Buchen. (pol/mün) Eine Gruppe von fünf Männern und zwei Frauen soll bandenmäßig Diebstähle und einen Raubüberfall begangenen haben. Das werfen ihnen die Polizei Buchen und die Staatsanwaltschaft Mosbach in einer Mitteilung vor. Drei Männer im Alter von 22, 25 und 27 Jahren sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die drei Inhaftierten werden verdächtigt, Ende April gemeinschaftlich drei Bandendiebstähle in Lebensmitteldiscountern in Königheim, Michelstadt und Mudau sowie einen Bandendiebstahl in einer Bank in Mudau begangen zu haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe im Zeitraum von Oktober 2018 bis Anfang Mai in unterschiedlichen Zusammensetzungen immer wieder verschiedene Straftaten begangen habe.

Anfang Mai und Anfang Juni wurden die drei deutschen Staatsangehörigen verhaftet.

Derzeit wird geprüft, für welche Taten die Gruppierung außerdem verantwortlich sein könnte. Es bestehe der Verdacht, dass Angehörige der Gruppe einen Raubüberfall im Raum Künzelsau begangen haben.

Zudem sollen die Männer der Gruppe mit zwei jungen Frauen für Taten aus den Bereichen der Eigentumskriminalität, der Rauschgiftkriminalität und Verstöße gegen das Waffengesetz verantwortlich sind.

Der 25-jährige Inhaftierte soll laut Polizei an fast allen derzeit bekannten Delikten beteiligt gewesen sein. Der Mann steht zudem im Verdacht, in jüngster Vergangenheit rund 20 Mal ohne Führerschein Auto gefahren zu sein.