Neckar-Odenwald-Kreis. (gin) Wenn der Pager anschlägt oder das Telefon klingelt, muss Michael Genzwürker, Leiter und Fachberater der Psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) Neckar-Odenwald-Kreis (NOK), oft direkt aus dem Haus. Denn dann ist etwas Unerwartetes geschehen. Meistens werden die Mitglieder der PSNV zu Verkehrsunfällen, Bränden, plötzlichen Todesfällen oder ähnlichen Einsätzen gerufen. Während die Sanitäter vor Ort Erste Hilfe leisten und die Verletzten versorgen, leisten Genzwürker und seine Kollegen "Erste Hilfe für die Seele". Am Mittwoch vergangener Woche klingelte das Telefon auch wieder – diesmal aber aus einem ungewöhnlichen Grund. Der Anruf kam vom Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes.

Seit dem 21. Februar befinden sich im Ateck-Hotel in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) 15 Personen in Coronavirus-Quarantäne. Bei ihnen handelt es sich um Rückkehrer aus der chinesischen Stadt Wuhan. Betroffen sind hauptsächlich international arbeitende Geschäftsleute und ihre Familien. Nach mehreren Tests wurde bislang bei keinem das Virus festgestellt. Bevor die zehn Erwachsenen und fünf Kinder zurück nach Deutschland gebracht wurden, waren sie bereits in China zwei Wochen in Quarantäne. Es ist also unwahrscheinlich, dass einer von ihnen infiziert ist.

Mitarbeiter der Psychosozialen Notfallversorgung Neckar-Odenwald-Kreis unterstützten Betroffene und Einsatzkräfte im Ateck-Hotel in Kirchheim unter Teck, das zur Quarantäne-Station für die Wuhan-Rückkehrer wurde. Fotos: PSNV-NOK

Aber wer vier Wochen isoliert lebt und nur seine engste Familie zu Gesicht bekommt, der braucht eben doch auch mal ein aufmunterndes Wort von einem Dritten. Um dies zu geben, fuhren Genzwürker und einige seiner Kollegen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis ins Schwabenland, um den Familien und den sie betreuenden Einsatzkräften als psychosoziale Ansprechpartner zur Seite zu stehen. "Die Leute sind freundlich und sehr dankbar", fasst Genzwürker zusammen, "es geht ihnen gut und vor einem ,Lagerkoller’ steht noch keiner. Natürlich gibt es Spannungen, wenn man ständig eng aufeinander hockt, aber nichts, was für Familien ungewöhnlich wäre." Die meisten würden im Homeoffice vom Hotel aus arbeiten, die Herausforderung sei, die Kinder in Schach zu halten.

Wie desinfiziert man einen Schneemann?

Da die Familien untereinander keinen Kontakt haben dürfen, muss alles gründlich organisiert werden. Die Helfer haben Bilder von vorhandenen Spielzeugen gemacht, die zur Verfügung gestellt werden können, und ab und zu besteht auch die Möglichkeit, in einem speziell geschützten Bereich unter Begleitung nach draußen zu gehen. "Ballspielen ist nicht erlaubt, der könnte ja über den Zaum fliegen und so aus dem Quarantäne-Bereich gelangen. Aber der Schnee war toll für die Kinder. Die haben gleich einen Schneemann gebaut – wir standen dann vor der Frage: Wie desinfiziert man den...?", berichtet Genzwürker nicht ganz ernst gemeint.

"Desinfektion" ist das Schlagwort der Quarantäne. "Nachts wird großflächig desinfiziert, der Flur ist mit Pressspanplatten und Folien ausgelegt. Wenn ein Kind auf den Gang rennt, wird dort sofort wieder desinfiziert", erklärt Genzwürker. Bedenken vor dem Einsatz habe er keine gehabt. "Ich habe mich da sicherer gefühlt, als zu Hause beim Einkaufen. Wir haben eine sehr detaillierte Einführung bekommen, worauf wir zu achten hätten, wo Risiken lägen, wo wir essen und trinken durften, wie viel Abstand zu halten war und welche Schutzkleidung wir tragen mussten. Uns wurde nichts verheimlicht", fasst der Leiter der PSNV-NOK zusammen. Außerdem hätten er und seine Kollegen durch regelmäßige vorherige Übungen "eine gute Grundlage" gehabt.

Diese Grundlage wird schon früh gebildet. Im Neckar-Odenwald-Kreis ist die PSNV eine Kooperation aus dem Deutschen Roten Kreuz, dem Kreisfeuerwehrverband, der Notfallseelsorge und dem Landratsamt. "Das ist eher ungewöhnlich", erläutert Genzwürker, "eröffnet aber viele Möglichkeiten. Wir betreuen ja nicht nur direkt Betroffene, sondern auch Einsatzkräfte, die einen ungewöhnlichen Einsatz hinter sich haben. Da ist es für einen Feuerwehrmann beispielsweise einfacher, mit einem anderen Feuerwehrmann über das Erlebte zu sprechen, als mit einem völlig Außenstehenden."

Die Mitarbeiter der PSNV haben alle eine spezielle "SbE-Ausbildung" durchlaufen. SbE stehe für "Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen" und basiere auf einem vom Militär entwickelten System, klärt Genzwürker auf. Geübt werden dabei Einzel- und Gruppengesprächstechniken. "Mit Zeugen oder Angehörigen spricht man schließlich anders, als mit Einsatzkräften, die durch ihre Tätigkeit schon einiges gesehen haben", erläutert der Fachberater. "Jeder Mensch hat einen anderen ,Rahmen’ dessen, was er mit sich ausmachen kann."

Wenn die letzten Abstriche der "Gäste" des Ateck-Hotels negativ auf das Corona-Virus getestet werden, wird die Quarantäne am Freitag aufgehoben. Solange sind dort noch vier Mitarbeiter der PSNV-NOK im Einsatz. Michael Genzwürker ist bereits seit einer Woche wieder zu Hause – bis das Telefon wieder klingelt ...

Info: www.psnv-nok.de; Tel: 06261/920811