Wolfram Bernhardt ist 36 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Adelsheim. Er hat sein Studium als Master in BWL abgeschlossen. Bernhardt ist hauptberuflich kaufmännischer Geschäftsführer des Wirtschaftsmagazins "agora 42", das bundesweit als Printausgabe mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren erscheint.

1983 wurde Wolfram Bernhardt als zweites von vier Kindern geboren. Mit sechs Jahren zog die Familie von Möckmühl nach Adelsheim, wo er auch zur Grundschule ging. Als sportbegeisterter lebendiger Bub war er während der Schulzeit in unterschiedlichen Vereinen: Beim Voltigieren in Hergenstadt, beim Fußball in Adelsheim und Sennfeld sowie beim Volleyball und Turnen in Adelsheim.

Nach Abitur und dem Zivildienst in Aberdeen (Schottland) studierte er Betriebswirtschaft in Frankfurt/Oder, Cuernavaca (Mexiko) und Friedrichshafen. Nach dem erfolgreichen Master-Abschluss arbeitete Bernhardt in Stuttgart drei Jahre als Unternehmensberater. Parallel dazu gründete er mit zwei Freunden das philosophische Wirtschaftsmagazin "agora 42" für das er heute als Geschäftsführer tätig ist.

2012 begeisterte ihn ein Treffen mit Jón Gnarr, dem damaligen Bürgermeister von Reykjavik, für die Kommunalpolitik.

Im Sommer 2018 zog Wolfram Bernhardt mit seiner Familie von Stuttgart nach Adelsheim.

