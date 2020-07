Von Tanja Radan

Buchen. Eine Institution des kulturellen Bereichs, die von der Corona-Pandemie hart getroffen wurde, ist die Volkshochschule. Im Mai konnte langsam wieder mit Präsenzkursen begonnen werden, aber wann wieder ein normaler Kursbetrieb möglich sein wird, steht noch in den Sternen. Wir haben uns mit Renate Andres, der Leiterin der VHS Buchen, über die Auswirkungen der Corona-Krise unterhalten.

Corona hat bei vielen Volkshochschulen ein Loch in die Kasse gerissen. Wie geht es der VHS Buchen?

"Wir brennen darauf, so viele Kurse wie möglich wieder stattfinden zu lassen"

Da die Coronakrise aktuell leider noch nicht als überstanden gilt, und abzuwarten ist, was der Herbst uns bringt, müssen wir immer noch mit einer sehr hohen Planungsunsicherheit leben, auch was die finanziellen Auswirkungen betrifft. Wenn ich Ihnen sage, dass uns auf der Einnahmenseite wöchentlich etwa 5000 Euro fehlen werden, und wir neben den Kosten für die vorgeschriebenen zusätzlichen Hygienemaßnahmen auch noch mit weiteren Investitionen für das neue Kursprogramm rechnen müssen, bekommen Sie vielleicht eine Vorstellung davon, wie schwierig sich die Situation für diese in guten Zeiten sehr gefragte zentrale Einrichtung der Erwachsenenbildung darstellt. Auch wenn es uns natürlich beruhigt, dass niemand aus dem Kernteam in Kurzarbeit geschickt werden musste, weil in die Zeit des Lockdowns die reguläre stets zeitintensive Planung für das neue Herbst- und Wintersemester fiel, so sind die Auswirkungen auf das Dozententeam sehr kritisch zu betrachten und geben Anlass zur Besorgnis. Der Honorarausfall seit Mitte März konnte in manchen Fällen nur durch die Beantragung von Soforthilfe gemildert werden.

Kurse sind zum Glück wieder möglich. Dennoch müssen viele Angebote weiterhin pausieren und die Teilnehmer auf ihre lieb gewonnenen Kurse verzichten. Versucht die VHS, möglichst alle Kurse wieder aufzunehmen?

Entsprechend unserem Auftrag brennen wir geradezu darauf, so viele Kurse wie möglich wieder stattfinden zu lassen. Die neue Verordnung, die seit 1. Juli gilt, enthält einige Lockerungen insbesondere auch für die Durchführung der Bewegungs- und Entspannungskurse im Gesundheitsbereich. Es gilt die aktuellen Auflagen einzuhalten und zu klären, ob die Kursleitung zur Verfügung steht, das vorhandene Raumangebot genutzt werden kann oder ein größerer Raum gefunden werden muss und wer unter den veränderten Bedingungen weiter am Kurs teilnehmen wird. Tatsächlich laufen bereits einige Kurse und die Teilnehmer und Dozenten freuen sich mit uns, dass die VHS wieder rege genutzt wird.

Was ist bei der Umsetzung der Corona-Verordnungen besonders herausfordernd?

Das sind eindeutig die schrittweisen Änderungen, die oft sehr kurzfristig, phasenweise täglich auf den Schreibtisch kamen. Seit Mitte März gilt es Corona-Änderungen zu studieren und entsprechend umzusetzen. Unterstützung erfahren wir diesbezüglich vom Volkshochschulverband Baden-Württemberg, der die Informationen und Beschlüsse der Verordnungen und Unterverordnungen auswertet und an die Volkshochschulen im Land weitergibt. Somit kann die permanente Herausforderung der Änderungsanpassungen gemeinsam gemeistert werden.

Die VHS hat den Ausfall der Kurse mit digitalen Angeboten überbrückt. Welche Erfahrungen wurden dabei gemacht? Wird es in Zukunft mehr digitale Angebote an der VHS geben?

Die digitalen Angebote wurden vielfach gerne genutzt. Allerdings müssen die Lernenden die digitalen Medien zur Verfügung haben und auch die erforderliche Übung im Umgang damit besitzen. Ein großer Vorteil besteht sicherlich darin, zeit- und ortsunabhängig lernen zu können. Man sollte dabei allerdings nicht unterschätzen, welch hohes Maß an Selbstdisziplin und Selbstlernkompetenz digitales Lernen erfordert. Dies kann nicht unbedingt vorausgesetzt werden. Sicher ist, auch in Zukunft werden über das bisherige Maß hinaus weitere Online-Kurse im VHS-Programm zu finden sein sowie auch Präsenz-Veranstaltungen mit digitalen Begleitangeboten wie Blended Learning oder Online-Tutorien ergänzt werden. Kursleitende sollen verschiedene Ideen zur Gestaltung von Online-Kursen in Fortbildungen erproben und professionalisieren können. Hierbei müssen wir gewiss auch über zusätzliche technische Ausstattung nachdenken.

Momentan wird das Programm für Herbst und Winter zusammengestellt. Unterscheidet es sich von Programmen, die "vor Corona" angeboten wurden? Und worauf können sich die Kursteilnehmer besonders freuen?

Wir versuchen, möglichst viele der beliebten Kurse auch im Herbst und Winter wieder anzubieten. Dies gelingt nicht immer, da ein Teil der Dozentinnen und Dozenten nach Risikoabwägungen leider nicht zur Verfügung steht, und größere Räumlichkeiten – um die Abstandsregeln einhalten zu können – nicht immer gefunden werden. Das Programm wird also etwas kleiner ausfallen. Unseren EDV-Schulungsraum konnten wir so umgestalten, dass er bis zu acht Teilnehmerplätze mit ausreichend Abstand bietet. Wie schon erwähnt, werden wir die digitalen Lernangebote ausbauen. Umgesetzt wurde dies schon bei Kursen mit kaufmännischen Themen wie Finanzbuchführung, Bilanzierung, Kosten- und Leistungsrechnung in Form von Web-Seminaren. Hier kann zu Hause gelernt werden, auch zeitunabhängig. Für Fragen an den Dozenten steht ein Chat zur Verfügung.

Lebenslanges Lernen steht im Zentrum der Arbeit der VHS. Was hat die VHS selbst durch Corona dazugelernt?

Sehr flexibel auf aktuelle Veränderungen und Verordnungen zu reagieren und diese schnell umzusetzen. Mehr digitale Angebote vorzuhalten, möglichst in allen Bereichen des vielfältigen VHS-Programms. Dass E-Learning einem Teil der Lernenden entgegenkommt und viel Spaß macht, aber nicht alle Lernenden mit den digitalen Angeboten erreicht werden. Dass auch im Medienzeitalter der Stellenwert des analogen Lernens im direkten Kontakt nicht unterschätzt werden darf. Dass unsere Räumlichkeiten sehr schnell zu klein werden, wenn Abstandsregeln einzuhalten sind.

Und dass wir mehr denn je die Bedeutung und den besonderen Wert der Erwachsenenbildung mit den gesicherten Qualitätsstandards, die die Volkshochschulen bieten, ins öffentliche Bewusstsein rücken müssen. Für einen Großteil des sehr vielfältigen VHS-Angebotes gilt unverändert: Der direkte Kontakt zwischen den Teilnehmenden und zur Lehrkraft im Kurs ist für die Motivation und den Lernerfolg nicht zu unterschätzen. Und so freuen sich alle wieder auf die Begegnungen und den Austausch in ihrem Kurs.