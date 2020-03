Buchen. (pol/rl) Zu einem kuriosen Unfall kam es auf dem Musterplatz am Dienstagvormittag. Hier hatte ein Opel-Fahrer gegen 9.30 Uhr seinen Wagen geparkt und dabei offenbar die Handbremse nicht richtig angezogen. Der Opel rollte in die Hochstadtstraße, prallte gegen eine Laterne und prallte am Ende gegen eine Hauswand.

Bei dem Unfall entstand mehr als 10.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.