An der Osterkerze in der Stadtkirche Sankt Oswald wurden die Kerzen für die Lichterprozession entzündet. Fotos: Martin Bernhard

Buchen. (mb) Rund 40 Gläubige haben am Samstagabend an der Veranstaltung "Reform-Aktion" der christlichen Kirchen in Buchen teilgenommen. Die Besucher hörten zunächst zwei theologische Vorträge im Wimpinasaal, bevor sie in einer Lichterprozession von der Stadtkirche Sankt Oswald zur Kreuzkapelle und Christuskirche zogen.

"Es geht um Bewegung, darum, aktiv zu werden", beschrieb Rüdiger Krauth, Dekan des evangelischen Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg, das Ziel der "Reform-Aktion" der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Region. Und er wünschte sich eine lebhafte Auseinandersetzung zwischen den Konfessionen: "Ein bisschen zanken darf man sich schon unter Geschwistern."

Wolfgang Brjanzew, Reformationsbeauftragter der Badischen Landeskirche, blickte in seinem 45-minütigen Vortrag auf die Reformationsdekade zurück. Diese begann im Jahr 2008 und endet mit dem Reformationsfest am 31. Oktober. In diesen fast zehn Jahren hätten die Gemeinden in der Badischen Landeskirche rund 1000 Projekte realisiert. "Der komplexe Prozess der Reformation darf nicht auf eine Person reduziert werden", stellte Brjanzew fest und verwies auf andere bedeutende kirchliche Persönlichkeiten und Ereignisse.

Dann stellte er die Frage, ob "Jubiläum" oder "Gedenken" die richtige Bezeichnung für den 500. Jahrestag des Thesenanschlags durch Luther wäre. Beides sei angemessen, stellte er fest. "Wir jubilieren nicht über die Kirchenspaltung", sagte er. "Aber es gibt auch Anlass zur Freude." Zum Beispiel habe man Kriege und Konflikte zwischen den Konfessionen überwunden.

"Im Jahr 2017 hat uns die Geschichte einen Zimmermannsnagel in die Wand geschlagen", sagte Brjanzew. Daran könne man die Kerninhalte des Glaubens, die Ökumene und die Basisorientiertheit "aufhängen". Das Gedenken sei geprägt vom "Geist der Ökumene" und vom theologischen Austausch. Trotz vieler gelungener Aktionen hätte sich der Reformationsbeauftragte mehr Gespräche über Unterschiedlichkeiten der Konfessionen gewünscht.

Für Klaus Nientiedt, Chefredakteur der Bistumszeitschrift "Konradsblatt", ist das Reformationsjahr 2017 eher ein Gedenkjahr: "Ich habe mit dem Begriff des Jubiläums meine Schwierigkeiten." Auch Nientiedt wies darauf hin, dass die Reformation ein Prozess gewesen sei, der über Jahre gedauert habe. Erstmals beteilige sich die katholische Kirche an diesem Gedenken. "Das Gedenken fällt so ökumenisch aus wie noch nie", sagte der Journalist. Dass das möglich ist, liege an einer Einstellungsänderung in der katholischen Kirche. Diese gehe auf das Zweite Vatikanische Konzil vor über 50 Jahren zurück. "An der Basis hält sich das Interesse an Ökumene aber in Grenzen", stellte Klaus Nientiedt fest. Er wies darauf hin, dass auch die katholische Kirche, wie sie heute besteht, ein Produkt der Reformation sei. Besonders bedeutend sei auch das Trienter Konzil gewesen. Doch es habe zum Teil 300 Jahre gedauert, die Beschlüsse von damals zu realisieren. "Die Wende des Katholizismus zur Ökumene kann man unumkehrbar nennen", sagte der Chefredakteur. "Die Kirche bedarf dauernder Erneuerung."

Anschließend begaben sich die Besucher der "Reform-Aktion" in die Stadtkirche Sankt Oswald. Dort erhielten sie einen geistigen Impuls zum Thema "Versöhnung" von Dekanatsreferent Christian Richter. In einer Lichterprozession zogen sie anschließend zur Kreuzkapelle und zur Christuskirche. Dort erhielten sie Impulse zu den Themen "Dank" und "Erneuerung". Im Gemeindesaal neben der Christuskirche traf man sich schließlich zum geselligen Beisammensein.