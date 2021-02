Buchen-Eberstadt. (pol/mün) Ein Schornsteinfeger wurde am Freitagmorgen in Eberstadt schwer verletzt. Der 21-Jährige führte Arbeiten auf einem Dach in der Dorfstraße aus, als er plötzlich mehrere Meter in die Tiefe fiel.

Der junge Mann zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften zunächst an der Unfallstelle versorgt. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.