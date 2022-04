Hardheim. (dore) Am Donnerstagabend findet in die Vorstellung der drei Bürgermeister-Kandidaten in der Hardheimer Erftalhalle statt. Die Bewerber stellten sich zunächst jeweils in 20 Minuten den Wählern vor.

Stefan Grimm: Der Macher aus der Wirtschaft

Der Külsheimer Stefan Grimm sieht in der Verwaltung ein junges, kompetentes und motiviertes Team. Es brauche nun einen "Macher, der das Team führt, der die Gemeinde steuert – und zwar mit dem Elan und der Dynamik der freien Wirtschaft", so der 44-jährige Diplom-Betriebswirt und Projektleiter bei MHP.

Durch seine Berufserfahrung sei er genau der Richtige, um dem Wirtschaftsstandort Hardheim neuen Schwung zu verleihen. Der Verbandsindustriepark in Walldürn dürfe auf keinen Fall das einzige Standbein sein, auf das Hardheim setze. "Wir müssen dringend neue Gewerbeflächen für Handwerk, Gewerbe und innovative Start-Ups erschließen." Die Wiederbelebung des Wirtschaftsstandorts Hardheim ist laut Grimm wichtig, um mehr Geld in die Kasse zu bekommen. "Mit dem zusätzlichen Geld sichern wir wichtige Einrichtungen wie das Krankenhaus ab."

Als "Chefsache" sieht es Grimm an, die vorhandenen Fördertöpfe besser anzuzapfen und die Wirtschaft sowie private Investoren zu unterstützen, "wo es nur geht". Als Betriebswirt und Finanzprofi mache ihm da keiner was vor. Als Stadtrat von Külsheim habe er zudem viele Projekte miterlebt, die in Hardheim "ähnlich anstehen", wie z. B. das neue Feuerwehrgerätehaus.

Mit Schulleiter Steven Bundschuh habe er auch schon über Ideen für die Schule gesprochen. Als jahrelanger Vorsitzender der DLRG Külsheim schlägt Grimms Herz auch für die Vereine: "Sie sind das Pfund, mit dem wir im ländlichen Raum wuchern können." Grimm sieht sich als Ansprechpartner für Groß und Klein auf Augenhöhe. Dazu denkt er an W-Lan für die Jugend in der Ortsmitte oder bezahlbare Pflegeplätze und innovative Konzepte wie betreutes Wohnen oder WGs für Senioren. Generell bezeichnet er die WLAN-Digitalisierung als eines seiner Steckenpferde, für das er viele Einsatzbereiche sieht.

Den Bürgermeister-Schmider-Platz sieht er als zentral für einen lebendigen Ortsmittelpunkt an. Dort würde er aber lieber ein Eiscafé als die geplanten Parkplätze sehen. Auch die Ortsteile lässt er nicht außer Acht: Über Dorfsanierung, Innenentwicklung und Quartierslösungen lasse sich in den Ortskernen viel machen und bezahlbarer Wohnraum schaffen.

Holger Nickert: Der Kommunikator

Der in Hardheim geborene und aufgewachsene Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Holger erklärte, was ihm wichtig wäre, wenn er als Bürgermeister Hardheims die Geschicke der Gemeinde leiten würde. "Wichtig sind mir vor allem zunächst einmal Transparenz und Kommunikation", betonte der 54-Jährige. Miteinander zu reden, Betroffene zu Beteiligten zu machen, das sei ihm wichtig.

Des Weiteren möchte Nickert Hardheim auch interessanter für neue Gewerbetreibende zu machen, denn: Durch mehr Firmen würden eben auch mehr Einnahmen generiert. Ideen für innovative Neubauten, mit Konzepten für verschiedene Nutzungen, gibt Nickert auch als seine Ideen mit ein.

Bedeutend ist für ihn außerdem die Entwicklung des Ortskerns. Dass der Erfapark wiederbelebt werden soll, erachtet er als richtig und wichtig.

Auch sanfter Tourismus spielt in den Überlegungen von Nickert eine größere Rolle. Man müsse mehr für Fahrradtourismus werben und die Beschilderung von Wanderwegen optimieren. Auch die Gastronomie zählt Nickert hierzu als wichtigen Punkt auf. "Wir müssen überlegen, wie wir sie weiterentwickeln können."

Intensivieren möchte Nickert als Bürgermeister die Partnerschaften mit Suippes und Müntschemier und auch das Vereinsleben möchte er unterstützen. Hier müsse man versuchen, durch weniger Bürokratie die Vereine zu entlasten und somit auch interessanter für einen Eintritt zu machen. Als jahrzehntelanger Funktionär im Badischen Handballverband bringe er genügend Erfahrung dafür mit, die Vereinswelt interessant zu machen und weiterzuentwickeln.

Ein Ansporn ist es für Nickert des Weiteren, jedes Halbjahr mit den Ortschaftsräten in den Ortsteilen vor Ort Gespräche zu führen und sich auszutauschen: "Ich will erfahren, wo dort der Schuh drückt." Für die Kerngemeinde möchte Nickert einen Ausschuss wiederbeleben. Alle Ortsteile hätten einen Rat für sich, nur die Kerngemeinde nicht. "Warum eigentlich nicht?", fragte Nickert.

Zu guter Letzt betonte er, dass ihm besonders wichtig sei, gemeinsam mit dem Gemeinderat als höchstem Organ der Kommune zu überlegen: "Wo sehen wir Hardheim im Jahr 2030?"

Gemeinsam mit dem Gemeinderat will Nickert Ideen für die Zukunft Hardheims entwickeln.

Daniel Weber: Der Visionär

Daniel Weber (39) nahm die Wähler mit auf eine Reise in die Zukunft und brachte ihnen seine Visionen näher: 28. April 2042, in der jährlich stattfindenden Bürgerversammlung spricht der Bürgermeister über die Entwicklung der Gemeinde. "Hardheim war in den vergangenen 20 Jahren anderen einfach auch mal einen Schritt voraus."

Dank eines guten Betreuungs- und Bildungsangebotes ist die Gemeinde attraktiv für junge Familien. Missstände in Hardheim und den Ortsteilen wurden beseitigt und die Ortskerne mit neuem Leben erfüllt. "Der Erfapark ist wieder das Geschäftszentrum von Hardheim." Die Ortsumgehung wurde im März 2039 eingeweiht. Als Ausgleichsmaßnahme für die damit verbundenen Eingriffe in die Landschaft wurde zwischen Hardheim und Bretzingen ein naturnaher Badesee angelegt.

Dank einer guten Wirtschaftsförderung und der Erweiterung des Gewerbegebietes bietet Hardheim zahlreiche Arbeitsplätze. Um anderen Kommunen einen Schritt voraus zu sein, trifft sich regelmäßig ein Gremium, bestehend aus Gemeinderäten und Vertretern der örtlichen Wirtschaft, das innovative Ideen für die Weiterentwicklung der Gemeinde entwickelt. Die Zeiten schlechter Internetanbindung und schlechter Netzabdeckung sind vorbei. Gerichtstetten und Erfeld verfügen über genossenschaftlich organisierte Dorfläden. Das Krankenhaus steht ausgezeichnet da und trägt sich selbst. Der generationsübergreifende Zusammenhalt der Gemeinde ist etwas ganz Besonderes. Damit beendete Weber seine visionäre Reise.

Er räumte ein: "Einige der Vorstellungen mögen etwas utopisch wirken." Doch: "Wer eine gute Zukunft will, muss eine gute Zukunft denken." Auch heute gebe es Entwicklungen in Hardheim, die vor zehn, 20 Jahren niemand für möglicht gehalten habe: die Gründung des Freundes- und Förderkreises "Unser Krankenhaus", die Reaktivierung der Kaserne, die Wiederbelebung des Erfaparks.

Ein guter Bürgermeister müsse jedoch nicht nur Visionen haben, sondern sie auch in Ergebnisse umsetzen können. Dazu nannte Weber, was er mitbringe: Als gebürtiger Hardheimer Herzblut und Identifikation, eine fundierte Ausbildung, relevante Berufserfahrung (sechs Jahre Geschäfts- und Hauptamtsleiter in Mömlingen) und ein Netzwerk.