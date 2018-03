Buchen. (tra/pm) Das violette Charles-Vögele-Namensschild im Einkaufszentrum Buchen wird bald verschwunden sein: Die Buchener Vögele-Filiale wurde von Miller & Monroe übernommen.

Hintergrund ist, dass die Muttergesellschaft (Victory and Dreams/Vidrea) von Miller & Monroe und Witteveen Mode die Charles-Vögele-Deutschland-GmbH mit Sitz in Sigmaringen aufkaufte.

Derzeit betreibt Vögele in Deutschland 200 Filialen mit 1800 Mitarbeitern. Ab Mitte April wird mit der Umstellung der ersten 44 Filialen auf das in den Niederlanden sehr erfolgreiche Konzept Miller & Monroe begonnen.

Von Juli bis Mitte September 2018 erfolgt dann auch die Umstellung der restlichen Filialstandorte, zu denen auch der Standort in Buchen zählt.

Andreas Schifferdecker von der Schifferdecker Verwaltung KG, die für das Einkaufszentrum zuständig ist, begrüßt die Übernahme: "Das neue Konzept passt sehr gut nach Buchen." Er geht davon aus, dass die Buchener Vögele-Filiale im Herbst 2018 umgestellt wird.

"Die Kollektion wird sich natürlich einschneidend verändern", sagt Schifferdecker. Umbauarbeiten sind in der Daimlerstraße 1 nicht notwendig. "Die Räumlichkeiten sind in einem sehr guten Zustand und müssen nicht verändert werden", berichtet Andreas Schifferdecker.

So können die Kunden auch während der Umstellung von Vögele auf Miller & Monroe weiterhin wie gewohnt in der Filiale einkaufen.

Nachdem Victory and Dreams/Vidrea Anfang letzten Jahres bereits 72 Niederlassungen von Charles Vögele in den Niederlanden übernommen hatte, wurde das Angebot um ein neues Mehrmarken-Mode- und Lifestylekonzept mit dem Namen Miller & Monroe ergänzt. Unter anderem werden neben der Eigenmarke Miller & Monroe standortabhängig folgende Marken in das Konzept integriert: Lerros, Zerres, Clarina, Fransa, Tom Tailor, Witteveen. Zusätzlich zu Modeartikeln für Damen und Herren verkauft Miller & Monroe auch Lifestyle-Artikel sowie modisches Wohnzubehör. Vor allem Frauen und Männer über 40 sollen angesprochen werden.

Der derzeitige General-Manager von Vögele Deutschland, Armin Funk, bleibt im Unternehmen und wird auch zukünftig diese Position bekleiden. Funk: "Mit der Übernahme und der Tatsache, dass das in den Niederlanden sehr erfolgreiche Mehrmarkenkonzept von Miller & Monroe in Kürze auch in Deutschland umgesetzt wird, bin ich äußerst zufrieden. Durch diese Übernahme können in Zukunft wichtige Synergievorteile in den Bereichen Einkauf, Marketing und Logistik realisiert werden. Das ist sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Lieferanten und Mitarbeiter eine sehr gute Nachricht."