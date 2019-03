Adelsheim. Wenn am 2. Juni die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Adelsheim ihr Stadtoberhaupt wählen, steht Amtsinhaber Klaus Gramlich als Bürgermeisterkandidat auf dem Stimmzettel. Gramlich hat am Samstag, dem ersten Tag der Bewerbungsfrist, seine Unterlagen im Adelsheimer Rathaus abgegeben und ist damit der erste Kandidat, der seinen Hut in den Ring wirft.

Klaus Gramlich bewirbt sich um seine dritte Amtszeit als Bürgermeister. Er unterstreicht: "Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern möchte ich in den nächsten acht Jahren die erfolgreiche Entwicklung der Stadt fortsetzen und weitere Zukunftsperspektiven für Adelsheim umsetzen."