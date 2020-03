Main-Tauber-Kreis. (RNZ) Im Main-Tauber-Kreis wurden am Mittwoch zwei Fälle einer Coronavirus-Infektion neu bestätigt. Damit steigt die Gesamtzahl auf 36.

Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Stadt Niederstetten und der Gemeinde Igersheim. Eine der beiden Personen befindet sich im Krankenhaus, die zweite Person wurde häuslich isoliert. Die Kontaktpersonen werden ermittelt, und für sie wird ebenfalls häusliche Isolation angeordnet.

Angesichts der weiteren Ausbreitung des neuartigen Coronavirus mit teils deutlichen Symptomen wie hohem Fieber und schwerer Bronchitis auch bei zu Hause behandelten Fällen appelliert Landrat Reinhard Frank nachdrücklich an die Bevölkerung, die Lage ernst zu nehmen: "Reduzieren Sie soziale Kontakte auf ein Minimum. Nur so können Sie dazu beitragen, den Anstieg der Infektionen zu verlangsamen und das Gesundheitssystem zu entlasten." Wenn möglich, solle auf eine Kommunikation übers Telefon oder digitale Medien ausgewichen werden.

Das Bürgertelefon im Gesundheitsamt unter Tel. 09341/82-4010 erfährt zur Zeit täglich eine starke Beanspruchung. Die an der Hotline eingesetzten Mitarbeiter bitten deshalb um Verständnis, wenn die Nummer mehrfach gewählt werden muss.

Update: Mittwoch, 18. März 2020, 17.45 Uhr

Miltenberg/Main-Tauber. (RNZ) Im Landkreis Miltenberg gibt es vier Coronafälle (Stand vom Sonntagnachmittag). Alle Infizierten zeigen eine milde Symptomatik. Das Gesundheitsamt hat die notwendigen Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz durchgeführt. Bürger, die innerhalb der letzten 14 Tage in Risikogebieten bzw. besonders betroffenen Gebieten in Deutschland waren und an Erkältungssymptomen leiden, sollten sich mit dem Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter Tel. 116117 in Verbindung setzen und mit diesem das weitere Vorgehen besprechen. Für alle anderen Fragen ist das Gesundheitsamt Miltenberg unter Tel. 09371/501-523 erreichbar.

Landrat Jens Marco Scherf weist in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, auf die Vorgaben des Freistaates Bayern hin, Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern abzusagen. Weiterhin rät Scherf dringend, auch auf kleinere öffentliche Veranstaltungen in eigener Verantwortung zu verzichten, um die Verbreitungsgefahr des Sars-CoV-2-Virus zu minimieren. "In dieser Situation ist gemeinsames und individuell verantwortliches Handeln von grundlegender Bedeutung. Nur im entschlossenen und solidarischen Miteinander werden wir diese Herausforderung bewältigen!", so Scherf.

Im Main-Tauber-Kreis wurde am Samstag, 14. März, ein Fall einer Coronavirus-Infektion neu bestätigt. Damit steigt die Gesamtzahl auf 33. Die Person lebt im Gebiet der Stadt Weikersheim und wurde häuslich isoliert. Der Krankheitsverlauf ist milde, eine Klinikbehandlung nicht erforderlich. Die Kontaktpersonen werden ermittelt, und für sie wird häusliche Isolation angeordnet.

Update: Sonntag, 15. März 2020, 18.15 Uhr

Main-Tauber-Kreis. (lra) Das Landesgesundheitsamt hat am Samstag 21 neue Fälle von Coronavirus-Infektionen und einen weiteren Fall am Sonntag im Main-Tauber-Kreis bestätigt. Damit steigt die Gesamtzahl im Landkreis auf 24 an. Sämtliche Betroffene, die am Samstag gemeldet wurden, gehören einer Reisegruppe an, die gemeinsam in Südtirol war und von dort am Freitag, 28. Februar, zurückkehrte. "Somit können sämtliche Fälle auf eine einzige Quelle zurückgeführt werden", erklärt Erster Landesbeamter Christoph Schauder.

Dies trifft allerdings auf den Fall, der am Sonntag gemeldet wurde, nicht zu. Es handele sich hierbei um den ersten Fall im Main-Tauber-Kreis, der offenbar nicht mit den 23 bisher bestätigten Infektionen zusammenhänge, teilte das Landratsamt mit. Der Betroffene lebe im Gebiet der Stadt Niederstetten.

Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung bei der Ausbreitung des Coronavirus' bietet das Landratsamt sein Bürgertelefon für Fragen aus der Bevölkerung ab sofort auch am Wochenende an. Es ist somit montags bis sonntags durchgehend von 8.30 Uhr bis 18 Uhr geschaltet und unter Tel. 09341/82-4010 erreichbar. Das Landratsamt bietet darüber hinaus fortlaufend aktualisierte Informationen und Links im Internet unter www.main-tauber-kreis.de/coronavirus an. Des Weiteren können sich Bürger ebenfalls täglich – auch zwar auch am Wochenende – zwischen 9 und 18 Uhr unter Tel. 0711/904-39555 an die Hotline des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg wenden. lra

Personen, bei denen jetzt die Coronavirus-Infektion im Labor nachgewiesen wurde, befinden sich alle bereits seit einigen Tagen in häuslicher Absonderung. Diese hatte das Gesundheitsamt des Main-Tauber-Kreises angeordnet, nachdem sie als Kontaktpersonen zum ersten Fall ermittelt waren. Bei keiner der betroffenen Personen ist derzeit eine Krankenhausbehandlung erforderlich, da die Krankheitsverläufe entsprechend milde sind. Nun ermittelt das Gesundheitsamt für die 22 neuen Fälle die Kontaktpersonen und ordnet diesen gegenüber ebenfalls eine häusliche Absonderung an.

Aufgrund der dynamischen Lageentwicklung und der damit zum Teil verbundenen Unruhe, etwa in den sozialen Netzwerken, teilt die Landkreisverwaltung ab sofort mit, welche Städte und Gemeinden im Main-Tauber-Kreis von bestätigten Coronavirus-Infektionen betroffen sind. Die derzeit 24 bestätigten Fälle verteilen sich – bedingt durch die unterschiedlichen Wohnorte der Teilnehmer an der betreffenden Gruppenreise – auf Weikersheim, Bad Mergentheim, Niederstetten und Boxberg.

"Wir möchten noch einmal zu Ruhe und Besonnenheit aufrufen", erklärt Erster Landesbeamter Christoph Schauder. "Aufgrund der Eingrenzung auf eine einzige Quelle kann im Main-Tauber-Kreis auch weiterhin nicht von einem grassierenden Virus gesprochen werden. Alle bekannten Fälle sind in häuslicher Absonderung, ebenso sind oder werden alle ermittelten Kontaktpersonen unter häusliche Absonderung gestellt. Die Krankheitsverläufe sind bisher durchgehend milde."

Das Gesundheitsamt des Main-Tauber-Kreises appelliert dringend an alle Bürger, von jeglicher Form der Kontaktaufnahme zu in Quarantäne befindlichen Personen abzusehen, da dies die Betroffenen in ihrer schwierigen Situation nur unnötig belastet. Dies gilt ausdrücklich auch für die sozialen Medien.

Das Landratsamt verweist darüber hinaus auf die Empfehlungen der Landesregierung. Unter anderem gilt, dass Personen, die innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet (neu: auch Südtirol) waren, unabhängig von Symptomen unnötige Kontakte vermeiden und nach Möglichkeit vorläufig zu Hause bleiben sollten.

Da unter den neuen Fällen auch Kinder und Jugendliche betroffen sind, haben sich das Landratsamt und die betreffenden Kommunen in Abstimmung mit den Schulleitungen auf Schutzmaßnahmen geeinigt, die drei Schulen im Kreis betreffen: Das Gymnasium Weikersheim, das Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim und die Realschule St. Bernhard in Bad Mergentheim werden ab dem heutigen Montag bis Freitag, 13. März, vorübergehend und rein vorsorglich geschlossen.

Info: Weiteres zu Schulen und Kindertageseinrichtungen online unter www.km-bw.de.