Ravensteins Bürgermeister Hans-Peter von Thenen ist einer von sechs Bewerbern für das Bürgermeisteramt in Rosenberg. Die Wahl ist am 7. Oktober. Foto: Helmut Frodl

Rosenberg. (F/joc) Anfang letzter Woche berichtete die Rhein-Neckar-Zeitung von der überraschenden Bewerbung von Ravensteins Bürgermeister Hans-Peter von Thenen, der zusätzlich zu seinem Ravensteiner Amt nun auch Bürgermeister von Rosenberg werden und damit als Doppel-Bürgermeister fungieren möchte. Heute stellen wir den persönlichen und beruflichen Werdegang des 49-Jährigen vor:

Hans-Peter von Thenen wurde am 20. August 1969 in Löningen/Niedersachsen geboren. Nach dem Abschluss der Mittleren Reife im Jahr 1986 begann er eine Berufsausbildung zum Koch. Im Januar 1990 verpflichtete er sich für zwölf Jahre bei der Bundeswehr. 1991 zog er vom Norden in den Süden, zunächst nach Bad Mergentheim, ein Jahr später nach Wölchingen und 1994 nach Höpfingen. Beruflich war er in dieser Zeit am Bundeswehrstandort Hardheim tätig, wo er als Verpflegungsfeldwebel in der Truppenküche arbeitete.

Im Jahr 2000 heiratete er die Oberwittstadterin Beate Hügel. Das Paar hat zwei Töchter.

2001 begann Hans-Peter von Thenen die Ausbildung zum Finanzwirt beim Finanzamt Heidelberg. Im Jahr 2008 wurde er zum Beamten auf Lebenszeit ernannt. Nach der Wahl zum Bürgermeister der Stadt Ravenstein im Jahr 2012 zog die Familie nach Oberwittstadt um.

Vor seiner Tätigkeit als Bürgermeister wirkte von Thenen in verschiedenen Funktionen im Ehrenamt, vornehmlich im Pfarrgemeinderat und in verschiedenen Fördervereinen. Auch in Ravenstein ist er Mitglied in Vereinen, u.a. im Fußball, bei der "Bürgerhilfe", Musikverein, "Museum der sprechenden Steine" und im Merchinger Fastnachtsverein sowie im Förderverein BBO in Osterburken.

Seit seiner Tätigkeit als Bürgermeister in Ravenstein übt von Thenen u.a. folgende Tätigkeiten aus: Stellvertretender Vorsitzender im Gemeindeverwaltungsverband Osterburken und im Zweckverband Regionaler Industriepark Osterburken (RIO), Mitglied in der Trägerversammlung der Sparkasse Neckartal Odenwald, Mitglied der Vorstandssitzungen der Sparkassen Bauland-Stiftung. Seit 2014 ist er auch Kreisrat und Stellvertreter im Aufsichtsrat der AWN/ Verwaltungsrat der KWin. Für die Metropolregion Rhein-Neckar ist er seit 2014 Mitglied in der Versammlung Verband Region Rhein-Neckar.

In seiner Freizeit kocht er gerne für die Familie und fährt Mountainbike.

Bürgermeister-Kandidat Hans-Peter von Thenen verweist im Zusammenhang mit seiner Bewerbung für Rosenberg auf erfolgreiche Maßnahmen, die in den letzten sechseinhalb Jahren unter seiner Leitung in der Nachbarstadt Ravenstein realisiert werden konnten. Hier nennt er u.a. die alla hopp!-Anlage in Merchingen, die Neubaugebiete, die Gewerbegebietserweiterung und die sechs Ravensteiner Flurbereinigungsverfahren, Straßen, Zentralkindergarten, Grundschulzusammenlegung, die Wasserversorgung oder die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung.

Der 49-Jährige glaubt, dass man bei dieser Arbeit gut in Rosenberg anknüpfen könnte, weil die Probleme und Aufgaben in beiden Gemeinden gleich gelagert seien: "Ich denke, dass wir viele Synergieeffekte haben, weil es viele Berührungspunkte zwischen Ravenstein und Rosenberg gibt. Da ist es durchaus sinnvoll, die Kräfte zu bündeln und Projekte interkommunal anzugehen." So könnte man beispielsweise die Kleinkindbetreuung zentralisieren. "Das ist natürlich ein Prozess, aber ein solches Zusammenwirken kann funktionieren", betont er.

Auf Nachfrage räumt von Thenen allerdings auch ein, dass sich daraus auch besondere Konfliktsituationen ergeben könnten. Etwa bei der Frage, welcher Standort den Vorzug bekommen könnte, wenn es heißt: Es ist nur Geld da - entweder für Ravenstein oder für Rosenberg. Von Thenen will in einem solchen Fall seinen Stellvertreter in den Gemeinden stark in die Entscheidungsfindung miteinbeziehen.

Er bringe, so der Kandidat weiter, gute Wesenseigenschaften für den Bürgermeister-Job mit. Von Thenen sagt, er sei vielseitig, kommunikationsfreudig, zielstrebig und kreativ.

In der nächsten Zeit möchte Bürgermeister-Bewerber von Thenen in Rosenberg und den Ortsteilen mit der Bevölkerung Rundgänge durch den Ort machen und an konkreten Beispielen seine Ziele erläutern. Die Termine werden noch bekannt gegeben.