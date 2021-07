Sie haben gut lachen: In der neuen Krippengruppe der Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in Eberstadt fühlen sich die Kinder wohl. Foto: R. Busch

Buchen. (rüb) 45 Geburten mehr als im Vorjahr und mit 187 Neubürgern so viele wie zuletzt 2003: Buchen erlebte 2020 einen Babyboom. Diese erfreuliche Nachricht überbrachte Fachdienstleiterin Anne Rottermann in der Gemeinderatssitzung am Montagabend in der Stadthalle. Bei der Vorstellung der Kindergartenbedarfsplanung für 2021/22 machte sie gleichzeitig aber auch deutlich, wie viel die Stadt unternimmt, um eine gute Kinderbetreuung und damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu ermöglichen. Für die Betreuung der mehr als 900 Kinder nimmt die Stadt im kommenden Kindergartenjahr knapp 5,4 Millionen Euro in die Hand – das sind 13.600 Euro pro Tag.

Nachdem die Zahl der Neugeborenen in Buchen und den Stadtteilen seit 2017 im Sinkflug war und 2019 nur noch 142 betrug, gab es 2020 einen wahren Geburtenboom in Buchen: 187 Babys kamen auf die Welt. Der Höchstwert in diesem Jahrtausend wurde mit 201 im Jahr 2000 erzielt. Dadurch steigt auch die Zahl der Kinder zwischen null und sechs, also der potenziellen Kindergartenkinder. Diese liegt aktuell bei 1017 – der höchste Stand seit 2008. Die Stadt hat auf die steigende Nachfrage und auf den Rechtsanspruch auf die Betreuung unter Dreijähriger durch den steten Ausbau der Betreuungsplätze reagiert: "Wir können den Rechtsanspruch erfüllen, aber nicht immer im Wunschkindergarten", betonte Bürgermeister Roland Burger.

Für die 491 Kinder unter drei Jahren stehen in den Kindergärten 167 Plätzte in 21 Gruppen zur Verfügung. Die Versorgungsquote liegt damit bei 34 Prozent, bei den Ein- bis Dreijährigen bei 50,5 Prozent. Zum Start des neuen Kindergartenjahres sind voraussichtlich 56 Plätze frei, am Ende, im August 2022, sind es nach aktuellem Stand noch 27. Auf der Warteliste (für den Wunschkindergarten) stehen elf Kinder, darunter fünf für den Kindergarten in Waldhausen. Freie Plätze gibt es vor allem im Kindergarten St. Elisabeth in Buchen sowie in Götzingen, Hainstadt und Hettigenbeuern sowie in den Tiger-Gruppen in Buchen. Keine freien Plätze gibt es dagegen in den Kindergärten St. Josef, St. Rochus und "Regenbogen" in Buchen, in Eberstadt und in Hettingen.

Für Kinder ab drei Jahren stehen in den zwölf kirchlichen Kindergärten 764 Plätze zur Verfügung. Es gibt 718 Anmeldungen. Freie Plätze gibt es vor allem in St. Elisabeth und St. Rochus in Buchen, in Götzingen und in Hettigenbeuern. "Ausgebucht" sind dagegen die Kindergärten "Regenbogen" in Buchen, in Bödigheim, Hainstadt und Waldhausen.

Die Zahl der Gruppen und der Plätze wurde in den letzten zehn Jahren deutlich ausgebaut: von 29 auf 33 Gruppen und von 678 auf 764 Plätze. "Wir reagieren sehr früh auf die Entwicklung der Kindergartenzahlen und der Betreuungswünsche", erklärte Bürgermeister Burger und lobte in diesem Zusammenhang die umsichtige Arbeit von Anne Rottermann.

Die Stadt führt ihre Betreuungsangebote an den Grundschulen auch im neuen Schuljahr fort. Das Angebot der Verlässlichen Grundschule (Betreuung an den Randzeiten) wird es an der Jakob-Mayer-Grundschule, an der Grundschule Hainstadt, an der Baulandschule Hettingen, an der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen und an der Grundschule in Bödigheim geben.

Bei der flexiblen Nachmittagsbetreuung wird es an der Jakob-Mayer-Grundschule täglich eine Betreuung bis 14 Uhr sowie montags, dienstags und donnerstags ein Angebot bis 16 Uhr geben. An der Grundschule in Hainstadt gibt es täglich ein Betreuungsangebot bis 14 Uhr.

Die Stadt wird die vor einem Jahr gestartete Kindertagespflege "Schatzinsel" (beim Pflegedienst "Hand in Hand") auch im kommenden Jahr unterstützen und zwar mit 11.760 Euro (140 Euro pro Betreuungsplatz und Monat). In der "Schatzinsel" werden Kindergarten- und Schulkinder an den Randzeiten (ab 5.30 Uhr und zwischen 13 und 18 Uhr) von Tagesmüttern betreut. Das private Angebot richtet sich vor allem an Eltern, die im Schichtdienst arbeiten. Bei drei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen wurde dem Vorschlag der Verwaltung entsprochen.