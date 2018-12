Die letzten Beschäftigten des Materiallagers und Vertreter des Bundeswehrdepots Süd nahmen am Dienstag Abschied von "ihrem" Depot auf dem Wurmberg. Alle Fotos: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Knapp zwei Wochen nachdem Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bekanntgegeben hatte, dass die Hardheimer Kaserne Heimat eines neuen Panzerbataillons wird und damit eine dauerhafte Zukunft hat, stand die Bundeswehr in der Erftalgemeinde am Dienstag schon wieder im Mittelpunkt. Diesmal war es allerdings ein trauriger Anlass: 55 Jahre nach der Eröffnung des Depots auf dem Wurmberg wurde die Dienststelle aufgelöst. Das Materiallager ist offiziell zum 31. Dezember Geschichte, doch die Liegenschaft hat möglicherweise doch noch eine Zukunft. Deshalb war die Feierstunde im Rathaus nicht von Wehmut geprägt, sondern von Optimismus und Hoffnung.

"Ein Stück erfolgreicher Hardheimer Geschichte geht zu Ende", sagte Bürgermeister Volker Rohm und fügte an: "hoffentlich nur vorübergehend." Das Depot sei für viele Menschen in der Region ein Teil ihres Lebens, woraus eine tiefe Verbundenheit zwischen den Bürgern und der Liegenschaft resultiere. Nach der 2011 verkündeten Entscheidung der Schließung hätten die Gemeinde und die politischen Verantwortlichen alle Hebel in Bewegung gesetzt - bislang aber noch ohne Erfolg. Gleichzeitig hätten sich auch alle Bemühungen um eine vernünftige Nachnutzung des Geländes als "Rohrkrepierer" erwiesen.

Ein Abschied zwischen Wehmut und Optimismus: Die Außerdienststellung des Materiallagers der Bundeswehr fand am Dienstagvormittag im Hardheimer Rathaus statt. Das Foto zeigt (v. l.) Landrat Dr. Brötel, Bürgermeister a. D. Hornberger, MdB Gerig, Bürgermeister Rohm, Oberstleutnant Bartsch und Oberstleutnant Werle, Hauptmann Hofmann, Oberstleutnant a. D. Schwarz und Bürgermeister a. D. Fouquet.

"Wiederholt sich die Geschichte?" Mit dieser Frage spielte Rohm auf die Reaktivierung der Carl-Schurz-Kaserne an. Auch die letzte Einheit der Kaserne war mit einem Empfang im Rathaus außer Dienst gestellt worden. Seit die Rückgabe des Materiallagers an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gestoppt wurde, habe er große Hoffnung, dass die Liegenschaft doch noch eine militärische Zukunft haben wird. Die Bundeswehr treffe in Hardheim auf einen bereiteten Boden: "Wir sind bereit für eine neue Aufgabe", sicherte Rohm zu.

"Hardheim hat den Soldaten eine Heimat geboten, und ich kenne niemand, der sich über seine Zeit in der Gemeinde beklagt hätte", stellte Oberstleutnant Peter Bartsch, Leiter der übergeordneten Dienststelle, des Bundeswehrdepots Süd in Pfungstadt, fest. Bei der Außerdienststellung des Materiallagers habe er zwar Tränen im Auge: "Aber als Soldat tun wir, was wir tun müssen!"

Hintergrund > Das Materiallager auf dem Wurmberg war die älteste militärische Einrichtung Hardheims. 1961 wurde mit den Planungen für den Bau eines Großgerätelagers im ehemaligen Hohmann-Steinbruch begonnen. Inbetriebnahme war am 23. April 1963. Im Laufe der Jahre wurde das Depot Zug um Zug ausgebaut: Auf dem 22 Hektar großen Areal verfügt die Bundeswehr über Lagerflächen von mehr als [+] Lesen Sie mehr > Das Materiallager auf dem Wurmberg war die älteste militärische Einrichtung Hardheims. 1961 wurde mit den Planungen für den Bau eines Großgerätelagers im ehemaligen Hohmann-Steinbruch begonnen. Inbetriebnahme war am 23. April 1963. Im Laufe der Jahre wurde das Depot Zug um Zug ausgebaut: Auf dem 22 Hektar großen Areal verfügt die Bundeswehr über Lagerflächen von mehr als 30.000 Quadratmetern. > Einen Arbeitsschwerpunkt bildete lange Zeit die "Baugruppe Rad", die Reifen und Felgen zusammenbaut. Ihr letzter Auftrag endete am 30. November. Etwa 15.000 bis 20.000 Räder wurden in Hardheim einst pro Jahr vormontiert, eingelagert und ausgeliefert. Zudem wurden in Hardheim Drohnen sowie Kleinteile gelagert - zuletzt waren es 50.000 verschiedene Artikel. > Zu Hochzeiten arbeiteten im Gerätedepot und späteren Gerätehauptdepot 15 Soldaten und rund 125 zivile Mitarbeiter. Nach der Jahrtausendwende verlor die Einrichtung aber an Bedeutung, das Gerätehauptdepot wurde zum Materiallager ohne eigenen Stab herabgestuft. > Im Oktober 2011 verkündete der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière die Schließung des Materiallagers bis Ende 2019. Im Jahr 2017 wurde die Schließung aber bis auf Weiteres ausgesetzt: Derzeit überprüft die Bundeswehr, welche Materiallagereinrichtungen sie künftig braucht. Eine Entscheidung soll bis Ende 2019 verkündet werden. > Nach der Auflösung des Materiallagers wird das Logistikbataillon 461 Walldürn mindestens bis Mitte 2019 vier der 17 Hallen nutzen. Hauptmann Andreas Hofmann bleibt bis zu seiner Pensionierung am 30. September 2019 vor Ort. Für die zuletzt 20 Beschäftigten wurden größtenteils wohnortnahe Verwendungen - etwa in den Kasernen in Hardheim und Walldürn - gefunden. Zahlreiche Gäste waren der Einladung zur Feierstunde gefolgt und drückten somit ihre Verbundenheit zum Materiallager aus wie die Altbürgermeister Ernst Hornberger und Heribert Fouquet, MdB Alois Gerig, Landrat Dr. Achim Brötel, der Leiter des Bundeswehrdepots Süd Pfungstadt, Oberstleutnant Peter Bartsch, und sein Vorgänger, Oberstleutnant a. D. Gabler, der früheren Kommandant Fritz-Peter Schwarz sowie die Standortältesten der Kasernen in Walldürn, Oberstleutnant Christoph Werle, und Hardheim, Major Carolin B., Kreisrat Eric Bachmann, Gemeinderäte sowie Ortsvorsteher. rüb

[-] Weniger anzeigen

"Unser Auftrag ist zu Ende, die Arbeit noch nicht", verdeutlichte der Leiter des Materiallagers, Hauptmann Andreas Hofmann. In den nächsten Monaten gehe es darum, den restlichen Materialabfluss zu koordinieren und die Liegenschaft besenrein zu machen. Seine wichtige Botschaft: "Keiner der zuletzt 20 Beschäftigten steht auf der Straße!" Hofmann dankte Bürgermeister Rohm für die Ausrichtung der Feierstunde und überreichte zur Erinnerung eine Urkunde, einen Zinnteller und das Schild des Materiallagers, das er kurz zuvor gemeinsam mit Oberstleutnant Bartsch am Eingang der Liegenschaft abgeschraubt hatte.

Oberstleutnant Christoph Werle, Kommandeur des Logistikbataillons 461 Walldürn, dankte für die gute Zusammenarbeit und bedauerte die Auflösung des Materiallagers: "Das ist ein großer Verlust für uns." Als Walldürner sei er aber gläubig: "Ich glaube an die Wiederauferstehung des Materiallagers." Was bei der Kaserne funktioniert habe, sollte auch beim Depot gelingen: "Ich erwarte im kommenden Jahr eine positive Entscheidung!"

Zwischen Wehmut und Hoffnung bewegte sich auch Bundestagsabgeordneter Alois Gerig in seinem Grußwort. "Wir ziehen heute den Schlüssel ab, aber wir sollten ihn nicht zu weit weg legen." Er habe "große Hoffnung", dass in Verbindung mit der Stationierung des neuen Panzerbataillons 363 Verwendung für das Materiallager bestehe. Darüber habe er vor knapp 14 Tagen bei der gemeinsamen Reise von Berlin nach Munster auch mit Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen gesprochen. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefallen.

"Das Materiallager hat seinen Auftrag in den vergangenen 55 Jahren auf hervorragende Weise erfüllt", lobte Landrat Dr. Achim Brötel und stellt fest, dass die Bundeswehr ein untrennbarer Teil des Landkreises sei. Die positive Stimmung gegenüber den Soldaten habe auch bei der Stationierungsentscheidung für das Panzerbataillon eine entscheidende Rolle gespielt. "Meine Hoffnung ist, dass sich auch beim Materiallager am Ende die Vernunft durchsetzt", sagte Brötel und verwies auf den exzellenten Zustand der Liegenschaft, die sogar Erweiterungsmöglichkeiten biete. "Wir machen deshalb heute das Buch nicht zu, sondern wir beenden nur ein Kapitel", betonte der Landrat und verabschiedete das Materiallager mit einem lauten "Auf Wiedersehen" - das hoffentlich auch auf der Hardthöhe gehört werde.