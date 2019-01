Von Joachim Casel

Buchen. Nur der unberechenbare und mitunter seltsam anmutende amerikanische Präsident Donald Trump, der so gerne eine große Mauer in Richtung Mexiko errichten würde, würde daran wohl Gefallen finden - in Buchen dagegen sorgt die große Umzäunungsanlage à la Fort Knox, die kürzlich rund um das Anwesen Am Ring 1 im Gebiet "Am Nahholz" errichtet wurde, bei zahlreichen Bürgern für Kopfschütteln, Unverständnis und vor allem massive Verärgerung.

Was war passiert? Schon zum Jahreswechsel 2017/18 hatte das Anwesen, das mehrere Gewerbeobjekte wie Bäckerei, Sonnenstudio, Zahntechnik-Labor, Ärzte, Masseur und ein Lebensmittelgeschäft beherbergt, für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Genauer gesagt hatten für den Gesprächsstoff einige Hauseigentümer gesorgt, die kurzerhand jeden Fremdparker durch einen Anwalt gebührenpflichtig abmahnen ließen.

Abgeriegelt wie ein Hochsicherheitstrakt ist die Wohnanlage Am Ringpark in Buchen. Der neue Zaun bringt für Fußgänger längere Wege, was in der Bevölkerung auf große Kritik stößt. Foto: Joachim Casel

Mehr als 200 "Knöllchen" wurden zum Ärger der Parkenden verteilt. Bezahlt haben die geforderte Summe aber die wenigsten, denn die rechtliche Verbindlichkeit dieser Maßnahme ist zumindest mit erheblichen Zweifeln behaftet und auf jeden Fall vor Gericht schwierig einklagbar, wie die RNZ seinerzeit juristisch klären ließ.

Damals vermuteten viele Passanten den Eigentümer des Dental-Labors als Urheber der "Knöllchen" (obwohl es mehrere Unterschriften auf dem Schreiben der Hauseigentümergemeinschaft gegeben hat). Dieser hatte nach Informationen der RNZ zuvor eine Meinungsverschiedenheit mit den Betreibern des benachbarten griechischen Lokals "Santorini". Mit den "Knöllchen" sollten so wohl in erster Linie die Besucher des beliebten griechischen Lokals "bestraft" werden. Ein Mitarbeiter des Lokals sagte gegenüber der RNZ: "Das ist reine Schikane vom Inhaber des Dental-Labors!"

Die Umzäunung sehen viele vor diesem Hintergrund nun als zweiten Akt in einem nicht enden wollenden Drama. Auch dieses Mal sind vornehmlich die Bürger die Leidtragenden, denn die vielen Fußgänger, die bislang zum Bäcker oder zu einem anderen Dienstleister im unteren Bereich der Hausanlage gingen, müssen nach der Umzäunung einen deutlich längeren Fußweg in Kauf nehmen. Das ist vor allem für ältere und beim Gehen eingeschränkte Menschen eine erhebliche Zusatzbelastung. Und Rollstuhlfahrer müssen sich fortan am engen und gefährlichen Autoverkehr vorbei einen Weg suchen ...

Aber das ist längst nicht das Schlimmste. Auch als Laie kann man sich beim Blick auf die unpassierbaren Flächen gut vorstellen, dass die Rettungskräfte bei einem Feuer oder bei einem medizinischen Notfall - angesichts des verschlossenen Zauns - unter Umständen wertvolle Zeit verlieren könnten, um an den Einsatzort zu gelangen.

In den letzten Tagen häuften sich bei der RNZ denn auch die Beschwerden besorgter und verärgerter Bürger. Die Buchenerin Eva Spannagel stellt die Frage, die derzeit viele Buchener bewegt: "Was bezweckt man überhaupt mit diesem sinnlosen, ärgerlichen und darüber hinaus hässlichen Zaun?"

Die RNZ hat diese Frage weitergegeben an das zuständige Baurechtsamt vom Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises mit der Bitte, hier auch eine rechtliche Bewertung vorzunehmen.

Im Schreiben des Landratsamts heißt es: "Aufgrund von Nachfragen aus der Nachbarschaft hat die Baurechtsbehörde des Landratsamtes eine neu erstellte Zaunanlage auf einem Grundstück an der Straße ,Am Ring’ in Buchen überprüft. Das Ergebnis ist, dass die Anlage nicht genehmigungspflichtig ist und auch der zugrunde liegende Bebauungsplan keine Vorgaben enthält, die der Anlage entgegenstehen.

Es ergaben sich dabei zudem keine Anhaltspunkte, dass die Anlage, die sich auf einem Privatgrundstück befindet, Rettungswege versperrt oder den barrierefreien Zugang zu ansässigen Geschäften unmöglich macht. Deshalb gibt es keine Grundlage dafür, dass die Baurechtsbehörde weiter tätig wird."

So viel also zum Statement der Verwaltungsexperten - verstehen muss man es trotzdem nicht, mögen auch nicht - und, um die Worte von Frau Spannagel aufzugreifen: Hässlich ist der Zaun allemal!