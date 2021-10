Buchen. (rüb) "Was wir gefunden haben, war so zu erwarten", sagt Judith Baldauf, Gebietsreferentin Archäologische Denkmalpflege beim Landesamt für Denkmalpflege (Karlsruhe), "aber es ist auf jeden Fall ein schöner Gesamtbefund und archäologisch interessant." Seit Montag hat Grabungsleiter Michael Franz von der Firma ADW Archäologische Dienstleistungen Wolff (Lauda) am Lohplatz im Zuge einer archäologischen Voruntersuchung den Untergrund des Lohplatzes erforscht und dabei den ein oder anderen interessanten Fund gemacht. "Wir haben ein Stück Stadtgeschichte freigelegt", fasst Judith Baldauf die ersten Erkenntnisse zusammen.

"Es ist keine Sensation und auch keine Überraschung", erklärt Franz: "Wir haben die zu erwartenden Reste des historischen Gerberviertels gefunden." Gerbergruben mit Überresten von Fässern, mehrere Mauerzüge und auch Relikte der spätmittelalterlichen Vorstadtmauer. Die Funde machte der Archäologe etwa 1 bis 1,40 Meter unter der Oberfläche. "Der ganze Boden ist voll mit frühneuzeitlichen und spätmittelalterlichen Baubefunden", betont Franz.

Gefunden haben die Experten Überreste von Fässern sowie Mauerreste. Foto: Rüdiger Busch

Was genau sich noch alles unter der Erde befindet, könnte nur durch eine komplette Öffnung des Bereichs geklärt werden. Ob es zu einer solchen Grabung kommen wird, ist allerdings noch nicht entschieden. "Über die archäologische Voruntersuchung wird ein Bericht erstellt. Anhand dieser Untersuchung entscheiden wir dann, ob und wie wir weitermachen." Möglicherweise seien die Überreste eines historischen Gerberhauses im Boden zu finden.

"Aus archäologischer Sicht wäre es auf jeden Fall interessant, die Hinterlassenschaften eines Gerberviertels genauer unter die Lupe zu nehmen", sagt Judith Baldauf, und auch aus Sicht der Stadt wäre es interessant, mehr über die Geschichte zu erfahren.

Während die Vergangenheit des Areals also gerade erforscht wird, steht seine Zukunft fest: Im Frühjahr soll dort mit dem Bau eines Mehrfamilienhauses begonnen werden. Mit Verzögerungen des Baubeginns durch die Untersuchungen rechnet die Denkmalexpertin nicht: "Das Ziel solcher bauvorgreifender Untersuchungen ist es gerade, dass es nicht zu Verzögerungen beim Bau kommt." Zudem sei bis zum avisierten Baubeginn noch genügend Zeit. Das Ziel des Denkmalamtes sei es nicht, Bauvorhaben zu stoppen oder zu verzögern, sondern mögliche Überreste fachgerecht zu dokumentieren und die Erkenntnisse für die Nachwelt zu erhalten.