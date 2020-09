Hardheim. (pm) Der Hardheimer Weihnachtsmarkt wird aufgrund der unsicheren Situation hinsichtlich der Verbreitung des Coronavirus und der damit einhergehenden Abstands- und Hygieneregeln ausfallen. Diese Entscheidung hat der Gemeinderat in nicht öffentlicher Sitzung am Montagabend getroffen, wie die Gemeinde Hardheim in einer Pressemitteilung bekannt gab. Die Entscheidung zur Absage sei den Verantwortlichen nicht leicht gefallen.

Die schwierigen Rahmenbedingungen hätten jedoch eine Umsetzung nur unter hohem Arbeitsaufwand und hohen Kosten zugelassen. Da ein Weihnachtsmarkt von der Kommunikation und der Begegnung lebt, würde trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Restrisiko bleiben.

Nicht zuletzt sei die Sicherheit von allen Beteiligten ein Grund für die Absage gewesen, denn die Gesundheit aller gehe grundsätzlich vor, so die Gemeinde.