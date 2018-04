Hardheim. (dore) Die Arbeiten für die Sanierung des maroden Daches der Garagen des Feuerwehrgerätehauses in der Jahnstraße sind in vollem Gange. Der Bauhof deckte am Donnerstag zusammen mit der Zimmerei Schmitt & Eisenhauer bereits das alte Nagelverbunddach aus dem Jahr 1947 ab. "Die Arbeiten sollen am Montag abgeschlossen sein", erklärte Bauamtsleiterin Denise Reichert auf Nachfrage der RNZ.

Die Garagen können nicht mehr genutzt werden, da sie einsturzgefährdet sind, und Gefahr für Leib und Leben bestehe. Das ergab ein entsprechendes statisches Gutachten, wie bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitgeteilt wurde. Die Feuerwehr hatte daraufhin schnell reagiert und die betroffenen Fahrzeuge umgeparkt.

Das neue Satteldach wird dieselbe Dachneigung (22 Grad) wie das alte Dach haben. Die Dacheindeckung erfolgt mit Trapezblech. Denise Reichert bezifferte die Kosten der Baumaßnahme auf 17.733 Euro. Das Dach soll nun einige Jahre halten, auch wenn ein Umzug in das seit langem gewünschte, neue Feuerwehrgerätehaus innerhalb von maximal fünf Jahren angestrebt werde, erklärte Bürgermeister Volker Rohm bereits in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Man möchte die Garagen also weiterhin nutzen, aber auch nicht unnötig viel Geld in die Hand nehmen, so Rohm in der Sitzung. Um Kosten zu sparen, soll bei der Dachsanierung deshalb auch "alles, was irgendwie noch brauchbar ist, verwendet werden, wie beispielsweise die Regenrinne und die Fallrohre", sagte Denise Reichert.

Seit wann die Schäden an dem Dach der Garagen des Feuerwehrgerätehauses bekannt waren, wollte Bauamtsleiterin Reichert auf Nachfrage der RNZ nicht beantworten.