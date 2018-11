Der Buchener Weihnachtsmarkt wird am 30. November eröffnet. Die Weihnachtsbeleuchtung wird ab diesem Jahr jedoch anders aussehen: die Stadt Buchen besitzt eine neue Deko, die am 28. November vorgestellt wird. Foto: Martin Hahn

Buchen. (pm/tra) Wenn der Weihnachtsmarkt alljährlich zur Adventszeit aufgebaut ist, wird es im historischen Zentrum der Stadt Buchen richtig gemütlich. Die Altstadt stellt von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, das stimmungsvolle Ambiente für viele festlich geschmückte Weihnachtsbuden. Die Eröffnung wird am Freitag, 30. November, um 11 Uhr stattfinden.

Das Angebot von 32 Händlern fügt sich in diese vorweihnachtliche Stimmung ein: Weihnachtsartikel, Kerzen, Spielwaren und vieles, was zu einem Markt gehört, gibt es zu entdecken. Selbstverständlich darf der Duft von würzigem Glühwein genauso wenig fehlen wie der von Bratwürsten und anderen Spezialitäten.

Dieses Jahr warten auch wieder ein Kinderkarussell und ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf die Besucher. Vertraute weihnachtliche Melodien von Musikgruppen aus dem Buchener Stadtgebiet werden auf der Aktionsbühne vor dem Alten Rathaus zu hören sein und Atmosphäre auf dem Buchener Weihnachtsmarkt schaffen.

Eine Neuheit wartet in diesem Jahr mit der ersten Buchener Kunst-Eislaufbahn auf die Besucher: Vor dem Rathaus ist, beginnend mit dem Weihnachtsmarkt und darüber hinaus, vom 30. November bis 9. Dezember, Eislaufvergnügen vorprogrammiert. Ideengeberin ist Sarah Wörtz, die bei der Stadt Buchen für Touristik und Stadtmarketing zuständig ist. Für die Bewirtung an der Eislaufbahn sorgt "Bar-Hamas", für die Technik ist Blackout-Eventmanagement zuständig. "Für die Besucher steht ein Zelt zum Umziehen bereit, Wärmepilze sorgen bei Bedarf für angenehme Temperaturen. Wer eigene Schlittschuhe hat, kann diese benutzen, für alle anderen stehen Schlittschuhe zum Ausleihen bereit", berichtet Sarah Wörtz beim Pressegespräch im "Prinz Carl".

Auch kleine Kinder dürfen auf die 140 Quadratmeter umfassende Eisbahn: Leihschuhe gibt es ab Größe 25, und "Pinguine", an denen man sich festhalten kann, sorgen für Sicherheit auf dem Eis. Die Eisbahn ist von Montag bis Freitag von 15 bis 21.30 Uhr geöffnet. Am Samstag und Sonntag von 12 bis 21.30 Uhr. "Die Buchener ,Maniacs’ werden zudem am Donnerstagabend eine Hockey-Trainingseinheit anbieten, an der jeder teilnehmen kann. Aber auch das Zuschauen allein lohnt sich", ergänzt Katja Steimer vom "Bar-Hamas"-Team.

Auch für Kulturfreunde wird viel geboten: Am Freitag, 30. November, und am Samstag, 1. Dezember, hat von 14 bis 17 Uhr im Kulturforum Vis-à-Vis die Ausstellung "Werner Zeh und Günter Braun - Malerei und Skulptur" geöffnet. Sonntags zwischen 14.30 und 16.30 Uhr besteht die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre mit dem Künstler über die Exponate auszutauschen.

Märchenerzählerin Caroliné Semma wird am Samstag um 16 Uhr im Klösterle verschiedene Märchen für Kinder ab vier Jahren vortragen.

Tobias Förtsch wird am Samstag, 1. Dezember, ein öffentliches Konzert auf dem Carillon im Stadtturm aufführen. Das Konzert findet zwischen 14 und 15 Uhr statt und ist von der Akustik her am besten am Platz "Am Bild" und in der Fußgängerzone zu hören.

Im Mehrgenerationentreff können am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Weihnachtswerkstatt Plätzchen gebacken und Briefe an das Christkind geschrieben werden. Das mobile Kindertheater Odenwald gastiert mit "Frau Holle" am Sonntag, 2. Dezember, um 15 Uhr in der Stadtbücherei. Das Bezirksmuseum ist am Weihnachtsmarktsonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

"Die Fachgeschäfte der Innenstadt haben während des Weihnachtsmarkts am Freitag und Samstag bis 20 Uhr geöffnet", berichtet Simone Farrenkopf von der Aktivgemeinschaft. Auch die beliebte Verlosung der Oberhof-Reise (25. bis 27. Januar) findet statt. Auf dem Weihnachtsmarkt ist auch die Glühweinhütte der Aktivgemeinschaft geöffnet.

Neben der Eisbahn gibt es noch ein zweites Novum: Die Weihnachtsbeleuchtung wurde erneuert. "Die neue Deko mit 3000 Lichtern wird den Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz ersetzen", erklärt Marko Eichhorn, der Vorsitzende der Aktivgemeinschaft. Der neue städtische Weihnachtsschmuck wird am Mittwoch, 28. November, um 17 Uhr von Bürgermeister Burger vorgestellt. Hierzu sind alle Interessierten willkommen.

Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Am Freitag können die Stadtbusse kostenlos genutzt werden.