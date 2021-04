Wieland Bundschuh fügte am heimischen Notebook die Chorstimmen der Teilnehmer zusammen. So entstand ein beeindruckender virtueller Chor mit Sängerinnen und Sängern des MGV „Liederkranz“ Buchen. Foto: Martin Bernhard

Von Martin Bernhard

Buchen. Kein Stammtisch, kein Faustballtraining, keine Bandprobe und auch keine Chorprobe: In Zeiten stark eingeschränkter privater Kontakte hat Wieland Bundschuh aus Buchen die Initiative ergriffen. Online-Stammtisch und Online-Training funktionieren nicht, die Band-Kollegen wollten nicht – doch viele seiner Vereinskolleginnen und -kollegen vom MGV "Liederkranz" in Buchen machten mit. Und so entstanden bereits zwei sogenannte "virtuelle Chöre".

Virtueller Chor – geht das? Gemeinsames Singen auf Distanz – was soll das? Wieland Bundschuh ist seit Jahren leidenschaftlicher Sänger im Männerchor "Cantus M" des MGV "Liederkranz" Buchen. Er nahm an Konzertreisen seines Chors nach Rom und Kreta teil und ersang sich mit seinen Sangesbrüdern die Titel "Meisterchor" und "Konzertchor". Mit Beginn der Coronakrise vor gut einem Jahr kam die Chorszene nahezu zum Erliegen. Lediglich im Sommer trafen sich die Chöre des MGV zum Singen im Freien sowie im Spätsommer im Joseph-Martin-Kraus-Saal, das bisher letzte Mal im Oktober.

Zu Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr sandten einige Sänger Aufnahmen von Auftritten vergangener Jahre über einen Online-Nachrichtenversendedienst, in dem die Chormitglieder miteinander verbunden sind. Mancher Sänger griff sogar selbst zum Mikrophon und Instrument und verschickte selbst aufgenommene Musikstücke an die Gruppe. Auch Gesangsquartetts entstanden aufgrund solcher Aufnahmen, die Wieland Bundschuh am heimischen Rechner mit einer frei verfügbaren Schnittsoftware zusammengefügt hatte. Nach einigen Wochen kehrte allerdings Ruhe im Chat ein. Das änderte sich auch nicht nach den wenigen Präsenzchorproben nach den Sommerferien.

Wieland Bundschuh allerdings machte weiter. Er beteiligte sich am virtuellen Weihnachtschor der Erzdiözese Freiburg und am Limburger Weihnachtsmännerchor mit insgesamt 191 Sängern. Für ihn ist die Teilnahme an solchen Projekten unter anderem eine Form des Selbstcoachings. "Wenn man die eigene Stimme aufnimmt und anschließend anhört, hört man Fehler und kann sich selbst kontrollieren", sagt er.

Im Dezember startete der Badische Chorverband (BCV) sein virtuelles Chorprojekt "Spirit of Brotherhood", und Wieland Bundschuh war mit rund 400 Sängerinnen und Sängern dabei. Auch Teilnehmer aus den beiden MGV-Chören hatten ihre Stimmen eingereicht. Bundschuh ließ sich diese Dateien schicken und schnitt sie zu einem eigenen virtuellen Chor des MGV "Liederkranz" Buchen zusammen.

Das Ergebnis beeindruckte, und so regte Bundschuh ein weiteres Projekt an: die Motette "Abendlied" von Josef Gabriel Rheinberger. Dessen Text "Bleib bei uns Herr. Denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneiget" stammt aus dem Lukas-Evangelium und handelt von den Emmaus-Jüngern. 20 Sängerinnen und Sängern aus beiden MGV-Chören machten mit. Der älteste von ihnen ist 85, der jüngste 28 Jahre alt. Die Sängerinnen und Sänger griffen zum Üben und Aufnehmen auf im Internet verfügbare Tondateien mit den einzelnen Stimmen zurück. Wieland Bundschuh investierte für das Bearbeiten und Zusammenfügen der einzelnen Stimmen 15 bis 45 Minuten Zeit pro Einzelaufnahme.

"Bei manchem tickte eine Uhr im Hintergrund, oder eine Stimme rief zum Abendessen", sagte er. Solche Störfaktoren mussten entfernt oder so weit unterdrückt werden, dass sie im Gesamtwerk nicht zu hören sind. Auch galt es, das Geräusch des Atemholens der Sänger zu reduzieren. Am schwierigsten fiel es ihm aber, die Aufnahmen zu synchronisieren, also zu gewährleisten, dass sie ohne Verzögerungen wie ein Chor klingen.

Auch Patricia Scheuermann aus Buchen steuerte ihre Altstimme zu dem virtuellen Chor bei. Foto: Martin Bernhard

Patricia Scheuermann, Alt-Sängerin im Konzertchor "Cantamus", musste sich einen Ruck geben, um sich an dem virtuellen Osterchor zu beteiligen. Anfängliche technische Probleme überwand sie dank der Hilfe einer Mitsängerin. Außerdem war es ein ungewohntes Gefühl für sie, allein zu singen. "Ich habe lange nicht gesungen und hatte deshalb Schwierigkeiten beim Atmen", stellte sie fest. Auch fiel ihr beim Abhören ihrer ersten Aufnahme ihre verbesserungswürdige Aussprache auf. Dennoch ist sie froh, Teil dieses virtuellen Chors geworden zu sein, auch wenn eine solche Aktion das Singen in einem realen Chor nicht ersetzen kann. Jetzt ist sie gespannt auf das Gesamtergebnis.

So funktioniert ein virtueller Chor: Anders als bei einem realen Chor kommen bei einem virtuellen Chor die Sängerinnen und Sänger nicht an einem Ort zusammen. Jeder von ihnen singt alleine zu Hause. Damit Tonhöhe und Tempo stimmen, erhalten die Sänger eine Musikdatei. Idealerweise ist in dieser die eigene Stimmlage hervorgehoben, so dass man damit gut proben kann.

Nimmt man die eigene Stimme für den virtuellen Chor auf, darf diese Musikbegleitung nicht mit aufgenommen werden. Anders als bei den von Wieland Bundschuh produzierten Musikstücken sind in vielen anderen virtuellen Chören die Teilnehmer auch in einem Video zu sehen. Dafür mussten diese sich beim Singen auch filmen.