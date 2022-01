Die Rückkehr der Wölfe in die Kulturlandschaft ist mit Herausforderungen verbunden. Eine neue Ausstellung im Naturparkzentrum will Aufklärung leisten. Foto: Janek Mayer

Neckar-Odenwald-Kreis/Eberbach. (pm) "Und wenn der Wolf kommt? – Alte Mythen und neue Erfahrungen" heißt eine Ausstellung des Naturparkzentrums in Eberbach, die am Mittwoch, 2. Februar, ihre Pforten öffnet. Ab 14 Uhr haben Besucher freien Eintritt in die Dauerausstellung. Sie verspricht wertungsfreie Informationen statt Kampagne.

> Online-Vortrag zum Wolf: Zum Auftakt bietet der Naturpark Neckartal-Odenwald an diesem Tag um 18 Uhr einen Online-Eröffnungsvortrag an, in dem Dr. Micha Herdtfelder von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (fva) Baden-Württemberg das Thema Wolf aufgreift. Anmeldungen für den Vortrag sind bis 2. Februar um 14 Uhr per E-Mail buero@np-no.de möglich. Die Teilnahme ist kostenlos.

> Die Wolfsausstellung selbst, die um viele Exponate aus dem "Wald-Haus Freiburg" erweitert wurde, befasst sich mit der Beziehung von Mensch und Wolf von der Frühzeit bis in die Gegenwart, klärt auf über die Biologie und Lebensweise von Wölfen und zeigt, wo Wölfe vorkommen und was über sie bekannt ist. War der Wolf bereits im 18. Jahrhundert durch intensive Verfolgung in Deutschland weitgehend ausgerottet, so siedelt er sich seit dem Jahr 2000 wieder an. Nach seiner Zuwanderung in den Osten Deutschlands, in die Vogesen und die Schweiz sind nun weitere Teile der Bundesrepublik "Wolfserwartungsland".

Die Ausstellung erzählt einerseits von der Entstehung negativer Vorstellungsmuster und ihrer Überlieferung bis in die Gegenwart. Auf der anderen Seite vermittelt sie aktuelle Erkenntnisse über das Verhalten und die Lebensweise dieses anpassungsfähigen Kulturfolgers. Mit der Rückkehr des Wolfs sind Herausforderungen verbunden, über die die Ausstellung aufklären will. Sie stellt sich außerdem der Frage, unter welchen Voraussetzungen ein Miteinander von Mensch und Wolf in dieser Kulturlandschaft gelingen könnte.

> Führung durch Ausstellung: Wer sich am Eröffnungstag zwischen 14 und 16 Uhr von Naturpark-Geschäftsführer Paul Siemes kostenlos durch die Ausstellung führen lassen will, kann sich dafür bis 1. Februar per E-Mail (buero@np-no.de) anmelden.

> Themennachmittag für Kinder: Im Rahmen der Ausstellung bietet der Naturpark Neckartal-Odenwald etwas später für wolfsbegeisterte Kinder zwischen 6 und 10 Jahren einen Themennachmittag an. Am Donnerstag, 3. März, kann man zusammen mit Expertinnen des Nabu Eberbach die Welt des großen Beutegreifers entdecken. Mit Basteln, Spielen und interessanten Geschichten, drinnen und draußen, dreht sich dann von 14 bis 16 Uhr alles um "Isegrim". Treffpunkt ist der Ephrata-Hof zwischen Naturparkzentrum und Pulverturm in Eberbach. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, sollte man sich rechtzeitig anmelden. Ein Kostenbeitrag wird erhoben.

Info: www.np-no.de