskräften - all dies seien Argumente für den Gewinn des Awards gewesen, erklärt Michael Eicher.

Mit der Verleihung wurden die zwei Jahre Entwicklungsarbeit belohnt, die es bedurfte, um den "In-Ear-Stick" produktionsreif zu machen. "Das Verfahren beim ,German Innovation Award’ ist einzigartig. Teilnehmen können nur Unternehmen, die durch die Expertengremien und Scouts des ,Rats für Formgebung’ nominiert wurden. Dieses Verfahren sorgt für die Unabhängigkeit und Exzellenz des Awards. Das macht mein Team und mich besonders stolz", erklärt Fischer.

Und das zu recht - vor allem, weil der "In-Ear-Stick" nicht nur bei der Jury gut ankommt. "Die gute Qualität des Produkts erkennen wir auch an der Zufriedenheit unserer Kunden. Uns ist die Haltbarkeit des Geräts wichtig. Wir wollen nicht, dass es nach zwei Jahren Herstellergarantie kaputtgeht", erklärt Eicher.

Dafür sorgen inzwischen zehn Mitarbeiter. "Wir könnten auch noch fünf Mitarbeiter mehr vertragen", meint Fischer. "Doch wir wollen nichts überstürzen, die Struktur muss gesund wachsen." Diese Weitsicht und die authentische Art der Verantwortlichen sind wohl auch Gründe dafür, warum der Name "Fischer Amps" in der internationalen Musikszene schon einigen zu Ohren gekommen ist.