Schweinberg. (rüb). "Arbeitsvergabe für Bohrungen im Steinbruch in Schweinberg". Was verbirgt sich hinter dieser etwas kryptischen Bekanntgabe von Bürgermeister Volker Rohm in der Gemeinderatssitzung im Oktober? Die RNZ hat nachgefragt: Es geht um Sondierungsbohrungen, mit denen festgestellt werden soll, was in der früheren Bauschutt- und späteren Bodenaushubdeponie alles vergraben wurde. Konkret geht es um den alten Teil des ehemaligen Steinbruchs, also um Flächen östlich der Kreisstraße von Schweinberg nach Pülfringen. Auf einem Teil des Areals hat seit knapp 20 Jahren das Kompostwerk Schweinberg seinen Sitz - der einzige Betriebszweig auf dem weitläufigen Gelände, der derzeit aktiv ist, nachdem die Erddeponie seit 2011 geschlossen ist, und der Schotterabbau ebenfalls seit 2011 ruht.

Bei einem Vororttermin mit der RNZ stellt Dr.-Ing. Martin Westermann, Geschäftsführer der Schotterwerke Hohenlohe-Bauland GmbH & Co. KG (SHB), die Geschichte der Erd- und Bauschuttdeponie vor und erläutert die Hintergründe. Das Schotterwerk wurde ursprünglich von der Familie Schmitt aus Schweinberg betrieben. 1985 wurden die Betriebseinrichtungen an die Firma Baulandschotter GmbH & Co. KG veräußert, die später in der SHB aufging.

Um diese Fläche geht es: Dr.-Ing. Martin Westermann, Geschäftsführer der Schotterwerke Hohenlohe-Bauland, deutet auf das Areal der früheren Bauschutt- und späteren Erdaushubdeponie, das nun mit Sondierungsbohrungen untersucht werden soll. Fotos: Rüdiger Busch

1987 erhielt die Gemeinde die Genehmigung zur Errichtung einer Erd- und Bauschuttdeponie im Steinbruchgelände östlich der Kreisstraße und zwar mit einem Volumen von 500.000 Kubikmeter. 1998 stellte die Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises (AWN) einen Antrag auf Änderungsgenehmigung, dem 2001 durch das Regierungspräsidium entsprochen wurde. Bauschutt durfte fortan nicht mehr eingebracht werden, zudem wurde die Deponiefläche verkleinert. Genehmigungsinhaber war seither die AWN, Betreiber die Gemeinde, und die SHB - gleichzeitig Eigentümer des Geländes - fungierte als Dienstleister zur Deponiebewirtschaftung.

Damit war es aber mit einem Schlag am 12. August 2011 vorbei: Bei einer gemeinsamen Begehung mit Vertretern der Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Karlsruhe), der AWN, der Gemeinde und der SHB wurden mehrere Änderungen gefordert, die letztlich zum Aus der Deponie führten: "Die über Jahre unbeanstandete Einbaupraxis war plötzlich nicht mehr zulässig", erklärt Westermann. Die SHB habe sich deshalb nicht mehr in der Lage gesehen, die Dienstleistung kostendeckend erbringen zu können. Beispielsweise hätten die sogenannten Aufbereitungsabgänge aus dem Schotterwerk - Reste, die beim Abbau des Schotters entstehen - nicht mehr auf der Deponie abgelagert werden dürfen. Zudem wären die neuen Vorgaben in Sachen Wegebau in der Praxis kaum umzusetzen gewesen. "Unter all diesen Auflagen wäre für uns ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich gewesen", verdeutlicht der Geschäftsführer.

Die SHB sei damals bereit gewesen, die Wiegeeinrichtung sowie weitere Geräte und Flächen an die Gemeinde zu vermieten, falls diese die Erddeponie selbst hätte bewirtschaften wollen. Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen, weshalb der Deponiebetrieb seither ruht.

Die Frage, was dort alles im Boden liegt - vielleicht auch aus früheren Zeiten, als die gesetzlichen Grundlagen noch andere waren -, ist aber nach wie vor ungeklärt, erklärt Bürgermeister Rohm im Gespräch mit der RNZ. Zumal es Anhaltspunkte dafür gibt, dass es im Laufe der Jahre zu fehlerhaften Deponierungen gekommen ist, wie AWN-Pressesprecher Martin Hahn auf Nachfrage der RNZ bestätigt: "Bei Begehungen bzw. Kontrollen wurde festgestellt, dass auch nach Dezember 2001 (nach der Änderungsgenehmigung, Anm. d. Red.) noch Bauschutt abgelagert wurde. Um die Qualität dieser Einlagerungen beurteilen zu können, müssen nun Bohrungen an verschiedenen Stellen auf dem Deponiegelände durchgeführt werden. Diese Bohrungen werden noch im Laufe dieses Jahres stattfinden. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Jahres 2019 gerechnet. Ein Entsorgungsproblem entsteht jedoch nicht, da die Deponie Wittig in Gerichtstetten für unbelasteten Bodenaushub aus der Gemarkung Hardheim zur Verfügung steht."

Doch wie geht es nach den Bohrungen weiter? Wird das Gelände, wie ursprünglich geplant, komplett verfüllt und anschließend landwirtschaftlich genutzt? Auch hierauf gibt die AWN eine Antwort: "Wir müssen aktuell die Ergebnisse abwarten. Erst dann können wir uns Gedanken machen, ob - und wenn ja mit wem - ein Weiterbetrieb verwirklicht werden könnte."

Apropos Weiterbetrieb: Immer wieder kommt es zu Irritationen bei der Bevölkerung, weil Lkw beobachtet werden, die Bodenaushub in Richtung Steinbruch fahren. "Das hat aber mit der geschlossenen Erddeponie nichts zu tun", stellt Martin Westermann klar. Bei diesen Anlieferungen gehe es stattdessen um die Verfüllung des Abbruchgeländes westlich der Kreisstraße.

Für dieses Areal besitze die SHB eine Auffüll- und Rekultivierungsverpflichtung. Dabei dürfen aber ausschließlich Erdmassen angenommen werden, die den Anforderungen der VwV Boden entsprechen. Das Kürzel steht für Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums Baden-Württemberg für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial. Dafür sind Materialanalysen notwendig, die bei kleineren Mengen Erdaushub für gewöhnlich nicht genommen werden. Außerdem lohnt sich der Einbau des Materials für die SHB nur, wenn entsprechend große Mengen angeliefert werden - also nicht bei privaten Bauvorhaben, sondern eher bei gewerblichen oder öffentlichen Großprojekten. Zuletzt waren es beispielsweise 30.000 Tonnen Erdaushub, die bei der Erweiterung der Kreismülldeponie Guggenberg angefallen sind.

Doch wie sieht die Zukunft des eigentlichen Schotterwerks aus, in dem jahrzehntelang Trochitenschichten des Oberen Muschelkalks abgebaut werden? "Die Abbautätigkeit ruht im Moment, doch wenn ein entsprechend großer Auftrag kommt, könnten wir die Anlage umgehend wieder in Gang setzen", erklärt Westermann. Der gesunkene Absatz habe bereits 2007 zu einer vorübergehenden Stilllegung des Betriebs geführt. 2009 sei die Anlage wegen eines Großauftrags für den Bau einer Autobahn wieder in Betrieb genommen worden. Seit 2011 stehen die riesigen Maschinen still. Zumindest bis auf Weiteres ...