Von Rebecca Balles

Buchen. Den Sommerabend im Freien genießen oder sich bei einem Film entspannt zurücklegen - warum nicht beides verbinden? Dazu bietet das diesjährige Buchener Open-Air-Kino vom 10. bis 19. August im Hof der Buchener Stadtwerke wieder Gelegenheit. "Jim Knopf" entführt die Zuschauer auf eine märchenhafte Abenteuerreise, "Mamma Mia 2" lässt das Herz der Musicalfreunde höherschlagen und mit "Jurassic World 2: Das gefallene Königreich" erwartet die Fans bereits der fünfte Teil der beliebten Filmreihe. Auch für das leibliche Wohl hat das Team um die Veranstalter Stadtwerke, Löwenlichtspiele Walldürn und Videoproduktion Uwe Heck gesorgt.

Hintergrund Das Open-Air-Kinoprogramm > Freitag, 10. August: "Ladies Night" > Samstag, 11. August: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" > Sonntag, 12. August: "Unsere Erde 2" > Montag, 13. August: Überraschungsfilm > Dienstag, 14. August: "Dieses bescheuerte Herz" > Mittwoch, 15. August: "Wunder" > Donnerstag, [+] Lesen Sie mehr Das Open-Air-Kinoprogramm > Freitag, 10. August: "Ladies Night" > Samstag, 11. August: "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" > Sonntag, 12. August: "Unsere Erde 2" > Montag, 13. August: Überraschungsfilm > Dienstag, 14. August: "Dieses bescheuerte Herz" > Mittwoch, 15. August: "Wunder" > Donnerstag, 16. August: "Mamma Mia 2: Here We Go Again!" > Freitag, 17. August: "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" > Samstag, 18. August: "Jurassic World 2: Das gefallene Königreich" > Sonntag, 19. August: "Unter deutschen Betten"

[-] Weniger anzeigen

Historiendrama, Erotikfilm oder doch Romanze? Auch in diesem Jahr stellt die "Ladies Night" Buchens Frauen vor die Qual der Wahl. Der Film, der die meisten Stimmen erhält, wird am 10. August gezeigt - begleitet von einem bunten Rahmenprogramm. Die diesjährigen Filmvorschläge könnten unterschiedlicher wohl kaum sein: In Steven Spielbergs "Die Verlegerin" behauptet sich die Chefin der Washington Post, Katharine "Kay" Graham, in einer Welt maskuliner Machtgefüge. Eines Tages werden ihrer Zeitung hochsensible Dokumente zugespielt. Diese enthüllen brisante Details zum Vietnam-Krieg, welche von der Regierung verschleiert werden. Auf Kays Schultern lastet eine folgenschwere Entscheidung: Soll sie den Skandal öffentlich machen, auch wenn sie dafür wegen Hochverrats ins Gefängnis wandern könnte und ihr nahestehende Personen belastet würden? Ein Drama über Rechte und Pflichten der freien Presse rund um die Veröffentlichung der "Pentagon-Papiere" im Jahr 1971.

Im Buchener Open-Air-Kino ist vom 10. bis 19. August im idyllischen Innenhof der Stadtwerke wieder einiges geboten. Am 16. August wird das Musical "Mamma Mia 2" gezeigt.

Mit "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust" erobert der dritte und letzte Film der Reihe deutsche Kinosäle. Mit einer Hochzeit erreicht Anastasias und Christians Beziehung ihren vorläufigen Höhepunkt. Doch schnell ziehen die ersten Gewitter am Ehe-Himmel auf: Christians Ex-Geliebte Elena stört das Glück der Frischvermählten und Anastasias abgewiesener Chef sorgt mit einer Entführung für den nötigen Nervenkitzel.

"Midnight Sun - alles für dich" stellt Teenagerliebe in den Kontext einer Krankheitsgeschichte. Die 17-jährige Katie leidet an Xeroderma Pigmentosum, einer seltenen Hautkrankheit, die jeglichen Kontakt zum Sonnenlicht quasi unmöglich macht. Als sie sich in Charlie verliebt, sieht Katie ihre Chance, aus dem Leben in Dunkelheit und Isolation auszubrechen. Sie lässt sich von Charlies Lebenslust und Energie anstecken - verschweigt ihm allerdings ihre Krankheit. Das kann nicht gut gehen …

Mit dem Streifen "Unsere Erde 2" ist auch ein Dokumentarfilm vertreten.

Wo Mama in der "Ladies Night" auf ihre Kosten kam, bietet "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" am RNZ-Filmabend Kinospaß für die ganze Familie. Die Realverfilmung von Michael Endes Werk wurde erst kürzlich mit dem "Weißen Elefanten" als beste Kinoproduktion ausgezeichnet. Sie erzählt vom Waisenkind Jim Knopf, der der Insel Lummerland den Rücken kehrt, um mit dem Lokomotivführer Lukas und der Lokomotive Emma auf Abenteuerreise aufzubrechen. Gemeinsam treffen sie auf wilde Piraten, den Kaiser von Mandala und den Drachen Frau Mahlzahn.

An den zehn Filmabenden öffnen die Stadtwerke jeweils um 20 Uhr ihre Tore. Der Filmbeginn richtet sich nach den Lichtverhältnissen. Karten können bereits im Vorverkauf an diesen Verkaufsstellen erworben werden: Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung, Volksbank Franken, Löwenlichtspiele Walldürn, Verkehrsamt, Stadtwerke Buchen.