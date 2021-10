Von Rüdiger Busch und Tanja Radan

Buchen. Groß war die Überraschung, als der 27-jährige Felix Pflüger vor gut zehn Tagen seine Kandidatur für die Bürgermeisterwahl am 28. November bekannt gegeben hat. Wir haben uns mit ihm über seine Motivation, seine Ziele und seine Aussichten unterhalten.

Was bedeutet Buchen für Sie?

Buchen steht für meine Wurzeln. Hier kenne ich jede Straße und viele Menschen, hier habe ich angefangen, mich zu politisieren, hier war ich Schülersprecher und knapp sechs Jahre lang Gemeinderat. Des Weiteren engagierte ich mich in zahlreichen Vereinen. Nach mehreren Jahren in größeren Städten sehe ich in Buchen aber auch Potenziale, die man besser und anders nutzen könnte.

Lebenslauf Felix Pflüger wurde am 4. September 1994 in Buchen geboren. Er besuchte die Wimpina-Grundschule und legte 2013 am BGB das Abitur ab. Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr im nordfranzösischen Lille studierte Pflüger an der Justus-Liebig-Universität in Gießen, wo er 2017 seinen Bachelor in Umweltmanagement und 2021 seinen Master of Science in Umweltwissenschaften abschloss. Seit Dezember 2020 arbeitet er halbtags bei der DWA, einem Abwasserwirtschaftsverband, in Mainz. Er wohnt im hessischen Marburg und studiert dort parallel zum Beruf Soziologie. Von 2014 bis 2020 war er Mitglied des Buchener Gemeinderats. (rüb)

Weshalb wären Sie der richtige Bürgermeister für Buchen?

Ich habe bereits einige Jahre kommunalpolitische Erfahrung und kenne die Besonderheiten der Stadt. Durch mein junges Alter denke ich in anderen Kategorien und Zeitspannen, außerdem habe ich durch mein Studium eine andere, außenstehende Perspektive auf die Stadt gewinnen können. Dadurch wäre ich der richtige Kandidat, um Buchen zukunftsorientiert zu gestalten und Menschen mit ins Stadtleben zu nehmen, die dort bisher noch nicht präsent waren.

Haben Sie schon länger mit dem Gedanken gespielt, oder erfolgte Ihre Bewerbung spontan?

Die ersten Überlegungen gab es bereits im Frühjahr. Gefestigt hat sich das Vorhaben im Laufe des Sommers, da ich der Überzeugung bin, dass es bei einer Wahl auch eine Auswahl braucht. Demokratie lebt vom Mitmachen – deshalb entschied ich mich letztlich zur Kandidatur.

Ihre Themenschwerpunkte sind Ökologie, Gerechtigkeit und Transparenz. Was wären hier Ihre konkreten Ziele? Fangen wir mit der Ökologie an ...

Der Anstieg klimaschädlicher Gase erfolgt viel zu schnell, das Artensterben geht rasant voran. Wir versiegeln allein in Deutschland zusätzlich gut 50 Hektar Fläche am Tag. Dies klingt immer sehr abstrakt und weit weg, wirklich etwas ändern kann man aber nur vor Ort. Zu tun gibt es so viel, dass ich nur exemplarisch auf einige Punkte eingehen kann: Mehr Verkehr aufs Rad zu bringen, gelingt nur mit einem besseren Radwegenetz. Innovative Mobilitätslösungen wie Carsharing müssen gefördert werden, ebenso Mitfahrbänke in den Ortsteilen. Fläche sollte nur dort versiegelt werden, wo es keine guten Böden gibt, und städtische Grünflächen müssen noch geplanter bewirtschaftet werden, um die Biodiversität zu erhöhen.

Kommen wir zur Gerechtigkeit ...

Gerechtigkeit hat viele Facetten. Generationengerechtigkeit bedeutet beispielsweise, dass wir jüngere Menschen eher in Entscheidungen miteinbeziehen, sei es durch ein Jugendzentrum oder einen Jugendgemeinderat. Außerdem muss die Teilhabe am städtischen Leben gerechter für Bürger mit wenig Einkommen werden. So kann ein Buchen-Pass Menschen mit wenig Geld die Musikschule, das Schwimmbad oder die Tropfsteinhöhle günstiger oder Kulturveranstaltungen kostenlos besuchen lassen. Auch Integrationsarbeit muss stärker gefördert werden, da sonst Menschen anderer Herkunft nicht gleichberechtigt am öffentlichen Leben teilhaben können.

Und was gäbe es im Bereich der Transparenz in Buchen zu verbessern?

Vielen Beschlüssen des Gemeinderats liegt keine Diskussion zugrunde, da Anträge bereits detailliert ausgearbeitet von der Verwaltungsspitze eingereicht werden. Hier muss eine andere Kultur des Mitbestimmens und des Gesprächs her! Nur dann sind Entscheidungen auch wirklich Entscheidungen und kein "Abnicken". Außerdem müssen Bürger stärker mit einbezogen werden. Dies kann über Bürgerräte oder Stadtviertelarbeit geschehen, ähnlich wie in den Ortsteilen. Denn nur wer das Gefühl hat, dass er seinen Alltag mitgestalten kann, wird die Demokratie als wertvoll empfinden!

Die Stadt Buchen steht finanziell und in Sachen Infrastruktur sehr gut da. Auf welchen Feldern könnte alles so bleiben wie bisher?

Die Verwaltung macht eine exzellente Arbeit, was die Haushaltsführung und die Betreuung von vielen Bereichen der Daseinsfürsorge, wie beispielsweise von Schulen, betrifft. Außerdem haben wir eine stattliche Anzahl mittelständischer Unternehmen, die für gute Arbeitsplätze sorgen. Beim Thema Infrastruktur würde jemand, der kein Auto besitzt, wahrscheinlich nicht zustimmen, dass Buchen hier eine Führungsposition einnimmt. Auch was die dörflichen Infrastrukturen betrifft, ist noch Luft nach oben.

Was fehlt Buchen aus Ihrer Sicht?

Manchmal fehlt generell der Mut, die Dinge anzugehen und auf neue Ideen hinzuarbeiten. Oder um es im alten Ladenhüter des Politik-Vokabulars auszudrücken: Es wird viel verwaltet, aber wenig gestaltet. Hier braucht es frischen Wind!

Ein Thema, das für viele Diskussionen sorgt, ist die Ausweisung neuer Baugebiete. Wie ist hier Ihre Haltung?

Vor allem zur Ausweisung der Marienhöhe als Baugebiet ist meine Meinung ganz klar: Hier wurden die landwirtschaftlich produktivsten Böden, die Buchen zu bieten hat, zerstört. So etwas darf im Jahr 2021 nicht mehr passieren! Neue Baugebiete sollten an Standorten ausgewiesen werden, die eine geringe Biodiversität und wenig landwirtschaftliche Produktivität aufweisen.

Gleichzeitig gibt es viele freie Baugrundstücke in bestehenden Baugebieten. Was wäre hier Ihr Ansatz?

Der Preis als Hebel der Nachfragesteuerung ist hier Instrument Nummer eins, es müssen finanzielle Anreize geboten werden, in bestehende Baugebiete oder in Altbestand zu ziehen. Aber nicht alleine: Je attraktiver wir das Leben in diesen bestehenden Gebieten machen, umso eher wollen Menschen auch dort hinziehen.

Rechnen Sie sich realistische Chancen gegen einen starken Amtsinhaber wie Roland Burger aus?

Wie realistisch meine Chancen zu gewinnen sind, habe ich nie als Bedingung meines Engagements gemacht. Ich sehe darin eher eine Chance für die Demokratie, die damit auf jeden Fall gewinnen wird. Über den Rest entscheiden im November die Buchenerinnen und Buchener, wenn sie für ihren Favoriten und sein Programm stimmen.

Was muss geschehen, dass Sie am Abend des 28. November mit sich und der Welt zufrieden sind?

Am allermeisten würde es mich freuen, wenn die Wahlbeteiligung an diesem Tag auf über 50 Prozent steigt – bei der letzten Bürgermeisterwahl waren es nur knapp 31. Da mir die vielen positiven Rückmeldungen bereits jetzt beweisen, dass der Schritt zur Kandidatur der richtige war, wäre auch eine Niederlage für mich kein Weltuntergang. Viele Menschen engagieren sich für meinen Wahlkampf, unterstützen mich und machen damit klar: Wir wollen, dass sich in Buchen etwas verändert – ganz unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt!