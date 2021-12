Ab Sommer kann hier gespielt werden: So soll der neue Mehrgenerationenspielplatz in der Dekan-Blatz-Straße in Buchen aussehen.

Buchen. (rüb) "Das wird ein Edelspielplatz für Jung und Alt", sagte Bürgermeister Roland Burger am Freitagabend in der Sitzung des Gemeinderats bei der Vorstellung der Pläne für den Mehrgenerationenspielplatz "Mega-fit" in der Dekan-Blatz-Straße. Einstimmig vergab das Gremium die Arbeiten für die Sanierung und Umgestaltung des Spielplatzes zum Preis von 75.401 Euro an den günstigsten Bieter, die Firma Falkenstein (Adelsheim).

Die Idee für den Mehrgenerationenspielplatz wurde 2013 beim Demografieprojekt entwickelt. Um den Aspekt der generationenübergreifenden Begegnung und Freizeitgestaltung weiterzuentwickeln, soll der nicht mehr zeitgemäße Kinderspielplatz entsprechend umgebaut werden.

Bei den Planungen spielt aber auch die Erschließung des neuen, an den Spielplatz angrenzenden Baugebietes "Marienhöhe" eine wichtige Rolle. Dort entsteht Wohnraum für rund 1200 Einwohner. Deshalb dient das Vorhaben auch der An- und Einbindung des neuen Wohngebiets, das dadurch ein familienfreundliches Angebot erhält.

Nicht gerade einladend ist das aktuelle Erscheinungsbild des Spielplatzes. Foto: Rüdiger Busch

Mit dem Mehrgenerationenspielplatz möchte die Stadt ein Angebot schaffen, das Jung und Alt, egal welcher Herkunft, anspricht, an dem man sich gerne aufhält und wohlfühlt und das die Lebensqualität, die Attraktivität und das Miteinander fördert.

Vorgesehen sind interaktive, witterungsbeständige Sport- und Spielgeräte für Jung und Alt wie zum Beispiel Crosstrainer, Tretboot, Vogelnestschaukel und Doppelschaukel, Wippgerät und eine Turmkombination mit Röhrenrutsche. Zudem sollen verschiedene Sitzgelegenheiten geschaffen werden.

Für das Projekt hatte sich die Stadt um eine Leader-Förderung beworben, die am 19. Mai auch genehmigt wurde. Allerdings dauerte es bis Anfang Dezember, bis der erforderliche Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Karlsruhe der Stadtverwaltung vorlag. Dadurch hat die Stadt nun nur noch ein halbes Jahr Zeit, das Vorhaben in die Tat umzusetzen – so lange, wie das Regierungspräsidium zur Prüfung der Förderung gebraucht hat ...