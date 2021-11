Welcher der beiden Kandidaten zieht nach der Bürgermeisterwahl am 5. Dezember in das Osterburkener Rathaus ein. Der bisherige Amtsinhaber Jürgen Galm oder sein Herausforderer Benjamin Henn? Foto: Helmut Frodl

Osterburken. (F) Die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 5. Dezember, in der Römerstadt wirft ihre Schatten voraus. Neben Amtsinhaber Jürgen Galm, seit dem Jahr 2006 Bürgermeister in der Römerstadt, bewirbt sich auch der 35-jährige Benjamin Henn um den Chefsessel im Osterburkener Rathaus. Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt können somit nunmehr aus zwei potenziellen Kandidaten auswählen. Der Osterburkener Gemeinderat hat diesem Thema – entsprechend der großen Bedeutung für die Baulandstadt – eine eigene Sitzung gewidmet. Dabei wurden am gestrigen Dienstagabend in der Osterburkener Baulandhalle die konkreten Regularien für die am Donnerstag, 25. November, um 19 Uhr am gleichen Ort stattfindende öffentliche Kandidatenvorstellung festgelegt.

Die Veranstaltung wird auch als Livestream bei Youtube übertragen.

Bürgermeister Jürgen Galm begrüßte zu Beginn der Gemeinderatssitzung einige interessierte Zuhörer und übergab dann die weitere Sitzungsleitung an seinen Stellvertreter Stadtrat Martin Brümmer. Dieser unterstrich, dass man im Vorfeld das Verfahren der Vorstellung mit den Fraktionsvorsitzenden abgesprochen und Übereinkunft erzielt habe.

Osterburkens Hauptamtsleiter Julian Schneider erläuterte dann die wesentlichen Punkte zur Organisation der Veranstaltung: Die Amtszeit von Bürgermeister Jürgen Galm endet mit Ablauf des 31. Januar 2022. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27. Juli den 5. Dezember für die Wahl und für eine eventuell notwendig werdende Nachwahl den 19. Dezember festgelegt. Nach der Gemeindeordnung kann die Stadt den Bewerbern, deren Bewerbung zugelassen worden ist, die Gelegenheit geben, sich den Bürgerinnen und Bürgern in einer öffentlichen Versammlung vorzustellen. Aufgrund der besonderen Situation der Corona-Pandemie muss dabei in der derzeitigen Situation festgelegt werden, unter welchen Bedingungen eine solche öffentliche Kandidatenvorstellung stattfinden soll. Außerdem sollten zur gleichberechtigten und fairen Vorgehensweise Regelungen über den Ablauf dieses Abends getroffen werden, so lauteten die Vorgaben für das Gremium.

Der Osterburkener Gemeinderat beschloss schließlich, eine öffentliche Bewerbervorstellung zu veranstalten, die am Donnerstag, 25. November, ab 19 Uhr in der Baulandhalle stattfinden wird. Die jeweils bestehende Rechtsgrundlage ist dabei zu beachten. Alle Gäste müssen während der Veranstaltung eine medizinische Maske tragen. Die Veranstaltung wird zeitgleich im Livestream im Internet übertragen und vom Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses Martin Brümmer geleitet. Alexander Dambach, Journalist beim SWR, wird an diesem Abend die Moderation der Vorstellung übernehmen.

Zum Modus: Die Bewerber stellen sich zunächst in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbung vor. Das heißt, Jürgen Galm beginnt, danach kommt Benjamin Henn. Die jeweilige Redezeit beträgt 20 Minuten. Im Anschluss an die öffentliche Bewerbervorstellung haben die Bürgerinnen und Bürger im Saal dann die Möglichkeit, öffentlich Fragen an einen oder beide Bewerber zu stellen, deren Inhalt sich auf ein die Stadt Osterburken oder ihrer Stadtteile betreffendes Thema bezieht. Spätestens um 21.30 Uhr wird die Versammlung beendet.

Wie Schneider in der Sitzung des Gemeinderats weiter unterstrich, sei die Veranstaltung öffentlich. Das heißt, dass die Bürgerschaft der Stadt Osterburken zur Bewerbervorstellung willkommen ist. Die Anzahl der Plätze ist allerdings coronabedingt auf 112 beschränkt.

Anmeldungen zur Versammlung können am Montag, 22. November, zwischen 9 und 16 Uhr, vorzugsweise per E-Mail über info@osterburken.de oder per Tel. 06291/4010 getätigt werden. Je Anruf oder Mail kann nur ein Platz reserviert werden.

Erfolgen mehr Meldungen als Plätze zur Verfügung stehen, entscheidet das Los. Auch Auswärtige können sich anmelden. Sie würden, falls noch Plätze frei sind, in einer zweiten Runde gegebenenfalls per Los berücksichtigt.

Bis Montag, 22. November, 16 Uhr, können Bürgerinnen und Bürger, die keinen Zutritt zur Veranstaltung bekommen haben, Fragen an einen oder mehrere Bewerber richten. Die Fragen sind ausschließlich an Martin Brümmer per E-Mail martin.brümmer@osterburken.de oder in Schriftform einzureichen. Falls die Schriftform gewählt wird, ist die Frage in einem verschlossenen Kuvert mit der Aufschrift "Kandidatenvorstellung Herr Martin Brümmer" im Rathaus abzugeben. Nach der Prüfung der Fragen auf Zulässigkeit werden sie in einem verschlossenen Behälter gesammelt und bei der Veranstaltung vom Moderator einzeln gezogen und vom jeweiligen Bewerber beantwortet, der dafür zwei Minuten Zeit hat. Kein Bewerber erhält vorher Kenntnis von diesen Fragen.

Am gestrigen Dienstag gab es nach der Vorstellung der Regularien durch den Hauptamtsleiter noch eine Aussprache im Gemeinderat. Im Rahmen dieser Aussprache wurde auf Antrag von Gemeinderat Thomas Zemmel ein Punkt entgegen der Vorlage geändert. Demnach wurde beschlossen, dass bei der Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten keine Power-Point-Präsentation und keine technischen Hilfsmittel von den Kandidaten verwendet werden dürfen. Der Beschluss erfolgte einstimmig.

Info: Die Veranstaltung wird außerdem als Livestream ins Internet übertragen. Dieser ist über https://youtu.be/frV0zyzIEHo abrufbar.