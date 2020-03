„Es ist der ideale Zeitpunkt“, ist sich Ortsvorsteherin Daniela Gramlich sicher: Mit der Teilnahme am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ sollen in Götzingen eine Reihe von Verbesserungen ins Rollen gebracht werden. Fotos: Jürgen Türschel / Rüdiger Busch

Götzingen. (rüb) "Das ist für uns genau der richtige Wettbewerb zum richtigen Zeitpunkt", sagt Ortsvorsteherin Daniela Gramlich, "denn wir möchten zeigen: Unser Dorf hat Zukunft!" Mit der Teilnahme am gleichnamigen Wettbewerb möchten die 39-Jährige und ihre Mitstreiter die Attraktivität der 1054 Einwohner zählenden Gemeinde erhöhen. In einer Bürgerversammlung sollen am morgigen Sonntag das Interesse der Bürger ausgelotet, Ideen gesammelt und möglicherweise erste Arbeitskreise gebildet werden. Der 27. Landeswettbewerb läuft von 2020 bis 2022. Die Bewerbungsfrist läuft bis 15. Mai.

Nimmt man die ersten positiven Reaktionen aus den Reihen der Bevölkerung zum Maßstab, dann dürfte es keine Frage sein, dass Götzingen teilnehmen wird. Den Verantwortlichen um Daniela Gramlich und ihren Stellvertreter Jürgen Türschel ist es aber wichtig, dass die Einwohner dahinterstehen. "Wir möchten den Bürgern nichts überstülpen, sondern es soll aus dem Ort kommen und sich aus dem Ort entwickeln", sagt Türschel. "Deshalb möchten wir jetzt hören, was die Bevölkerung denkt und welche Ideen die Bürger haben", ergänzt Gramlich, die seit Ende Oktober im Amt ist.

"Wir können auf ein gutes Fundament aufbauen, das uns mein Vorgänger Egbert Fischer hinterlassen hat, und wir spüren gleichzeitig den Zauber eines Neuanfangs: Das sind ideale Voraussetzungen, um positive Veränderungen anzugehen", ist sich die neue Ortsvorsteherin sicher. Ihr wichtigstes Ziel: "Leute motivieren, bei der Verschönerung ihres Ortes und der Steigerung seiner Attraktivität mitzumachen!"

Ideen, wie Götzingen schöner und attraktiver werden kann, haben sie viele. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Dorfplatz, der wieder verstärkt zu einem Treffpunkt für die Bevölkerung ausgebaut werden soll. Und hier gibt es bereits erste konkrete Ansätze: Ein Anfang wird gleich in den nächsten Wochen gemacht. Erstmals wird es in Götzingen einen Osterbrunnen geben, der den Dorfplatz aufwerten soll. "Als die Idee im Raum stand, haben sich gleich schon die ersten Freiwilligen gemeldet, die sich bei der Umsetzung einbringen möchten."

Ein weiteres Thema ist die Nahversorgung, die im Stadtteil nicht mehr gewährleistet ist. "Es ist ein großer Wunsch vieler Bürger. Möglichkeiten gibt es viele: ein Dorfladen, ein Genossenschaftsmodell oder eine Regio-Box wie in Schlierstadt", berichtet Jürgen Türschel. Klar sei aber eines: "Die Bürger müssen es nicht nur wollen, sondern auch nutzen." Gleiches gilt für ein weiteres fehlendes Angebot, das nicht nur in Götzingen, sondern inzwischen in vielen Ortschaften auf der Wunschliste steht: eine Wirtschaft oder wahlweise auch ein Dorfgemeinschaftshaus als Treffpunkt.

Angebotslücken schließen und Schwächen ausmerzen, das ist ein Aspekt. Zu den Schwächen zählt ganz klar, da machen Daniela Gramlich und Jürgen Türschel keinen Hehl daraus, das Bild der Ortsdurchfahrt. "Hier kann die Gemeinde durch kleine Verbesserungen wie zum Beispiel Bepflanzungen ein gutes Beispiel geben: Wir gehen voran und hoffen auf Nachahmer!"

Parallel sollen aber auch die Stärken in den Fokus gerückt und wenn möglich weiter ausgebaut werden. Dazu zählen etwa das rege Vereinsleben mit zwölf eingetragenen Vereinen und die reizvolle Lage, eingebettet in die Natur. In und um Götzingen gibt es rund 100 Bienenvölker und noch intakte Lebensräume für Insekten. Das ist ein Aspekt, den die beiden aus voller Überzeugung stärken möchten, beispielsweise durch das Aufstellen weiterer Insektenhotels.

Daneben sollen Traditionen wie das Maibaumstellen oder der "Getzemer Markt" erhalten und das Dorf durch viele kleine Maßnahmen belebt werden. "Schritt für Schritt passiert bereits etwas, beispielsweise durch unser neues Dorfblatt, das vierteljährlich erscheint, und das neue Angebot eines Fahrdienstes über das Bürgernetzwerk Buchen."

Nichtsdestotrotz ist den Verantwortlichen klar, dass sich nicht alle Wünsche werden realisieren lassen. "Es ist wichtig, dass wir uns jetzt auf den Weg machen und Schritt für Schritt Verbesserungen erzielen, damit Götzingen auch für die Generationen nach uns attraktiv bleibt", verdeutlicht Jürgen Türschel. Deshalb steht der Wettbewerbsgedanke bei der möglichen Teilnahme auch nicht im Fokus: "Einen Preis zu gewinnen, ist nicht das Hauptziel – das wäre nur ein schöner Nebeneffekt –, sondern der Weg ist hier das Ziel." Und wo steht Götzingen am Ende dieses Wegs, also 2022? "Götzingen wird sich zum Positiven verändert haben, und wir werden eine stärkere Dorfgemeinschaft haben, die gemeinsam an einer guten Zukunft für unser Götzingen arbeitet", ist sich Daniela Gramlich sicher.

Info: Die Bürgerversammlung beginnt am morgigen Sonntag um 17 Uhr in der Turn- und Festhalle. Einlass ist bereits um 15.30 Uhr, um Gelegenheit zum Gedankenaustausch zu geben.