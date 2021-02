Neckar-Odenwald-Kreis. (lra) Reinhard Lausch hat in seinem Leserebrief "Impfen bis zum nächsten Winter" die Frage aufgeworfen, warum bei uns die Hausärzte nicht impfen dürfen, und dazu um eine zeitnahe Antwort des Landratsamts gebeten. Hier der Leserbrief, daran anschließend die Stellungnahme des Landratsamts:

Immer mehr Ärzte warnen die Politiker: Viele Senioren sind zuhause bettlägerig, da muss der Hausarzt hin mit der Spritze. Und mit der jetzigen Methode werden wir eine große Anzahl dieser Menschen nicht erreichen. Denn vielen Senioren sind entweder die Wege (vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen! ) zu den Impfzentren zu weit und beschwerlich, oder sie sind gesundheitlich oder fahrtechnisch nicht mehr in der Lage. Diese Einsicht sollte sich auch im Ländle durchsetzen, sonst impfen wir noch bis zum nächsten Winter. Von den etwa 5,5 Millionen Über-80-Jährigen sind noch nicht mal die Hälfte geimpft. Und die nächste Gruppe ab 70 ist etwa doppelt so groß.

Und etliche Male wurde mir die Frage gestellt: "Warum dürfen eigentlich bei uns die Hausärzte nicht impfen?" Diese Frage leite ich hiermit gerne weiter an unser Landratsamt mit der Bitte um eine zeitnahe Antwort. Im Dezember teilte Biontech-Pfizer mit, dass der Impfstoff nach neuesten Erkenntnissen bis zu 30 Tage in der Trockeneisbox gelagert werden könne. Daraufhin kämpften Hausärzte und eine Landrätin in Mecklenburg-Vorpommern um eine Genehmigung durch die Landesregierung. Diese wurde erteilt und seit Mitte Januar wird in deren Praxis geimpft. Mittlerweile seien es bereits zehn Hausarztpraxen, und immer mehr machen mit. Auch Bayern zieht an diesem Strang: Hausärzte in Erding und im Berchtesgadener Land impfen in der Praxis. In Regensburg stehen Hausärzte bereit und warten nur noch auf die Genehmigung.

An dieser Stelle versagte seine Stimme. Ein anderer: "Und dann hast du die Angst im Nacken, was passiert, wenn wir uns verspäten, werden wir dann abgewiesen?" Ein Mann, 84, mit schwerer COPD. Seine Frau mit Asthma und gehbehindert. Andere hatten Herz-Kreislaufprobleme. Alle hatten Glück, kamen geimpft und heil nach Hause. Einige Senioren im Zentralen Impfzentrum hätten kleine Kinder dabei gehabt, die sagten entschuldigend: "Wir können die Kleine doch nicht ohne Aufsicht zuhause lassen. Ausgerechnet heute hat Mama nicht frei bekommen."

Bei der Terminvergabe war das Wetter angenehm, fast frühlingshaft. Aber am Tag des Impftermins sah es ganz anders aus: Eiseskälte, teilweise glatte Straßen, Schneegestöber, zähflüssiger Verkehr. "Nach der halben Strecke schwitzte ich Blut und Wasser, meine Frau sagte noch, jetzt sterben wir nicht an Corona, aber vielleicht auf der Straße."

Es waren Senioren – 80 Jahre und älter – mit Impftermin in Rot am See, Entfernung von Hardheim etwa 90 Kilometer. Sie waren froh, nach unzähligen Versuchen überhaupt einen Termin bekommen zu haben. Sie wären auch nach Köln oder München gefahren.

Und wieder zeigen uns die Amis, wie es einfacher geht: In Florida z. B. wird in den Supermärkten geimpft. Einfach hinter einer Sichtschutzwand. Manch einer schüttelt da entsetzt den Kopf, ging mir auch so. Aber der große Vorteil ist: Kurze Anfahrt, großer Parkplatz, barrierefrei, kostet wenig. Ganz nebenbei wird noch eingekauft. Und den Impftermin bekomme man nach einem Anruf binnen weniger Stunden, meist noch am selben Tag. Das Impfen erfolgt im Fünf-Minuten-Takt. Unkonventionelle Wege geht man aber auch in Mecklenburg-Vorpommern: Nachdem Biontech-Pfizer im Dezember mitteilte, dass der Impfstoff, entgegen früherer Aussagen, in der Trockeneisbox bis zu 30 Tage gelagert werden kann, setzten sich unverzüglich ein Hausarzt und eine Landrätin bei der Landesregierung dafür ein, auch Hausarztpraxen das Impfen zu erlauben. Bis jetzt seien es fünf, die da mitmachen. Gottlob gibt es noch diese Typen, die in der Lage sind, über ihren eigenen Schatten zu springen statt sich selber im Wege zu stehen.

Angesichts der Bedrohung durch hochansteckende mutierte Sars-CoV-2-Viren muss doch die Devise lauten: Impfen, was geht. Dazu gehört das Heranschaffen des Impfstoffs ebenso wie die zügige Vergabe von Impfterminen. Aber auch da klemmt es ganz fürchterlich. Ursula von der Leyens Aussage, die EU sei nun mal kein Schnellboot, sondern eher ein großer Tanker, ist nur zynisch statt tröstend. Die USA sind nicht viel kleiner als die EU, aber "trotz Trump" schafften sie es, genug Impfstoff zu haben. Der rollte schon an, als die EU-Kommission immer noch am sogenannten "Kleingedruckten" der Impfstoff-Bestellungen herumdokterte. Immerhin hat Deutschland mittlerweile ca. 400 Impfzentren eingerichtet. Kosten pro Tag und Impfzentrum: bis zu 15.000 Euro. Ob geimpft werden kann oder nicht.

Hierzu ging der RNZ folgende Stellungnahme der Pressestelle des Landratsamts zu:

"Warum in Baden-Württemberg die Haus- und Fachärzte anders als etwa in Mecklenburg-Vorpommern, Bayern oder ab dem 1. März auch in Rheinland-Pfalz bislang keine Corona-Impfungen vornehmen dürfen, ist auch uns schlicht unverständlich. Der Schlüssel dafür liegt allerdings leider nicht beim Landratsamt, sondern ausschließlich und allein beim Sozialministerium in Stuttgart. Die Impfstrategie, die das Land beschlossen hat, sieht eine Überführung der Impfung in die Regelversorgung durch die Haus- und Facharztpraxen nämlich frühestens ab dem 2. Quartal 2021 vor, ohne dabei bisher zu sagen, ob das Anfang April oder Ende Juni heißen soll. Auf der Website des Sozialministeriums heißt es dazu vielmehr nur kryptisch ,Frühjahr/Sommer 2021‘.

Das Kreisimpfzentrum in Mosbach ist entgegen seines Namens eine Einrichtung des Landes. Der Neckar-Odenwald-Kreis agiert dabei nur als sogenannter Vorortpartner, allerdings nach klaren inhaltlichen Vorgaben des Sozialministeriums, die nicht zu unserer Disposition stehen. Wenn wir das selbst organisieren dürften, würden wir manches mit Sicherheit anders machen. So hat es das Land bislang etwa noch nicht einmal zugelassen, dass das medizinische Fachpersonal der Priorität 1 aus den Krankenhäusern dort auch direkt geimpft werden darf. Selbst diese Personengruppe musste dazu in das Kreisimpfzentrum kommen. So etwas möge verstehen, wer will. Wir gehören jedenfalls nicht dazu.

Ganz ähnlich ist es auch bei der Frage, warum die Haus- und Fachärzte in Baden-Württemberg bislang noch nicht impfen dürfen. Landrat Dr. Achim Brötel hat sich dazu schon mit Schreiben vom 11. Januar 2021, also sogar noch deutlich vor dem Start der Kreisimpfzentren, sowohl an Ministerpräsident Kretschmann als auch an Sozialminister Lucha gewandt und dringend an die Landesregierung appelliert, die Impfstoffe schnellstmöglich auch in die Hausarztpraxen zu bringen. Die RNZ hat darüber im Übrigen am 13. Januar mit dem Artikel ,Hausarzt-Impfungen: Landrat fordert mehr Tempo beim Impfen ein‘ ausführlich berichtet.

Leider haben aber weder der Ministerpräsident noch Sozialminister Lucha darauf bis zum heutigen Tag in irgendeiner Art und Weise reagiert. Der Appell ist vielmehr schlicht unbeantwortet geblieben. Ungeachtet dessen hat der Landrat das Thema aber nahezu gebetsmühlenartig in der Zwischenzeit immer wieder auch über alle möglichen anderen Kanäle an das Land herangetragen. Allein: Offensichtlich ist man in Stuttgart nicht bereit, selbst auf noch so berechtigte Einwände aus der Praxis zu reagieren.

Landrat Dr. Achim Brötel hat seine Initiative deshalb am vergangenen Donnerstag ein weiteres Mal schriftlich sowohl gegenüber Ministerpräsident Kretschmann wie auch gegenüber Sozialminister Lucha vor dem Hintergrund der ersten Erfahrungen mit dem Kreisimpfzentrum und insbesondere auch den mobilen Teams ausdrücklich erneuert. Zwar sei man mit den Erst- und Zweitimpfungen in den stationären Pflegeeinrichtungen inzwischen gut vorangekommen. Wörtlich heißt es in den Schreiben dann weiter: ,Gleichwohl bleibt es aber (…) dabei, dass 80 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen in Baden-Württemberg zu Hause und eben gerade nicht in einer stationären Einrichtung gepflegt werden (…). Die Landesregierung hat immer wieder zu Recht betont, dass alle pflegebedürftigen Menschen in Baden-Württemberg bestmöglich versorgt werden und dass die pflegenden Angehörigen sowie andere nahestehende Pflegepersonen jedwede Unterstützung erfahren. Genau das findet auf Basis der derzeitigen Impfstrategie allerdings nicht statt. Pflegebedürftige und in ihrer Mobilität eingeschränkte (bettlägerige) Menschen über 80 Jahren, die zu Hause von ihren Angehörigen versorgt werden, haben nämlich weder eine Möglichkeit, in das Kreisimpfzentrum zu gehen, noch werden sie von einem mobilen Team quasi einzeln zu Hause aufgesucht. Im Klartext heißt das, dass diese Menschen momentan überhaupt keine Möglichkeit haben, sich impfen zu lassen, obwohl sie zweifelsohne zur Priorität 1 gehören.‘

Für solche Konstellationen gebe es nur ein einziges probates ,mobiles Team‘, nämlich den Hausarzt, der auch sonst die ärztliche Versorgung über regelmäßige Hausbesuche sicherstelle. Und weiter: ,Solange Hausärzte allerdings keinen Impfstoff zugeteilt bekommen, bleibt die gesamte Gruppe der Menschen in häuslicher Pflege schlicht unversorgt, obwohl sie genauso vulnerabel wie die Bewohnerinnen und Bewohner einer stationären Pflegeeinrichtung sind und im häuslichen Umfeld möglicherweise sogar noch höheren Ansteckungsrisiken ausgesetzt werden als in einem Heim. (…) In meinen Augen muss an dieser Situation dringend etwas geändert werden. Zumindest für solche Fallkonstellationen kann die Lösung nach Lage der Dinge nur über die hausärztliche Regelversorgung laufen. Unüberwindbare Hindernisse dafür gibt es nicht. (…) Es geht nur darum, den Weg dafür frei zu machen. Stattdessen höre ich, dass die Phase 2 der Impfstrategie des Landes auf der Zeitachse eher noch weiter nach hinten geschoben als vorgezogen werden soll. Warum?‘.

Welche Blüten das im Extremfall treiben kann, malt Landrat Dr. Brötel in seinem Schreiben dann auch noch weiter aus: ,Vollends unverständlich wird das Ganze für mich aber dann, wenn die mobilen Teams aus dem Kreisimpfzentrum wie angedacht künftig auch in Dorfgemeinschaftshäusern oder Sporthallen Sammeltermine vor Ort anbieten sollen. Dafür ist nämlich ein nicht zu unterschätzender logistischer Aufwand erforderlich. Im Grunde muss in den jeweiligen Räumlichkeiten dafür so etwas wie ein Kreisimpfzentrum in klein aufgebaut werden, obwohl vielleicht in dem Gebäude direkt neben dem Dorfgemeinschaftshaus eine fertig eingerichtete Arztpraxis mit eingespieltem Team residiert. (…) Deshalb bitte ich Sie erneut, die Impfung so früh wie möglich in die haus- und fachärztliche Regelversorgung zu überführen. Nur das entspricht im Übrigen auch meinem Verständnis vom Subsidiaritätsprinzip. Spätestens wenn der niedergelassene Hausarzt, der uns dankenswerterweise freiwillig bei den Impfungen unterstützt, irgendwann mit dem mobilen Team, dem dann vielleicht auch noch seine eigene Arzthelferin angehört, im Dorfgemeinschaftshaus seiner Heimatgemeinde vorfährt, um dort die eigenen Patienten zu impfen, die er in seiner Praxis gleich nebenan mit deutlich weniger Aufwand schon zig Mal hätte impfen können, läuft doch ersichtlich etwas schief. (…) Momentan ist zweifelsohne eine für alle Beteiligten sehr herausfordernde Zeit. Gerade deshalb sollten wir aber alles daran setzen, dass wir uns nicht auch noch selbst im Wege stehen.‘