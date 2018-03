Das Genehmigungsverfahren für die neue Eckenberghalle läuft; Baubeginn soll im vierten Quartal sein. Ein am Montag vorgestelltes Modell gibt einen Eindruck von den Dimensionen des Neubaus (links) und seiner Einbindung in Landschaft und Umgebung. Foto: Burkard Gassenbauer

Von Andreas Hanel

Adelsheim. Die Eckenberghalle in Adelsheim hat nach 43 Jahren ausgedient. An ihrer statt wird eine neue Mehrzweckhalle gebaut werden, die eine multifunktionale Benutzung bieten soll. Der Adelsheimer Bürgermeister Klaus Gramlich informierte am Montag in einem Pressegespräch und in der Sitzung des Gemeinderats über den aktuellen Stand der Dinge. Demnach wird der Baubeginn im letzten Quartal des Jahres 2018 angestrebt.

Die 1975 erbaute Sporthalle, die von der Martin-von-Adelsheim-Schule, vom Eckenberg-Gymnasium sowie von örtlichen Sportvereinen genutzt wird, kann aufgrund der bautechnischen Mängel in ihrem jetzigen Zustand nicht mehr länger bestehen bleiben. Die zwei Alternativen wurden als Lösung geprüft: die umfassende Sanierung der alten Halle und ein Ersatzneubau.

Eine Sanierung hätte nach Überzeugung der Verwaltung und des Gemeinderats etliche Nachteile mit sich gebracht: Während des Umbaus - geschätzte Dauer: deutlich mehr als zwölf monate - wäre eine Nutzung ausgeschlossen gewesen. Und dies ohne jeglichen adäquaten Ersatz. Zudem sahen die Experten in einem Umbau keinen finanziellen Vorteil gegenüber einem Neubau.

Nachdem in der Nachbarschaft der Eckenberghalle zur Oberen Eckenbergstraße hin auf Höhe der Tennisplätze ein geeignetes Grundstück zur Verfügung stand, sprach sich der Gemeinderat am 20. Februar 2017 für einen Ersatzneubau aus. Dieser entsteht auf dem Gelände unterhalb der Tennisplätze zwischen dem jetzigem Hallenstandort und der Martin-von-Adelsheim-Schule.

Inzwischen sind die Planungen für die neue Halle weitestgehend abgeschlossen. Sie soll künftig primär der Sportnutzung dienen. Darüber hinaus ist eine Nutzung als Veranstaltungsort durch die Stadt Adelsheim, durch die Martin-von-Adelsheim-Schule sowie durch örtliche Vereine möglich.

Die Nutzungsfläche der Halle wird, wie Bürgermeister Gramlich am Montag aufzeigte, in drei Abschnitte teilbar sein. Somit soll eine effektivere Nutzung gemäß den Bedürfnissen der Sportvereine und Schulen gewährleistet werden. Eine bestmögliche Nutzung soll zudem durch die Raumaufteilung sowie die Ausstattung der Räumlichkeiten gegeben werden, so dass sich Synergieeffekte zwischen dem Schul- und dem Sportbereich oder auch bei der Nutzung der Küche, der Umkleide- und Duschräume, der Bühne sowie des Saals und des Foyers ergeben. Im Obergeschoss des Gebäudes soll zudem ein eigens für die Schulen bestimmter Bereich mit drei Klassenzimmern nebst Nebenräumen entstehen.

Insgesamt wird das Gebäude eine Fläche von über 17.000 Quadratmetern umfassen, wobei die eigentliche Sporthalle mit gut 10.000 Quadratmeter Fläche aufweisen wird. Als Baukonstruktion dient eine Mischbauweise aus Massiv- und Holzbau, wobei die Vorderseite zur Oberen Eckenbergstraße hin durch eine großflächige Glasfassade dominiert werden soll.

Die Gesamtkosten für den Neubau belaufen sich nach den Angaben des Architektenbüros Nohé, das mit der Planung der Ersatzhalle beauftrag wurde, auf voraussichtlich 7,7 Millionen Euro. Bei einer optimalen Förderung könnten rund 4,1 Millionen Euro an Zuschussmitteln fließen, sagte Bürgermeister Gramlich in der Ratssitzung am Montagabend. Inzwischen seien alle Förderanträge für alle infrage kommenden Förderprogramme gestellt worden. Der Anteil, den die Stadt Adelsheim beisteuern muss, beträgt mindestens 3,5 Millionen Euro.

Wie der Bürgermeister zum weiteren Ablauf mitteilte, läuft das Baugenehmigungsverfahren; die Baugenehmigung werde bis Mitte des Jahres erwartet. Sobald die Finanzierung stehe, könne die Ausschreibung erfolgen. Angestrebt werde ein Baubeginn im letzten Quartal des Jahres 2018.

Bis zur Fertigstellung der Ersatzhalle wird die Eckenberghalle weiterhin genutzt werden, ehe dann ihr Rückbau erfolgt, wobei auf der dann freien Fläche Parkplätze für die Besucher der neuen Sport- und Kulturhalle entstehen sollen.