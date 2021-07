Donebach. (jasch) "Glück im Unglück" träfe vielleicht am ehesten auf die Lebensgeschichte von Kuh "Haribo" zu. Durch einen Unfall verlor sie das rechte Vorderbein, ihre Überlebenschancen standen schlecht. Im Kirchzeller Pfarrer Michael Prokschi fand sie einen Fürsprecher und Adoptivvater, der sie wieder gesund pflegte.

An den Unfall erinnern sich Familie Werner, auf deren Hof in Donebach die Kuh schon immer lebt, und Pfarrer Prokschi sehr gut: Es war ein Samstag, 20. Juli, als "Haribo", damals hochträchtig, vermutlich durch ein Gerangel mit anderen Kühen auf eine Metallstange stürzte. Der Gnadentod schwebte über ihr. Familie Werner wollte "Haribo" nicht sofort einschläfern lassen, das Kälbchen sollte auf die Welt gebracht werden, erst danach wollte man weitersehen. Also amputierte der Tierarzt das untere Gelenk und holte das Kälbchen mit dem überaus passenden Namen "Hochwürden" auf die Welt. "Dass ,Haribo’ trächtig war, war ja das Problem, sonst wäre sie wahrscheinlich gleich eingeschläfert geworden, und wir hätten das Experiment wahrscheinlich nicht gewagt", erklärt Prokschi, der an jenem Tag zufällig den Hof der Familie Werner besuchte und freundschaftliche Kontakte dorthin pflegt.

Montags fuhr er erneut zum Hof und beschloss, sich um die Kuh fortan zu kümmern. Doch es ist "Haribo" selbst gewesen, die in diesen Tagen zeigte, dass sie leben will: "Sie hat einen unheimlichen Willen gehabt und hat nie den Kopf hängen lassen oder ist in Depressionen verfallen. Es hat nur den Weg nach vorne gegeben. Entweder sie packt’s oder sie packt’s nicht."

Der Tierarzt fixierte den Stumpf mit einer Gipsschiene und einer Trage über den Rücken, doch schon am Tag danach war klar, dass es anders laufen musste: ",Haribo’ ist aus der Narkose erwacht, hat sich hochgestemmt, es hat einen Schlag gelassen und da ist das Zeug gelegen. Dann haben wir angefangen, sie selber zu verbinden", sagt Prokschi. Jeden Tag legte er einen Jodsalben-Verband an. Angesichts heißer Sommermonate und Dreck durfte sich die Wunde nicht entzünden. "Dann habe ich einen Eimer mit heißem Wasser und Kernseife genommen und unter den Stumpf gehalten. Am Anfang war das für sie ein bisschen befremdlich, weil es wie ein Fußbad war. Aber mit der Zeit fand sie das total cool."

Die aufwendige Pflege erforderte unwahrscheinlich viel Verbandszeug, auch weil sich die Kuh nicht so einfach verarzten ließ: "Sie hat immer mal wieder den Verband heruntergezerrt, weil es ein Fremdkörper war." Das Verbandszeug kam von den vielen Menschen, die von Pfarrer Prokschis Vorhaben erfuhren und helfen wollten. Bald gehörten Bekannte des Pfarrers zum Pflegeteam, die mit anpackten, wenn er verhindert war.

Pfarrer Prokschi besucht sie regelmäßig. Foto: Jana Schnetz

Der Strickkreis in Kirchzell strickte letztendlich sogar riesige Strümpfe für "Haribo". Die Socken halfen: "Sie hat es mit sich machen lassen", lobt der Pfarrer "Haribos" geduldiges Wesen. "Die Wunde heilte Stück für Stück ab. Das war für mich Ansporn weiterzumachen."

Meistens schaut Pfarrer Prokschi sonntags nach dem Gottesdienst nach seiner dreibeinigen Kuh: "Sie ist für mich wie ein riesiges Kuscheltier. Wenn einem selber mal das Wasser bis zum Hals steht, dann ist es schön, bei ihr zu sein, weil sie ausgeglichen ist und einfach eine ganz liebe und zufriedene Kuh ist." Dass sich beide gut miteinander verstehen, ist sofort zu erkennen. "Die sind eins, die zwei", betont Landwirtin Maria Werner. "Es ist ein Glücksfall, dass er gekommen ist, sonst wäre ,Haribo’ nicht mehr da."

"Ab Oktober hat sie auf einmal angefangen, mich zu stupsen oder hat am Bein nichts mehr machen lassen", erinnert sich Prokschi. Er dachte zuerst seine kranke Patienten wäre nicht gut drauf, dabei war das Gegenteil der Fall: "Das finde ich im Nachhinein ganz witzig, denn sie wollte mir damit nur signalisieren, dass alles gut ist." Die Zeit der XXL-Strümpfe und Fußbäder war vorbei: "Wir haben den Stumpf offen gelassen. Seitdem kommt sie gut zurecht."

Bei schönem Wetter springe "Haribo" gerne ein paar Meter hinaus. Allerdings nur so lange, bis sie den heubedeckten Boden verlässt. Auf einem Betonboden würde sie sich den Stumpf aufschlagen, so Prokschi. Jedes Schlechte habe aber auch sein Gutes, meinen die Werners, denn durch "Haribos" Unfall konnte sie nicht im alten Abteil bleiben, wo sie anderen Kühen im Weg gewesen wäre. Stattdessen wechselte sie in das größere Abteil im Eingangsbereich, in dem Kälber und ihre Mütter versorgt werden. "Wenn es jetzt einer Kuh nicht gut geht, dann kann sie da rein dazu, und es gibt einen Platz, wo sie zeitweise bleiben können", fasst Michael Werner zusammen.

"Und wie klappt das nun mit dem Stehen bei einer dreibeinigen Kuh?", fragt der ein oder andere neugierige Besucher. Die Frage ist berechtigt, denn wenn die Kühe aufstehen, knien sie sich auf die vorderen Gelenke. Das sei auch für Prokschi neu gewesen. "Haribo" habe es aber trotz der Wunde relativ gut hinbekommen. "Am Anfang haben wir sie noch auf die Seite gedreht, sie praktisch umgeschmissen, dann hat sie sich aber gemacht. Wenn ich auf den Hof gefahren bin, ist sie schon gestanden." In den zwei Jahren nach dem Unfall hat sich die Schulter nach unten verschoben, sodass der Stumpf länger erscheint und manchmal kaum auffällt. "Manche glauben das nicht und wollen ,Haribo’ mit eigenen Augen sehen", so Prokschi.

Wie viele Menschen seien vom Krieg zurückgekommen mit nur einem Bein, meint der Pfarrer achselzuckend. "Wenn jemand leben will, wieso nicht." "Haribo" freue sich jetzt einfach ihres Lebens, betonen die Werners und der Pfarrer. Der Kuh gehe es gut. Und vielleicht sei irgendwann auch wieder ein Ausflug auf die Wiese drin, die Hoffnung habe man definitiv. Kühe könnten bis zu 25 Jahre alt werden, meint Michael Werner. Der sechsjährigen "Haribo" steht also noch ein langes (Invaliden)-Kuhleben bevor ...