Von Joachim Casel

Buchen. Im vergangenen Jahr fiel die Museumssaison nahezu komplett aus. Jetzt ist aber ein Ende der kulturellen Durststrecke in Sicht, denn seit dieser Woche dürfen nun auch die Museen im Land wieder öffnen. Dieser Termin ist natürlich in erster Linie für diejenigen Museen erfreulich, die in coronafreien Zeiten ihre Saison regulär im März wieder starten. Die RNZ sprach mit Verantwortlichen dieser Museen im Altkreis Buchen, wie sie die coronabedingte Pause überbrückt haben, wann sie wieder starten, wie sie die Hygieneschutzmaßnahmen optimal umsetzen und auf welche kulturellen Schwerpunkten sich die Museumsfreunde in nächster Zeit (bzw. in diesem Jahr noch) freuen dürfen. Manche Museen benötigen noch etwas Zeit, andere sind schon seit Anfang der Woche wieder geöffnet, und manche Museen bieten sogar verlängerte Öffnungszeiten an, um den Kulturhunger der Bevölkerung mit den geltenden Abstandsregeln optimal zu kombinieren. Nachfolgend einige ausgewählte Museen aus der Region, die normalerweise im März wieder öffnen (in alphabetischer Reihenfolge der Städte und Gemeinden).

Bezirksmuseum Buchen

Nachdem grünes Licht aus Stuttgart erteilt worden ist, hat sich der Verein Bezirksmuseum Buchen gleich daran gemacht, die künftigen Öffnungszeiten für das Bezirksmuseum festzulegen. Schnell waren sich die Verantwortlichen einig, dass man es nicht bei den herkömmlichen Öffnungszeiten belassen möchte. Diese sehen in der Wintersaison lediglich den ersten Sonntag im Monat vor. "Es gab verschiedentlich Anfragen, die Leute sind nach der langen Pause einfach heiß auf einen Besuch im Museum. Wir haben uns daher dazu entschlossen, jetzt im März an jedem Sonntag zu öffnen", betont Sibylle Ostien, die stellvertretende Vorsitzende vom Verein Bezirksmuseum Buchen. Aber nicht nur die Besucher, sondern auch die Verantwortlichen des Vereins freuen sich darüber, dass es jetzt wieder losgeht. Sibylle Ostien: "Wir haben wunderbare Sachen im Museum, die wollen wir natürlich auch zeigen und vermitteln. Entsprechend freuen wir uns über viele Besucher an den nächsten Sonntagen."

Bei der Wiedereröffnung werden selbstverständlich alle erforderlichen Hygienemaßnahmen eingehalten. "Wir haben ja schon im Herbst 2020 ein Konzept nach den Vorgaben des Museumsverbands erfolgreich umgesetzt", erläutert Sibylle Ostien. Darauf wird auch jetzt geachtet. So sind die Rundwege entsprechend ausgeschildert. Desinfektionsmittel stehen bereit, und die interaktiven Ecken wurden gesperrt. Die Struktur des Bezirksmuseums mit zwei Gebäuden und mehreren Stockwerken minimiert zudem die Ansteckungsgefahr erheblich.

Und auch mit besonderen Aktionen wird man aufwarten. So plant das Buchener Bezirksmuseum eine neue Dauerausstellung über "sakrale Kunst". Aber auch die beiden im letzten Jahr zwar eröffneten, dann aber wegen der Corona-Pandemie nach kurzer Zeit schon wieder geschlossenen Ausstellungen mit Werken von Gertrude Reum und das jüdische Leben in Buchen mit Fotografien von Karl Weiß sind jetzt wieder im Bezirksmuseum zu sehen.

> Das Bezirksmuseum Buchen hat im März an jedem Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Ein Besuch ist nach vorheriger Vereinbarung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Anmeldung und Auskunft: Verein Bezirksmuseum e.V. Buchen, Tel. 06281/8898, bzw. 0178/ 5648936; E-Mail: info@bezirksmuseum.de.

Museum "Im Wasserschloss"

Beim Museum "Im Wasserschloss" Großeicholzheim wird man im Gegensatz zu den Vorjahren dieses Mal nicht im März öffnen können, wie Günter Schmitt-Haber gegenüber der RNZ erklärte. "Es war jetzt einfach zu kurzfristig. Die Vorbereitungen stocken noch. Wir konnten uns in der Gruppe bislang nicht so treffen, wie das notwendig gewesen wäre. Von daher bleibt im März und im April noch geschlossen. Im Mai wollen wir dann wieder öffnen – wenn es Corona zulässt."

Das laufende Jahr steht im Museum in Großeicholzheim unter dem Motto "200 Jahre Jacob Fehr". Zudem sei ein Fotobuch geplant, erläutert Günter Schmitt-Haber die in diesem Jahr geplanten Aktivitäten.

> Das Museum "Im Wasserschloss" in Großeicholzheim ist derzeit geschlossen. Die erste Öffnung in diesem Jahr ist am Sonntag, 9. Mai. Danach soll bis November wieder wie gewohnt jeden zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein. Sondervereinbarungen sind unter Tel. 06293/1515 aber jetzt schon möglich.

Steine-Museum Oberwittstadt

Das "Museum der sprechenden Steine" (kurz Steine-Museum) in Oberwittstadt zeigt auf den ersten Blick ganz normale Steine, die Pfarrer Julius Hügel im Laufe von Jahrzehnten gefunden hat. Diese Steine werden durch das Betrachten etwas ganz Besonderes, weil Pfarrer Hügel auf ihnen Bilder aus dem religiösen Leben und aus dem Alltagsleben findet. Um die Steine einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat der 2006 verstorbene Pfarrer im Jahr 2000 in seinem Elternhaus in der Herderstraße ein Museum zum Thema "Porträts in Steinen" eingerichtet. Das Museum wird heute vom Verein "Museum der sprechenden Steine" betreut.

Das Museum öffnet normalerweise Anfang März seine Pforten (an jedem ersten Sonntag im Monat). In diesem Jahr sei man aber noch nicht so weit, erklärte Vorsitzende Helga Keller aus Merchingen auf Anfrage der RNZ. "Die Entscheidung der Politik ist ja erst vor wenigen Tagen gefallen. Da benötigen wir noch etwas Vorlaufzeit. Wir müssen uns innerhalb des Vorstands erst noch kurzschließen, aber ich denke am Sonntag, 4. April, wird unser Museum erstmals in diesem Jahr geöffnet sein." Über den Neustart freue man sich sehr, betont Helga Keller, zumal das Museum im letzten Jahr coronabedingt lediglich einmal öffnen konnte.

Die zwangsläufige Pause hat man indes gut genutzt. So konnten die Planungen für den zweiten Teil der Bilderreihe, die im Museum ausgestellt werden soll, vorangebracht werden.

Helga Keller hofft, dass an den Öffnungszeiten baldmöglichst auch das an das Museum angeschlossene Café öffnen kann: "Das wäre schön, zumal wir hier auch eine Außengastronomie anbieten können."

> Das "Museum der sprechenden Steine" in Oberwittstadt hat ab 4. April an jedem ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Kontakt: Tel. 06297/ 928571 oder E-Mail: kontakt@sprechende-steine.de. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Römermuseum Osterburken

Gleich am Dienstag hat das Römermuseum in Osterburken seine Pforten wieder geöffnet. "Wir sind über diese Möglichkeit sehr glücklich", unterstrich Gerhild Miksch, die am Premierentag Dienst im Museum hatte. Es gelten die gleichen Öffnungszeiten wie vor der Coronasperre. Das heißt, man kann das Römermuseum, das vornehmlich die reiche römische Vergangenheit Osterburkens dokumentiert, jeden Tag außer Montag besuchen (größere Gruppen müssen vorab angemeldet werden). Ebenfalls geöffnet hat das Café im Museum (Freitag ab 13 Uhr sowie Samstag und Sonntag). Allerdings gibt es hier derzeit nur Kuchen und Getränke im "To-go"-Modus.

Die Hygieneregeln können im Römermuseum dank eines eigens ausgearbeiteten Organisationsplans problemlos eingehalten werden. Der räumliche Abstand zwischen den Besuchern ist gewährleistet. An der Eintrittskasse trennt eine große Plexiglasscheibe die Besucher von den Mitarbeitern. Desinfektionsmittel stehen bereit. In den einzelnen Museumsräumen wird die Verweildauer begrenzt. Die Maximalzahl ist auf 15 Besucher festgelegt.

Das Römermuseum ist ein Zweigmuseum des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg und ein überregionales Informationszentrum am Unesco-Weltkulturerbe Obergermanisch-Raetischer Limes. Zu eventuellen Sonderschauen erläutert Gerhild Miksch, dass man im letzten Jahr eine Reihe von Veranstaltungen vorbereitet habe, die dann aber abgesagt werden mussten. Hier sei in vielen Fällen eine Wiederaufnahme für 2021 angedacht.

> Das Römermuseum Osterburken ist ab sofort wieder täglich geöffnet von 10 bis 17 Uhr (Sommerzeit bis 18 Uhr). Montags ist geschlossen, außer an Feiertagen. Info: Tel. 06291/415266. Ebenfalls wieder geöffnet ist freitags und an den Wochenenden das Café im Museum.

Heimatmuseum Sennfeld

Das Heimatmuseum Sennfeld und die Gedenkstätte "Ehemalige Synagoge Sennfeld" steht für Interessierte wieder zur Verfügung, wie Leiter Reinhart Lochmann auf Anfrage der Rhein-Neckar-Zeitung bestätigte. Dies allerdings nur nach vorheriger telefonischer Absprache. Reguläre Öffnungszeiten wird es vorläufig nicht geben. Reinhart Lochmann: "Wir haben uns nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, in dieser Frage die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie abzuwarten. Individuell gestaltete Führungen werden wir aber schon jetzt anbieten." Normalerweise ist das Museum immer von März bis Oktober geöffnet – und zwar regelmäßig mittwochs von 15 bis 18 Uhr.

Die coronafreie Zeit nutzte der circa siebenköpfige Arbeitskreis des Museums, um anstehende Arbeiten im Bereich der energetischen Sanierung zu realisieren. "Das sind schon länger geplante Dinge im Bereich Heizung und Isolierung, die wir jetzt durchführen konnten", so Reinhart Lochmann.

Vorbereitungen für größere Ausstellungen in diesem Jahr gibt es im Sennfelder Heimatmuseum derzeit nicht. Dies ist auch der Tatsache geschuldet, dass sich der Arbeitskreis wegen der Kontaktbeschränkungen bislang nicht treffen konnte.

> Derzeit sind Führungen im Heimatmuseum Sennfeld und der Gedenkstätte "Ehemalige Synagoge Sennfeld" möglich. Diese allerdings erst nach vorheriger telefonischer Absprache mit Leiter Reinhart Lochmann, Tel. 06291/1408.