Ravenstein/Leibenstadt. (joc) Er ist gerade heraus, offen und kann anpacken. Das sagt Reiner Rosenitsch über sich selbst. Und genau diese Talente möchte der 55-jährige Bürgermeister-Kandidat einbringen, wenn ihn die Bevölkerung am 1. Dezember zum neuen Bürgermeister in Ravenstein wählen sollte. Rosenitsch sieht sich gefordert, weil es in Ravenstein schon seit Jahren nicht so läuft, wie man es sich wünschen würde. „Da ist vieles neben raus gelaufen. Es ist eine Katastrophe, was dort passiert. Ich habe viele Gespräche geführt. Die Menschen, die dort leben, sind enttäuscht und frustriert. Es muss etwas passieren! Ich bin Merchinger, mein Herz hängt an Ravenstein, und ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen, damit wieder bessere Zeiten in Ravenstein anbrechen“, betont Rosenitsch.

Reiner Rosenitsch, den die meisten „Steni“ nennen, wurde am 10. Februar 1964 in Merchingen geboren. In seinem Heimatort verbrachte er auch seine Kinder- und Jugendzeit. Nach der Schule lernte er den Beruf des Kunststoff-Formgebers. In diesem Beruf arbeitet er heute aber nicht mehr. Er ist beruflich Schichtführer bei der Firma LTI-Metalltechnik (ehemals Stadtmüller) in Osterburken. Mit seiner Familie, Frau und erwachsenem Sohn, lebt er seit 1999 in Adelsheim-Leibenstadt. Zu seiner Heimat Merchingen hat er aber nach wie vor sehr enge Kontakte.

Rosenitsch sind Vereine ungeheuer wichtig. Er selbst ist Mitglied beim SV Leibenstadt, beim SV Schlierstadt und natürlich bei den „Merchemer Brogge“. Der Fastnachtsverein wird ihn in Kürze für 40-jährige Mitgliedschaft auszeichnen. „Ich bin gerne im Verein“, betont er, „dort wird Gemeinschaft gelebt.“

Und genau das vermisst er derzeit an der Politik in Ravenstein. „Die zunehmende Entfremdung von Gemeinderat und Bürgermeister ist offensichtlich. So etwas führt zu einer Blockade und lähmt die Kommunalpolitik vor Ort“, kritisiert er. Und deshalb hofft er darauf, dass in Ravenstein die Entwicklungsmöglichkeiten künftig einfach besser genutzt werden. Und zwar über alle Parteigrenzen und politischen Ansichten hinweg. Rosenitsch tritt aus diesem Grund auch als parteiunabhängiger Bewerber an: „Parteipolitik darf in einer Kleinstadt wie Ravenstein keine Rolle spielen!“

Stattdessen möchte Rosenitsch im Falle seiner Wahl die Bürger viel stärker in die Entscheidungsfindung miteinbeziehen: „Bei wichtigen Fragen sollte es prinzipiell einen Bürgerentscheid geben.“ Und die Rolle des Bürgermeisters sieht er so, dass dieser ständig für den Bürger ansprechbar sein muss. „Von daher würde ich auch keine zeitlich genau festgelegten Sprechstunden einrichten. Wann immer der Bürger etwas auf dem Herzen hat, dann kann er vorbeikommen, und wir sprechen darüber.“

Das A und O der Kommunalpolitik ist für Rosenitsch das Miteinander, das gerade in Ravenstein in letzter Zeit zu kurz gekommen sei. Seine fehlenden Verwaltungserfahrungen sieht er nicht als Handicap an: „In so etwas kann man sich rein schaffen. Es gibt Lehrgänge und Schulungen. Es ist viel wichtiger, dass man mit den Menschen spricht, selbst mit anpackt und das Ganze zusammenhält.“

Der Kandidatenvorstellung am 20. November fiebert er mit großer Spannung entgegen, und er verspricht schon jetzt: „Ich werde ganz ich selbst sein. Die Bürger dürfen kein hochgestochenes Geschwätz von mir erwarten, ich spreche aus, was ich denke, bin offen, direkt und vor allem ehrlich!“