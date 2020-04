In mehreren Geschäften und am „Schnitzweg“ selbst hat Klaus Sauer die Unterschriftenlisten ausgelegt. Über einen sogenannten Einwohnernatrag möchte er erreichen, dass sich der Gemeinderat noch einmal mit dem Thema auseinandersetzt. Foto: Rüdiger Busch

Von Rüdiger Busch

Hardheim. Fällt der "Schnitzweg" einem Wohnhausneubau zum Opfer? Ja, wenn es nach den Plänen der Gemeindeverwaltung geht. In der Sitzung des Technischen Ausschusses wurde am Montag ein Wohnhausneubau genehmigt, der – wenn er so umgesetzt wird – das Aus für den von vielen Hardheimern genutzten Trampelpfad zwischen Gartenstraße und Steingasse bedeuten würde. Nein, sagen dagegen mehrere Eigentümer der Gartengrundstücke, aber auch Anwohner der Gartenstraße. Für sie ist der Weg unverzichtbar, um an ihre Gartenparzellen zu gelangen oder um den Ortskern zu Fuß gefahrlos zu erreichen. Deshalb hat Klaus Sauer, einer der Betroffenen, eine Unterschriftenaktion gestartet.

Für großes Aufsehen gesorgt hat das Thema am Montag in der Sitzung des Technischen Ausschusses, als der betreffende Bauantrag behandelt wurde und Klaus Sauer nach mehreren Wortmeldungen des Saales verwiesen wurde (die RNZ berichtete; siehe auch Leserbrief unten). Seither habe sich einiges getan, berichtet Sauer: Nachbarn und Eigentümer der Gartengrundstücke hätten ihn angesprochen, und die Aktion "Für den Erhalt des Gartenwegles" sei ins Laufen gekommen. Zwei Seiten voll mit Unterschriften habe er schon gesammelt. Das Ziel: Der Gemeinderat soll sich noch einmal mit dem Thema befassen.

Der Weg werde vielfach genutzt – zum Einkaufen, als Schulweg, zum Friedhof oder einfach zum Spazierengehen. Vor allem für Familien mit Kindern ist die Vorstellung, dass es den Trampelpfad nicht mehr geben würde und sie stattdessen den Fußgängerweg an der viel befahrenen Würzburger Straße nutzen müssten, eine Horrorvorstellung, wie eine Mutter im Gespräch mit der RNZ deutlich macht. Eine nachvollziehbare Sicht der Dinge, erst recht, wenn man sich den Zustand des Gehwegs im dortigen Bereich anschaut.

"Deshalb wäre es sinnvoller, das ,Gartenwegle‘ zu verbessern und etwas herzurichten, als es aufzugeben", erklärt Klaus Sauer. Er ist davon überzeugt, dass die Gartenanlieger ein gewohnheitsrechtliches Wegerecht hätten, das von der Gemeinde nun einfach ignoriert werde. Dieses Wegerecht sei zwar nicht im Grundbuch eingetragen, es sei aber durch "tägliche Übung" über Jahrzehnte hinweg zum Gewohnheitsrecht geworden. Dies zeige sich auch daran, dass noch nie einer der Anlieger einem anderen den Durchgang verboten habe.

"Ohne diesen Weg könnten viele Grundstückseigentümer ihren Garten nicht oder nur noch nach riesigen Umwegen erreichen", berichtet Klaus Sauer bei der Begehung des rund 200 Meter langen Trampelpfads. Links und rechts dieses Weges hatte die Gemeinde einst eine Wasserleitung für die Kleingärtner verlegt – ein weiterer Hinweis darauf, dass der Trampelpfad durchaus als Erschließungsweg angelegt war, auch wenn er im Grundbuch nicht entsprechend eingetragen worden ist.

Von einer von der Gemeinde ins Spiel gebrachten Alternative hält Klaus Sauer nichts. Er pocht darauf, dass das "Gartenwegle" bestehen bleibt und das Wegerecht ins Grundbuch eingetragen wird. Was Sauer ganz wichtig ist: "Unsere Initiative richtete sich nicht gegen den Bauherrn und seine Pläne für den Wohnhausneubau in der Steingasse." Die Gemeinde habe es versäumt, den Antragsteller schon im Vorfeld auf das Wegerecht hinzuweisen. "Es geht nur um eine kleine Fläche, das müsste doch hinzubekommen sein." So könnte das Grundstück so angelegt werden, dass der Weg bestehen bleibt. Sollte es nicht zur angestrebten gütlichen Einigung kommen, ist Sauer bereit, den Klageweg zu gehen. Die zuständige untere Baurechtsbehörde in Walldürn habe er bereits informiert.

Um neben den Argumenten der Befürworter des Weges auch die Sicht der Gemeinde darzulegen, hat die RNZ am Donnerstag bei Bürgermeister Volker Rohm um eine Stellungnahme zum Thema gebeten. Diese Bitte wurde aber – zumindest bis Redaktionsschluss am Freitagabend – nicht erfüllt.