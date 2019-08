Nach 120 Jahren im Familienbesitz endete in dieser Woche die Ära Knörzer im "Grünen Baum" in Seckach. Das Gebäude soll vom neuen Besitzer weiter als Lokal genutzt werden.

Seckach. (joc) In Seckach ging jetzt nach 120 Jahren eine Ära zu Ende. Die Wirtsleute Ingrid und Klaus Knörzer, deren Familie den "Grünen Baum" in Seckach seit dem Jahr 1899 (!) betreibt, haben ihre beliebte Gastwirtschaft Ende Juli geschlossen. Eine gute Nachricht für die Seckacher Infrastruktur gibt es aber trotzdem. Der neue Eigentümer des Gebäudes plant, dort ebenfalls ein Lokal zu eröffnen. Ingrid und Klaus Knörzer, beide mittlerweile 68 Jahre alt, werden derweil in ihrem verdienten Ruhestand in Seckach wohnen bleiben und freuen sich auf jetzt deutlich mehr Freizeit im neuen Rentnerleben.

Der "Grüne Baum" in Seckach ist weithin für seine Gastlichkeit und seine ausgesuchte Speisekarte bekannt. Besonders beliebt sind auf der regulären Karte die Schnitzelvariationen und das Rumpsteak gewesen. Und während der legendären Kerwe servierte Klaus Knörzer in der voll besetzten Wirtschaft leckere Wildgerichte. Und geradezu Kultcharakter hatte die alljährliche "Bayerische Woche" im "Grünen Baum" in Seckach, die noch bis vor wenigen Jahren im wahrsten Sinne des Wortes heiß begehrt war.

Ingrid und Klaus Knörzer haben in vierter Generation den Familienbetrieb 46 Jahre lang umsichtig geleitet. Sie durften viele Stammgäste in ihrem Lokal begrüßen. Fotos: Joachim Casel

Neben den Gaumenfreuden ist beim "Grünen Baum" die Tradition besonders beeindruckend. Hier ein Blick in die lange Geschichte des Gasthauses "Zum Grünen Baum" in Seckach:

Am 3. April 1883 hatte das zuständige Bezirksamt Adelsheim den Gemeinderat darüber in Kenntnis gesetzt, dass dem Landwirt Josef Martin Knörzer die Erlaubnis zum Betrieb der Gastwirtschaft "Grüner Baum" in Seckach erteilt worden ist. In den Jahren 1898/99 erbaute die Familie Knörzer nach dem Abbruch des alten Wohnhauses das neue Gebäude mit Gaststätte, das heute fast noch so aussieht wie damals in der Entstehungszeit.

Ende 1908 übernahm dann Sohn Johann, der Großvater des heutigen Wirts, nach seiner Heirat mit Andrea Rüger aus Oberschefflenz, die Leitung der Gaststätte. Nachdem das Lokal im Ersten Weltkrieg geschlossen war, erfolgte die Wiedereröffnung am 19. Februar 1924.

Zum Ende des Zweiten Weltkriegs ging die Führung der Gaststätte ab Januar 1948 an Josef Knörzer über. Nach dessen Tod im Oktober 1958 übernahm dann seine Frau Rita den Betrieb.

Im Jahr 1973 übernahm dann deren Sohn Klaus mit seiner Ehefrau Ingrid den "Grünen Baum", die er dann in bereits vierter Generation in Familienregie führt(e). Die aus Dallau stammende Ingrid und ihr Mann Klaus Knörzer haben den Restaurant-Beruf von der Pike auf gelernt. Beide lernten sich Anfang der 70er Jahre im renommierten früheren Hotel "Krone" am Marktplatz in Mosbach kennen und lieben. In den Folgejahren übernahmen sie gemeinsam den "Grünen Baum"in Seckach und führten ihn umsichtig und erfolgreich weiter.

Jetzt nach 46 Jahren endet das lange berufliche Wirtsleben des Ehepaars Ingrid und Klaus Knörzer in Seckach. Die beiden Kinder hatten früh signalisiert, dass sie an einer Weiterführung des Traditionsbetriebs nicht interessiert seien. Tochter Sabine lebt in Erding, und Sohn Michael zieht es beruflich nach Freiburg. Beide waren beziehungsweise sind in anderen Berufen tätig.

So schaltete Klaus Knörzer schweren Herzens eine Maklerin ein, um das gesamte Anwesen zu verkaufen. Dabei sah es zunächst so aus, dass die potenziellen Käufer vorwiegend an einer Nutzung des Gebäudes als Wohnraum interessiert waren, bis sich schließlich ein Paar gefunden hat, das das Gasthaus als eben solches weiterführen möchte. Dies übrigens ganz im Sinne der Knörzers, die sich darüber freuen, dass der "Grüne Baum" weiter leben wird - wenn auch ein bisschen anders.