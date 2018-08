Der Calwer Oberbürgermeister Ralf Eggert (M.) besuchte am Montag Hardheim und seinen Amtskollegen Volker Rohm. Im Mittlpunkt des Besuchs stand die Bundeswehr. Mit dabei war auch der Kommandant des Materiallagers, Hauptmann Andreas Hofmann. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (rnz) Der Oberbürgermeister der Stadt Calw, Ralf Eggert, kam Anfang der Woche zu einem Besuch nach Hardheim. Bekanntlich sind seit Oktober Soldaten des in Calw beheimateten KSK (Kommando Spezialkräfte) in der Carl-Schutz-Kaserne stationiert und mit der Bildung eines Aufbaustabs beauftragt.

Die bislang bundesweit einmalige Wiederindienstnahme einer bereits geschlossenen Kaserne sowie die Rahmenbedingungen der Verwendung "seiner" Calwer Soldaten interessierten den dortigen Rathauschef sehr. So wurde ein Großteil des Besuchsprogramms auf die Besichtigung der Liegenschaften Carl-Schurz-Kaserne, des Standortübungsplatzes und des Materialdepots Hardheim abgestimmt.

Am Nachmittag standen dann eine Rundfahrt durch die Kerngemeinde Hardheim sowie Gespräche über aktuelle Themen und Gemeinsamkeiten der beiden Kommunen auf dem Programm. Gerade das Thema Ärzteversorgung und kommunales Krankenhaus, Schulstandort, Kinderbetreuung und Flüchtlinge sowie Arbeitsplätze wurden ausführlich beleuchtet. Dabei wurde deutlich, dass es weitere Verbindungen gibt und gab. So hatte die Hardheimer Firma Reum ja bekanntlich vor der Übernahme durch Grammer in Calw eine weitere Produktionsstätte.

Auch wurde ein Blick in den Erftaldom St. Alban und das historische Ensemble Schloss, Marstall, Erftalhalle geworfen. Nicht fehlen durfte der Hinweis auf den berühmtesten Sohn der Erftalgemeinde, Walter Hohmann, und die ihm zu Ehren errichtete Rakete an der Auffahrt zum Depot.

Nach regem Austausch gingen die Beteiligten mit der Überzeugung auseinander, dass durch den Besuch die Beziehungen der beiden Gemeinden nicht nur vor dem Hintergrund der Bundeswehrverbindung intensiviert werden sollen.