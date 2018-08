Buchen. (tra) Am Container-Standort in der Daimlerstraße bot sich (erneut) ein ärgerliches Bild: Der Unrat, der leider regelmäßig an den Buchener Container-Standorten illegal entsorgt wird, türmte sich mal wieder neben den Containern, in denen Altkleider und Glas gesammelt werden. Etliche vollgestopfte Müllsäcke, darunter auch einige rote Störstoffsäcke, wurden am Standort in der Daimlerstraße weggeworfen.

Foto: Tanja Radan

Auch in Sachen Kinderausrüstung scheint jemand seinen Keller entrümpelt zu haben: Weggeworfen wurden unter anderem ein Kindersitz, ein Laufstall, eine Wickelunterlage und weitere Wickelutensilien. All dies war vor den Glascontainern zu sehen.

Für die Stadt Buchen ist die illegale Müllentsorgung ein altbekanntes und regelmäßiges Ärgernis. Der städtische Bauhof muss den illegal abgeladenen Müll auf Kosten des Steuerzahlers wegräumen.