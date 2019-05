550 interessierte Bürger kamen am Sonntagabend zur Kandidatenvorstellung für die Adelsheimer Bürgermeisterwahl in die Eckenberghalle. Gramlich und Bernhardt überzeugten mit ihren Auftritten. Fotos: Joachim Casel/Andreas Hanel

Adelsheim. (joc) Zwei kompetente Bewerber, die trotz heißer Wahlkampfphase jederzeit fair miteinander umgingen, hat Adelsheim am Sonntagabend in der mit 550 Bürgern voll besetzten Eckenberghalle erleben dürfen:

Auf der einen Seite Amtsinhaber Klaus Gramlich, der eine 16-jährige Erfolgsbilanz vorweisen konnte, an der er selbst ein gerüttelt Maß Anteil hat. Sachlich und souverän vertrat der 54-jährige Verwaltungsfachmann seine Position und erntete dafür viel Beifall.

Direkt daneben saß der Herausforderer Wolfram Bernhardt, der mit einem couragierten Auftritt bei den Zuhörern ebenfalls kräftig punktete. Der 36-jährige Bernhardt überzeugte mit einer erfrischenden Aufbruchstimmung, viel Know-how und seiner persönlich gewinnenden Art. Die Amerikaner würden diese Talente addiert einen ganz besonderen "Spirit" nennen. Bernhardt sprach von Visionen und kaum einer im weiten Rund der Eckenberghalle zweifelte daran, dass der gebürtige Adelsheimer in der Lage ist, diesen Worten Taten zum Wohle der Stadt folgen zu lassen. Dies bestätigte der lang anhaltende Applaus.

Nach dieser brillanten Vorstellung kann man unterstreichen, dass die beiden glänzenden Rhetoriker, Gramlich und Bernhardt, am Sonntag mit einem überzeugenden Auftritt und stichhaltigen Argumenten gute Werbung in eigener Sache betrieben haben!

Das kann man vom dritten Bewerber Samuel Speitelsbach aus Hüngheim sicherlich nicht behaupten. Mit abstrusen und meist zusammenhanglos vorgetragenen Statements untermauerte Speitelsbach am Sonntag die Eindrücke aus dem Vorfeld: Der "dritte Mann" ist kein ernstzunehmender Bürgermeisterkandidat! Buh-Rufe und Gelächter aus dem Publikum bestätigten dies mehr als 1000 Worte. Zuhörer Eberhard Belz brachte es auf den Punkt, als er Klaus Gramlich und Wolfram Bernhardt fragte, wie sie es neben solch einem Mitbewerber aushalten würden. Unrühmlich auch der Abgang Speitelsbachs. Nach Wutrede und Publikumsbeschimpfung verließ er noch vor Ende der Veranstaltung den Saal.

Der Vorsitzende des Wahlausschusses, Edgar Kraft , freute sich eingangs über die gute Resonanz der Bürger, die mit ihrem Kommen ihr Interesse an der Entwicklung Adelsheims dokumentieren würden. Dann erläuterte Kraft die Regularien: Zunächst erhalte jeder Kandidat - in Abwesenheit der Mitbewerber - die Möglichkeit zum 15-minütigen Statement. Danach hatten die Bürger das Wort und schließlich gab es noch ein dreiminütiges Schlusswort der Bewerber.

> Klaus Gramlich ist 54 Jahre alt und lebt mit seiner Frau und den beiden Töchtern seit 1991 in Adelsheim. 1989 schloss er erfolgreich das Studium zum Diplom-Verwaltungswirt (FH) ab. Von 2000 bis 2003 war er Kämmerer der Stadt Osterburken. 2003 wurde er erstmals Adelsheimer Bürgermeister und 2011 bestätigt. Seit 2004 ist Gramlich auch Kreisrat und Förderer heimischer Vereine.

Gramlich meinte, dass es trotz nicht einfacher Rahmenbedingungen gelungen sei, in den letzten Jahren in Adelsheim vieles zu realisieren. So konnte insbesondere die örtliche Infrastruktur in allen Stadtteilen verbessert werden: "Seit meiner ersten Wahl zum Bürgermeister im Jahr 2003 hat die Stadt Adelsheim Investitionen von mehr als 36 Millionen Euro ohne zusätzliche Verschuldung realisieren und mit Zuschüssen von 21 Millionen Euro finanzieren können."

Als Investitionsschwerpunkte nannte der amtierende Bürgermeister u.a. praktizierten Umweltschutz durch Sanierung und Bau von Abwassereinrichtungen, lokale Hochwasserschutzmaßnahmen, Verbesserung der Verkehrssituation mit S-Bahn-Anbindung und Beseitigung des Bahnübergangs Adelsheim-Ost, die Verbesserung der Kinderspielplätze in allen Stadtteilen, die Investition in die drei Kindergärten, die Generalsanierung der Martin-von-Adelsheim-Schule sowie den Neubau des Kulturzentrums.

Als neue Ziele plant Gramlich u.a. die Fertigstellung der neuen Eckenberghalle, die Umsetzung des innerstädtischen Verkehrskonzepts und die Installierung von Lärmschutztechnik.

Sein Wahlslogan laute: "Gemeinsame Fortsetzung des erfolgreichen Wegs". Als Bürgermeister fühle er sich den Interessen aller Bürger verpflichtet. Er könne dazu eine fundierte Ausbildung und die entsprechende Berufserfahrung einbringen. Als äußerst wichtig erachtete Gramlich die stete Präsenz an der Basis. In den letzten 16 Jahren habe er über 400 Vereinsversammlungen besucht.

> Wolfram Bernhardt lebt mit seiner Partnerin und den beiden gemeinsamen Kindern wieder in seinem Heimatort Adelsheim. Der 36-Jährige studierte internationale BWL mit Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung und hat das Studium erfolgreich mit dem Master abgeschlossen. Bernhardt ist hauptberuflich kaufmännischer Geschäftsführer des Wirtschaftsmagazins "agora 42".

Bernhardt betonte eingangs, dass wir in einer Zeit gewaltiger Veränderungen leben würden. Diese Entwicklungen würden aber auch vor einer Kleinstadt wie Adelsheim nicht Halt machen. Daher gelte es, eine Strategie zu entwickeln, die eigenen Stärken und Schwächen Rechnung trage und die Chancen erkenne, die die Veränderungen mit sich bringen. Bei einer solchen Strategieentwicklung habe er reichlich Erfahrung, wie er an mehreren Beispielen deutlich machte. Dabei gehe es darum, aus Ideen Projekte zu entwickeln. Und dabei gehe es nicht in erster Linie um Geld, sondern mehr um das soziale Miteinander. "Nicht Geld verändert die Welt, sondern die Menschen."

Für die großen Aufgaben der Zukunft hatte Bernhardt mehrere Lösungsansätze parat: Am wichtigsten sei dabei, dass sich Adelsheim ein Image erarbeiten kann, dass man hier gut und gerne lebt. Zu diesem Image gehöre ein geselligeres Leben mit neuer Gastronomie, Cafés und Biergärten sowie Street-Food-Märkten, wo regionales Essen angeboten wird. Und kulturelle Veranstaltungen, Konzerte und Straßen-Festivals. Und zum neuen Image gehöre auch, dass Leerstand in der Innenstadt kein Thema sei, weil es hier einen innerstädtischen ÖPNV mit Bürgerbussen gibt und eine verkehrsberuhigte Innenstadt. Abschließend versprach Bernhardt den Zuhörern, sich voll und ganz für eine lebenswerte Zukunft der ganzen Stadt Adelsheim einzusetzen, weil ihm seine Heimatstadt am Herzen liege.

> Samuel Speitelsbach hielt seine Rede unter weitgehender Vermeidung Adelsheimer Themen. Er kündigte die Bildung einer Schnellimbisskette und die künstliche Produktion des Organs Leber unter seiner Leitung an, weil man damit viel Geld verdienen könne. Unmut eines Zuhörers brachten ihm Schmähungen in Richtung Bürgermeister ein. Mit Nachdruck und rauen Worten forderte er die Beseitigung des EBG. (Anmerkung der Redaktion: Der Auftritt von Samuel Speitelsbach wurde mit Rücksicht auf die Ernsthaftigkeit des Themas nur in stark gekürzter Form wiedergeben.)