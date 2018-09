Rosenberg. (F) Am Mittwoch, 26. September, findet ab 19 Uhr die öffentliche Bewerbervorstellung der Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim statt. Saalöffnung ist um 18 Uhr. Da mit einem großen Interesse zu rechnen ist - auch von außerhalb der Gemeinde Rosenberg - wird bis 18.40 Uhr ausschließlich Bürgerinnen und Bürger von Rosenberg Einlass gewährt. Hierzu ist es erforderlich, den Personalausweis mitzubringen.