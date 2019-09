Obwohl die Anlieferung im Entsorgungszentrum "Sansenhecken" kostenlos wäre, hat ein Unbekannter seine ausgediente Waschmaschine einfach am Containerplatz in der Siemensstraße abgelegt. Foto: R. Busch

Buchen. (rüb) "So Buchener vermüllen ihre eigene Stadt" - unter dieser Überschrift hatte die RNZ vor wenigen Wochen darüber berichtet, wie viel Zeit die Bauhofmitarbeiter der Stadt damit verbringen, den von anderen Leuten illegal weggeworfenen Abfall einzusammeln oder zusammenzukehren. Besserung ist leider nicht in Sicht - im Gegenteil. Ein neuer Gipfel der Rücksichts- und Gedankenlosigkeit war am Wochenende bei den Altglas- und Altkleidercontainern in der Siemensstraße zu "bewundern": Ein Unbekannter hatte dort einfach eine ausgediente Waschmaschine entsorgt.

Dabei können solche Haushaltsgroßgeräte - so der etwas sperrige Fachbegriff - kostenlos zum Wertstoffhof im Entsorgungszentrum "Sansenhecken" gebracht werden, wie Martin Hahn, Pressesprecher der AWN, am gestrigen Montag auf Nachfrage der RNZ bestätigte. Einzige Bedingung: Der Anlieferer muss im Besitz eines gültigen Berechtigungsnachweises sein, das heißt, er muss im Landkreis wohnen und Müllgebühren bezahlen. Und wer keine Möglichkeit hat, ein solches Haushaltsgroßgerät selbst anzuliefern, der kann vom Abholservice von AWN und Digeno Gebrauch machen: Für überschaubare 15 Euro wird die Waschmaschine sogar zuhause abgeholt.

Umso ärgerlicher ist es, wenn einzelne Bürger auf Kosten der Allgemeinheit ihren Müll einfach entsorgen. Die gut gemeinten Appelle der Stadt scheinen bei dieser Sorte Mitmenschen nicht anzukommen. Was helfen konnte: Wenn es den Tätern an den Geldbeutel geht.

Eine konsequente Ahndung der illegalen Müllentsorgung scheitert aber oft daran, dass es nur selten gelingt, den Müll seinem Verursacher zuzuordnen. Also bleibt am Ende vielleicht nur die Videoüberwachung als letztes Mittel? Sie wäre Abschreckung und Mittel der Aufklärung zugleich. Schade, dass man sich solche Gedanken machen muss.