Mudau. (lm) Geht es nach dem Willen des Gemeinderates und nach den Planvorgaben der Gemeindeverwaltung, werden im Frühjahr die neuen Spielgeräte im Rahmen der Neugestaltung des Dorf- und Kinderspielplatzes in Steinbach aufgestellt. Durch das Ingenieurbüro Walter & Partner aus Adelsheim wurden die erforderlichen Erd-, Leitungs- und Straßenbauarbeiten ermittelt. Darin stehen die Arbeiten zur Entwässerung der Baufläche, die Geländemodellierungen zum Übergang an den ehemaligen Schulhof und die Anlage eines Fußwegenetzes zur Erschließung von Pavillon, Feuerstelle, Spielgeräten.

Wie die Gemeindeverwaltung in der Sitzung des Gemeinderates mitteilte, wird zum Schulhof hin als Böschungsabschluss eine Sandsteinmauer angelegt. Nach den Auswertungen der beschränkten Ausschreibung vergab der Gemeinderat nun die Erd-, Leitungs- und Straßenbauarbeiten zur Neugestaltung des Dorf- und Kinderspielplatzes an die Firma Kispert-Bau aus Limbach zum Angebotspreis von 44.296 Euro. Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger: "Sollten dabei Mehrkosten entstehen, sind diese über den Nachtragshaushalt für das laufende Haushaltsjahr zu finanzieren." Es stehen für die Maßnahme 50.000 Euro im Vermögenshaushalt zur Verfügung, worin Zuschüsse in Höhe von 30.000 Euro eingeplant sind. Wie mitgeteilt wurde, seien neben den Einnahmen aus dem Straßenfest bislang Spenden für das Projekt in Höhe von 19.600 Euro eingegangen. Außerdem sei von der Schulz-Stiftung eine Förderung von 10.000 Euro gewährt worden. "Zudem hat unsere Dorfgemeinschaft ihre Bereitschaft für Eigenleistungen beim Aufstellen der Spielgeräte und des Pavillons zugesichert", betonte Ortsvorsteher Georg Moser namens des Ortschaftsrates.

Finanziell umfangreicher wird sich die "Baufeldfreimachung" auf dem Gelände der ehemaligen Straßenmeisterei in Mudau gestalten. Allein für die Abbrucharbeiten der Gebäude stellt man 120.000 Euro im Vermögenshauhalt zur Verfügung, die ergänzt werden durch Fördergelder. Aufgrund der Ausschreibung durch das Ingenieur-Büro Sack und Partner aus Adelsheim und der Erläuterungen durch Ingenieur Oswald Gehringer vergab der Gemeinderat die Abbrucharbeiten an die Firma Leis aus Walldürn zum Preis von 128.638 Euro. Abgebrochen werden alle vier Hallen sowie das Wohn- und Bürohaus und die Versorgungsleitungen. Zudem werden auch die Erdtankanlagen im südlichen Geländebereich entfernt. Im nördlichen Bereich des Grundstücks werden die Gebäude bis zur Oberkante Fußboden abgebrochen. Die Leitungen sollen hier erhalten werden, was auch für das Pflaster gilt.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurde beschlossen, die Erweiterung der Straßenbeleuchtung sowie die Verlegung von Leerrohren in der Straße Schulzenweg in Scheidental an die Firma HF-Bau aus Balsbach und Netze BW aus Tauberbischofsheim zum Gesamtpreis von 14.615 Euro zu vergeben. Diese Maßnahme steht im Zusammenhang zur abgeschlossenen Sanierung der Straße Zum Weiler. Eigentlich sollte mit 37.000 Euro die Straßenbeleuchtung im Baugebiet Neuer Garten und im Brunnenweg finanziert werden, aber da der Brunnenweg in diesem Jahr nicht ausgebaut wird, wurden Mittel für den Schulzenweg frei.

Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in der Buchener Straße in Langenelz von der Einmündung Laudenberger Straße bis Ortsende wurde fertiggestellt, und so stellte das Gemeindegremium die entstandenen Kosten in Höhe von 35.774 Euro fest. Obwohl eine Gehwegsanierung erfolgte, konnte die Maßnahme unter der Vergabesumme von 47.632 Euro abgeschlossen werden.

Durch die Änderung des Tarifrechts wurde es erforderlich, die Hauptsatzung der Gemeinde anzupassen. Demnach werden, so Hauptamtsleiter Herbert Knapp, personalrechtliche Entscheidungen von Beschäftigten der Entgeltgruppen eins bis sechs (Aushilfsangestellten, Beamtenanwärtern, Auszubildenden, Praktikanten und anderen in Ausbildung stehenden) dem Bürgermeister und nicht mehr dem Gemeinderat übertragen. Nach dieser Änderung nahm man die von der Bundeswehr geplanten Änderungen bezüglich des Schutzbereiches auf dem Gelände der Bundeswehranlage in Reisenbach zur Kenntnis und äußerte keine Bedenken.

Die Reisenbacher denken sehr intensiv an eine Flurneuordnung auf ihrer Gemarkung, und Manfred Wiener vom Landratsamt informierte als verantwortlicher Sachbearbeiter über die Möglichkeiten, die eine generelle Verbesserung des ländlichen Raums bringen sollen. Nachdem er die Verbesserungen für Scheidental in Wegebau, Dorfverschönerungen, Radwegebau, neue Brücken aufgezeigt hatte, ging er auf die Reisenbacher Details ein. Denn nachdem das neuzuordnende Gebiet festgelegt ist, wird die Gründung einer Teilnehmergesellschaft notwendig, um Neuvermessung, Anhörung der Grundstückseigentümer, Einweisung der neuen Grundstücke und schließlich die Aufstellung des Flurbereinigungsplans vornehmen zu können.

Die Flurneuordnung könnte 2018/19 beginnen und würde zehn bis 15 Jahre andauern. Für die Ausführungskosten in Höhe von 2,3 Millionen Euro ist eine Förderung bis 85 Prozent angedacht. Der Löwenanteil von 1,63 Millionen wird dabei wohl in 20 Kilometer Wegebau fließen, was nach Aussage von Ortsvorsteher Mathias Rechner ganz im Sinne von Ortschaftsrat, Bürgerschaft und Jagdgenossenschaft ist. Die ökologische Voruntersuchung ist im Landratsamt bereits im Gange. Bekanntgegeben wurde auch noch, dass die Kreisstraße zwischen Scheidental und Reisenbach in den Herbstferien eine neue Decke bekommt